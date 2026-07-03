Εφιαλτική επιδημία νοροϊού σε κρουαζιερόπλοιο - Σε απομόνωση πάνω από 100 επιβάτες στο Σαν Φρανσίσκο

Snapshot Περισσότεροι από 100 επιβάτες και 23 μέλη πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου «Ruby Princess» προσβλήθηκαν από νοροϊό κατά τη διάρκεια ταξιδιού προς Αλάσκα και Καναδά.

Ο νοροϊός είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και μπορεί να μεταδοθεί μέσω άμεσης επαφής ή μολυσμένων αντικειμένων και τροφίμων.

Τα μολυσμένα άτομα μπορούν να μεταδώσουν τον ιό έως και δύο εβδομάδες μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων.

Η εταιρεία ενίσχυσε τις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης και συνεργάζεται με το CDC για τον περιορισμό της επιδημίας και την απομόνωση των ασθενών.

Φέτος έχουν καταγραφεί επτά κρούσματα νοροϊού σε κρουαζιερόπλοια σύμφωνα με το CDC. Snapshot powered by AI

Εφιαλτικές διαστάσεις πήρε η κρουαζιέρα με προορισμό τον Καναδά και την Αλάσκα για περισσότερους από 100 επιβάτες, όταν εμφάνισαν συμπτώματα εμετού και διάρροιας, όταν εκδηλώθηκε επιδημία νοροϊού στο πλοίο.

Το μεγάλης διάρκειας ταξίδι ξεκίνησε στις 12 Ιουνίου, και το κρουαζιερόπλοιο «Ruby Princess» έδεσε στο Σαν Φρανσίσκο την Πέμπτη 2 Ιουλίου, με 102 επιβάτες και 23 μέλη του πληρώματος να έχουν προσβληθεί από τον ιό, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ. Πρώτη αναφορά περιστατικού έγινε στις 28 Ιουνίου.

Ο νοροϊός, γνωστός και ως «γαστρική γρίπη», είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια που προκαλεί γαστρεντερικές διαταραχές.

Μπορεί να μεταδοθεί μέσω άμεσης επαφής, αγγίζοντας μολυσμένα αντικείμενα ή καταναλώνοντας τρόφιμα ή ποτά που έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό.

Τα μολυσμένα άτομα μπορούν να μεταδώσουν τον νοροϊό για δύο εβδομάδες ή και περισσότερο μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων.

Στο πλοίο, λίγο πάνω από το 3% των επιβατών αρρώστησε, ενώ περίπου το 2% των μελών του πληρώματος παρουσίασε συμπτώματα.

Η πλοιοκτήτρια εταιρία ανέφερε ότι το προσωπικό ενίσχυσε τις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης λόγω της επιδημίας και συνέλεξε δείγματα κοπράνων από μολυσμένα άτομα για εξέταση, κατά τα οριζόμενα από το CDC.

Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος που προσβλήθηκαν από τον ιό τέθηκαν σε απομόνωση, ενώ το προσωπικό συνεργάστηκε με το Πρόγραμμα Υγιεινής Πλοίων του CDC για τον περιορισμό της επιδημίας.

Μέχρι στιγμής φέτος, το CDC έχει αναφερθεί σε επτά κρούσματα σε κρουαζιερόπλοια.