Εφιαλτική επιδημία νοροϊού σε κρουαζιερόπλοιο - Σε απομόνωση πάνω από 100 επιβάτες στο Σαν Φρανσίσκο

Ο νοροϊός, γνωστός και ως «γαστρική γρίπη», μπορεί να μεταδοθεί για δύο εβδομάδες ή και περισσότερο μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Εφιαλτική επιδημία νοροϊού σε κρουαζιερόπλοιο - Σε απομόνωση πάνω από 100 επιβάτες στο Σαν Φρανσίσκο
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Περισσότεροι από 100 επιβάτες και 23 μέλη πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου «Ruby Princess» προσβλήθηκαν από νοροϊό κατά τη διάρκεια ταξιδιού προς Αλάσκα και Καναδά.
  • Ο νοροϊός είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και μπορεί να μεταδοθεί μέσω άμεσης επαφής ή μολυσμένων αντικειμένων και τροφίμων.
  • Τα μολυσμένα άτομα μπορούν να μεταδώσουν τον ιό έως και δύο εβδομάδες μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων.
  • Η εταιρεία ενίσχυσε τις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης και συνεργάζεται με το CDC για τον περιορισμό της επιδημίας και την απομόνωση των ασθενών.
  • Φέτος έχουν καταγραφεί επτά κρούσματα νοροϊού σε κρουαζιερόπλοια σύμφωνα με το CDC.
Snapshot powered by AI

Εφιαλτικές διαστάσεις πήρε η κρουαζιέρα με προορισμό τον Καναδά και την Αλάσκα για περισσότερους από 100 επιβάτες, όταν εμφάνισαν συμπτώματα εμετού και διάρροιας, όταν εκδηλώθηκε επιδημία νοροϊού στο πλοίο.

Το μεγάλης διάρκειας ταξίδι ξεκίνησε στις 12 Ιουνίου, και το κρουαζιερόπλοιο «Ruby Princess» έδεσε στο Σαν Φρανσίσκο την Πέμπτη 2 Ιουλίου, με 102 επιβάτες και 23 μέλη του πληρώματος να έχουν προσβληθεί από τον ιό, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ. Πρώτη αναφορά περιστατικού έγινε στις 28 Ιουνίου.

Ο νοροϊός, γνωστός και ως «γαστρική γρίπη», είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια που προκαλεί γαστρεντερικές διαταραχές.

Μπορεί να μεταδοθεί μέσω άμεσης επαφής, αγγίζοντας μολυσμένα αντικείμενα ή καταναλώνοντας τρόφιμα ή ποτά που έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό.

Τα μολυσμένα άτομα μπορούν να μεταδώσουν τον νοροϊό για δύο εβδομάδες ή και περισσότερο μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων.

Στο πλοίο, λίγο πάνω από το 3% των επιβατών αρρώστησε, ενώ περίπου το 2% των μελών του πληρώματος παρουσίασε συμπτώματα.

Η πλοιοκτήτρια εταιρία ανέφερε ότι το προσωπικό ενίσχυσε τις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης λόγω της επιδημίας και συνέλεξε δείγματα κοπράνων από μολυσμένα άτομα για εξέταση, κατά τα οριζόμενα από το CDC.

Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος που προσβλήθηκαν από τον ιό τέθηκαν σε απομόνωση, ενώ το προσωπικό συνεργάστηκε με το Πρόγραμμα Υγιεινής Πλοίων του CDC για τον περιορισμό της επιδημίας.

Μέχρι στιγμής φέτος, το CDC έχει αναφερθεί σε επτά κρούσματα σε κρουαζιερόπλοια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e–ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 10 Iουλίου

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε ο 58χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Καταδικασμένη προσπάθεια: Νέα πλάνα από κάμερα σώματος λίγες στιγμές αφότου 31χρονη κατασπαράχθηκε από αλιγάρορα

18:53ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

PlayStation: Η Sony καταργεί τους φυσικούς δίσκους από το 2028 - Μόνο ψηφιακά παιχνίδια

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα ληστείας γνωστή εφοπλίστρια: Της πήραν και μετάλλια που της είχε απονείμει ο βασιλιάς Κάρολος

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτική επιδημία νοροϊού σε κρουαζιερόπλοιο - Σε απομόνωση πάνω από 100 επιβάτες στο Σαν Φρανσίσκο

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 21χρονος οδηγός ταξί που χρέωσε €175 κούρσα από το «Ελ. Βενιζέλος» στο κέντρο της Αθήνας

18:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΕΑ&ΠΚ: Μειώσεις τιμών σε καφέ, τυριά, ελαιόλαδο, σαμπουάν, αναψυκτικά, ζυμαρικά, κρέας

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Forbes: «Οι μέρες του Πούτιν στην εξουσία είναι μετρημένες»

18:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε νέα υψηλά 17 ετών - Το υψηλότερο κλείσιμο από τις 13 Νοεμβρίου 2009

18:22ANNOUNCEMENTS

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τουρνουά τένις στην μνήμη του Νίκου Ναζαρέ

18:04WHAT THE FACT

Μια παγωμένη σπηλιά στην έρημο αψηφά τη ζέστη με στρώμα πάγου 6 μέτρων

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα – Θρίλερ με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ: Η συνάντηση για εκκλησιαστικά ακίνητα 1 μέρα πριν

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Προφυλακίστηκε ο stand-up κωμικός Ντενίζ Γκοκτάς για προσβολή του Ερντογάν

17:53ΕΘΝΙΚΑ

Οι Στρατιωτικές Σχολές καλούν τη νέα γενιά – Το νέο βίντεο του ΓΕΕΘΑ

17:49ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ανακαλύφθηκε ένας νέος εξωπλανήτης παρόμοιος με τη Γη και πολύ κοντινός

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Σταθμός Λαρίσης: Εντοπίστηκε άτομο χωρίς τις αισθήσεις του - Εξετάζεται το ενδεχόμενο να έπεσε από μπαλκόνι

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Μόλις 9 ετών με δείκτη νοημοσύνης 146, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο σε διεθνή ολυμπιάδα μαθημηματικών

17:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Ο πρωθυπουργός δήλωσε τον φόβο του ότι μπορεί η αντιπολίτευση «να τους βάλει φυλακή»

17:30ΥΓΕΙΑ

Τι θα νιώσετε στην καρδιά αν το κάλιο είναι πολύ χαμηλό ή πολύ υψηλό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: «Λειτούργησα ενστικτωδώς και βούτηξα στη θάλασσα», λέει ο πλοιοκτήτης

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα – Θρίλερ με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ: Η συνάντηση για εκκλησιαστικά ακίνητα 1 μέρα πριν

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Σταθμός Λαρίσης: Εντοπίστηκε άτομο χωρίς τις αισθήσεις του - Εξετάζεται το ενδεχόμενο να έπεσε από μπαλκόνι

10:50LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Είναι ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί» - Ο λόγος που πήγε στο νοσοκομείο

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Τούρκος δραπέτης ευθύνεται για το μακελειό στο Στάντε - Κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης του

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο βίντεο από την Κρήτη με λαγοκέφαλους να αλληλοκατασπαράζονται

11:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση ΟΗΕ για El Niño: «Θα έχει υψηλή ένταση μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου» - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Μόλις 9 ετών με δείκτη νοημοσύνης 146, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο σε διεθνή ολυμπιάδα μαθημηματικών

10:37LIFESTYLE

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκλεισε τη σεζόν και αποχαιρέτησε δύο συνεργάτες

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή είναι η βομβίστρια με το τατουάζ φιδιού, που ανατίναξε τον Ουκρανό ολιγάρχη - Πώς συνδέεται με την άγρια δολοφονία στο Μπαλί

22:27WHAT THE FACT

«Χρονοταξιδιώτης» εντοπίστηκε σε φωτογραφία παραλίας του 1943 να κρατά… κινητό;

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Φωτιά στο Σπαθοβούνι - Μήνυμα από το 112 - Βίντεο - Εικόνες

15:12LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Το ιεραποστολικό έργο στην Αφρική και οι δύο μονές που μοιράζει τη ζωή της - Νέες φωτογραφίες

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσές λίρες, πολυτελή ρολόγια, χλιδάτη ζωή: Τι πρόδωσε τους απατεώνες που παρίσταναν τα στελέχη της ΔΕΔΔΗΕ – Πάνω από 1,6 ευρώ τα κέρδη τους

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Νέστορας: «Θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία»

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Οριοθετήθηκε και είναι χωρίς ενεργό μέτωπο

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Βασίλη Λεβέντη: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο - Τα συγκινητικά λόγια του γιου του

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Kjell Nilsson: Πέθανε ο Λόρδος Humungus του Mad Max - Η συγκλονιστική απόφασή του για την ασθένειά του

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην κηδεία του Μιχάλη Μόσιου: Τραγικές φιγούρες η σύζυγος και τα παιδιά του ηθοποιού

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Ονειρεύονται υπεροχή στον αέρα οι Τούρκοι με F-35, Eurofighter και ΚΑΑΝ, αλλά η αλήθεια διαφέρει - Κάζο από το Κατάρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ