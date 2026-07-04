Μουντιάλ 2026: Καταγγελία για αστυνομική βία από την εθνική ομάδα της Αιγύπτου

Σοβαρό επεισόδιο με προεκτάσεις σημειώθηκε στο Ντάλας των Ηνωμένων Πολιτειών, στο περθιώριο του Μουντιάλ 2026 καθώς στελέχη και παίκτες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αιγύπτου κατήγγειλαν απρόκλητη αστυνομική βία εις βάρος τους. Το σκηνικό εκτυλίχθηκε στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει η αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ελάχιστες ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναμέτρηση της αφρικανικής ομάδας με την αντίστοιχη της Αυστραλίας.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας άντρας μαζί με τον ανήλικο γιο του πλησίασαν τον επικεφαλής της ομάδας, Ιμπραήμ Χασάν, και τον διεθνή παίκτη Τρεζεγκέ, ζητώντας τους να βγάλουν μια αναμνηστική φωτογραφία. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters ο υπεύθυνος Τύπου της εθνικής Αιγύπτου, Μοχάμεντ Μοράντ, οι δύο άντρες δέχτηκαν με μεγάλη χαρά να ικανοποιήσουν την επιθυμία του μικρού οπαδού. Την ίδια ώρα όμως, ένας αστυνομικός παρενέβη απότομα και έσπρωξε βίαια τόσο τον φίλαθλο όσο και τους δύο ανθρώπους της ομάδας, προκαλώντας την άμεση αντίδρασή τους.

الدكر ابن بلدي ابراهيم حسن ❤️ pic.twitter.com/H8BFbjAs1F — Fekry MO (@FekryMoo) July 2, 2026

Η κλιμάκωση της έντασης και οι απειλές για συλλήψεις

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και το δίκτυο Cairo 24, ο αστυνομικός άρχισε να φωνάζει «κάνε πίσω» προς τον Ιμπραήμ Χασάν, σπρώχνοντάς τον παράλληλα. Ο προπονητής της ομάδας δεν έμεινε άπραγος και του απάντησε αμέσως να μην τον αγγίζει, γεγονός που οδήγησε σε εμπλοκή και άλλων μελών του τεχνικού επιτελείου που έσπευσαν στο σημείο. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο. Ο αστυνομικός έβγαλε χειροπέδες και έδειχνε έτοιμος να προχωρήσει σε συλλήψεις, την ώρα που ο Τρεζεγκέ και άλλα στελέχη προσπαθούσαν να συγκρατήσουν τον Χασάν για να μην πάρει το συμβάν ακόμα χειρότερη τροπή.

Η επίσημη απάντηση των αμερικανικών αρχών

Στον αντίποδα, το αστυνομικό τμήμα του Ντάλας εξέδωσε ανακοίνωση προσπαθώντας να υποβαθμίσει το γεγονός, κάνοντας λόγο για μια απλή έντονη αλληλεπίδραση στην οποία ενεπλάκη ένας ένστολος. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των αρχών, οι αστυνομικοί δεν έδρασαν αυτοβούλως, αλλά παρενέβησαν μετά από ρητό αίτημα της ασφάλειας του ξενοδοχείου. Η δικαιολογία που προβλήθηκε ήταν ότι ένα άτομο χωρίς τις απαραίτητες διαπιστευτήριες κάρτες προσπαθούσε να αποκτήσει πρόσβαση στους εσωτερικούς χώρους της ομάδας. Το σχετικό βίντεο πάντως που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει ξεκάθαρα τις βίαιες σπρωξιές, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για τη συμπεριφορά των αμερικανικών σωμάτων ασφαλείας απέναντι στους φιλοξενούμενους αθλητές του Μουντιάλ.