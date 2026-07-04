Πανικός στο Παρίσι: Άνδρας προσπάθησε να σκαρφαλώσει στον Πύργο του Άιφελ και συνελήφθη

Πανικός προκλήθηκε στο Παρίσι, στην περιοχή γύρω από τον Πύργο του Αίφελ, το μεσημέρι του Σαββάτου, καθώς άνδρας επιχείρησε να σκαρφαλώσει στο μνημείο.

Όλα δείχνουν πως ο άνδρας σκαρφάλωσε με αλεξίπτωτο, προκειμένου, πιθανόν, να πραγματοποιήσει ελεύθερη πτώση.

Οι εργαζόμενοι ασφαλείας προχώρησαν άμεσα σε εκκένωση και αποκλεισμό του μνημείου και απομάκρυναν τους επισκέπτες που βρίσκονταν σε αυτό.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να συλλάβουν τον άνδρα.

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