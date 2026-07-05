Επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν: Επί τάπητος η κατάσταση στην Ουκρανία

Snapshot Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ για την 250η επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Στη συνομιλία τους συζητήθηκε η κατάσταση στην Ουκρανία πριν από τη σύνοδο του NATO στην Άγκυρα.

Ο Γιούρι Ουσακόφ ανέφερε ότι οι πρόεδροι έθιξαν τη ρύθμιση στην Ουκρανία, ενόψει της συμμετοχής του Τραμπ στη σύνοδο στις 7 και 8 Ιουλίου.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε επίσης τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα. Snapshot powered by AI

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν για την 250η επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο Κρεμλίνο.

Επί τάπητος τέθηκε η κατάσταση στην Ουκρανία, πριν από τη σύνοδο του NATO στην Άγκυρα.

«Οι πρόεδροι φυσικά έθιξαν το ζήτημα της ρύθμισης στην Ουκρανία, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την προσεχή συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο του NATO στην Τουρκία την 7η και την 8η Ιουλίου», ανέφερε ο Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλος της ρωσικής προεδρίας για τις διπλωματικές υποθέσεις, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Νωρίτερα, χθες το βράδυ, το Κίεβο ανακοίνωνε ότι ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνομίλησε επίσης τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ.

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