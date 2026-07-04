Τραμπ: Ο Νετανιάχου ξέρει ποιος είναι το αφεντικό - Οι Ιρανοί «ικετεύουν να κλείσουν συμφωνία»

Τα άτομα του στενού κύκλου του Τραμπ έχουν γίνει όλο και πιο επιφυλακτικά και απογοητευμένα από τον Νετανιάχου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Τραμπ: Ο Νετανιάχου ξέρει ποιος είναι το αφεντικό - Οι Ιρανοί «ικετεύουν να κλείσουν συμφωνία»
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συνάντηση στο Λευκό Οίκο, η οποία ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
  • Η σχέση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου είναι τεταμένη, με στενούς συνεργάτες του Τραμπ να εκφράζουν απογοήτευση και να θεωρούν λανθασμένες τις επιλογές του Νετανιάχου.
  • Ο Τραμπ υπέγραψε πρόσφατα μνημόνιο κατανόησης που παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν και ξεκινά νέες πυρηνικές συνομιλίες, πιέζοντας παράλληλα τον Νετανιάχου να περιορίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο.
  • Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Ιρανοί «ικετεύουν να κλείσουν συμφωνία», αλλά οι συνομιλίες έχουν ανασταλεί για μία εβδομάδα λόγω της κηδείας του Αλί Χαμενεΐ, με αμφότερες τις πλευρές να αποφασίζουν προσωρινή κατάπαυση πυρός.
  • Η προγραμματιζόμενη συνάντηση με τον Τραμπ είναι σημαντική για τον Νετανιάχου ενόψει των επικείμενων εκλογών στο Ισραήλ, όπου ο πρωθυπουργός εμφανίζεται πίσω στις δημοσκοπήσεις.
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Σε σύντομες τηλεφωνικές δηλώσεις προέβη το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου του ζήτησε συνάντηση στο Λευκό Οίκο και ότι αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη από την επόμενη εβδομάδα, μετά την επιστροφή του Τραμπ από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

«Τα πάμε πολύ καλά. Ο [Νετανιάχου] ξέρει ποιος είναι το αφεντικό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη στον ιστότοπο Axios, αναφερόμενος, προφανώς, στον εαυτό του.

Αν η συνάντησή τους πραγματοποιηθεί, θα πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών, μετά το meeting τους στο «Situation Room» τον Φεβρουάριο, όταν ο Νετανιάχου παρουσίασε το σχέδιό του για την έναρξη ενός κοινού πολέμου εναντίον του Ιράν.

Ένας ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η επόμενη εβδομάδα ίσως είναι πολύ νωρίς για να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη, λόγω του ταξιδιού του Τραμπ στην Τουρκία, όπου θα διεξαχθεί η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7-8 Ιουλίου. «Ίσως πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα», είπε ο αξιωματούχος.

Η τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Νετανιάχου

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Τραμπ την Παρασκευή για να τον συγχαρεί με αφορμή την 250ή επέτειο της Ημέρας της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν εγγυητή της παγκόσμιας ελευθερίας και ότι το Ισραήλ εκτιμά ιδιαίτερα τις στενές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο πρόεδρος Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου.

Επιφυλακτικοί οι συνεργάτες του Τραμπ με τον Νετανιάχου

Τα άτομα του στενού κύκλου του Τραμπ έχουν γίνει όλο και πιο επιφυλακτικά και απογοητευμένα από τον Νετανιάχου τους τελευταίους μήνες, μετά τη συνάντησή τους τον Φεβρουάριο. «Πολλοί από τους στενότερους συμβούλους του Τραμπ πιστεύουν ότι ο Μπίμπι έκανε λάθος σε όλα», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Τραμπ επέκρινε σφοδρά τον Νετανιάχου για την κλιμάκωση της ισραηλινής δράσης στο Λίβανο, σε τηλεφωνική συνομιλία τον περασμένο μήνα, αποκαλώντας τον πρωθυπουργό «τρελό» και κατηγορώντας τον για αχαριστία.

Οι εντάσεις έχουν οξύνει ένα ευρύτερο ρήγμα στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σχετικά με το Ισραήλ και τον πόλεμο, με επιδραστικές προσωπικότητες του κινήματος MAGA, όπως ο Τάκερ Κάρλσον, να κατηγορούν τον Τραμπ ότι είναι υποταγμένος στον Νετανιάχου.

Οι στόχοι του Τραμπ και του Νετανιάχου σε θέματα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής -μαζί με τα εσωτερικά πολιτικά τους συμφέροντα- έχουν αποκλίνει τους τελευταίους δύο μήνες, εν μέσω του πολέμου και άλλων περιφερειακών ζητημάτων.

Παρά τις επιφυλάξεις του Νετανιάχου, ο Τραμπ υπέγραψε τον περασμένο μήνα ένα μνημόνιο κατανόησης (MOU) που παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν και δρομολογεί νέες πυρηνικές συνομιλίες.

Μια συνάντηση με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο θα είχε τεράστια σημασία για τον Νετανιάχου, καθώς ξεκινά την προεκλογική του εκστρατεία εν όψει των εκλογών του Οκτωβρίου στο Ισραήλ, όπου, σύμφωνα με τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις, βρίσκεται πίσω.

Οι Ιρανοί «ικετεύουν να κλείσουν συμφωνία»

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι παρακολουθεί την κηδεία του πρώην Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος δολοφονήθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου στο πλαίσιο μιας κοινής επιχείρησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι Ιρανοί «ικετεύουν να κλείσουν συμφωνία», αλλά ανέφερε ότι και οι δύο πλευρές αποφάσισαν να διακόψουν τις συνομιλίες για μία εβδομάδα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις γύρω από την κηδεία του Χαμενεΐ. Εν τω μεταξύ, είπε, καμία από τις δύο πλευρές δεν θα πυροβολήσει την άλλη.

«Είναι όλοι εκεί. Μια βολή [και μπορούμε να τους εξοντώσουμε όλους], αλλά δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό, γιατί τότε δεν θα έχουμε κανέναν να διαπραγματευτούμε», είπε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι εξεπλάγη βλέποντας ορισμένους Ιρανούς να κλαίνε στην κηδεία, λέγοντας ότι νόμιζε ότι ο κόσμος μισούσε τον Χαμενεΐ. «Ίσως είναι ψεύτικα δάκρυα», σκέφτηκε ο Τραμπ.

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