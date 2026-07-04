Τραμπ: Κάλεσμα υπεράσπισης των ελευθεριών και προειδοποιήσεις για «νέα απειλή» στις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους Αμερικανούς να υπερασπιστούν τις ελευθερίες των πατέρων-ιδρυτών και προειδοποίησε για απειλή από την «κομμουνιστική ιδεολογία» που απέδωσε στους προοδευτικούς Δημοκρατικούς

Τραμπ: Κάλεσμα υπεράσπισης των ελευθεριών και προειδοποιήσεις για «νέα απειλή» στις ΗΠΑ
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ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στην ομιλία του από το όρος Ράσμορ, τόνισε την ανάγκη διατήρησης της αμερικανικής ταυτότητας και συνέδεσε την απειλή με το μεταναστευτικό ζήτημα.
  • Επανέλαβε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι μπορούν να ηττηθούν μόνο αν το επιτρέψουν, παρά τις ανησυχίες για τη δημοτικότητά του και τις πολιτικές ισορροπίες στο Κογκρέσο.
  • Ανέφερε την άνοδο προοδευτικών υποψηφίων στους Δημοκρατικούς ως ένδειξη πολιτικής μετατόπισης προς τα αριστερά και κατήγγειλε «ριζοσπάστες και εξτρεμιστές» που επιχειρούν να αποδομήσουν την αμερικανική ιστορία.
  • Οι εορτασμοί για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ συνοδεύονται από πολιτικές αντιδράσεις, μποϊκοτάζ και έντονο διχασμό στο πολιτικό κλίμα της χώρας.
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Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας από το όρος Ράσμορ, κάλεσε τους Αμερικανούς να υπερασπιστούν τις ελευθερίες που εμπνεύστηκαν οι «πατέρες-ιδρυτές» των ΗΠΑ πριν από 250 χρόνια, κάνοντας λόγο για απειλή από την «κομμουνιστική ιδεολογία» την οποία απέδωσε στους προοδευτικούς Δημοκρατικούς.

Σε μια ομιλία έντονα πατριωτικού χαρακτήρα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε το «αμερικανικό θαύμα» και τίμησε τις προσωπικότητες που έχουν αποτυπωθεί στο μνημείο του Ράσμορ - τον Τζορτζ Ουάσινγκτον, τον Τόμας Τζέφερσον, τον Αβραάμ Λίνκολν και τον Θίοντορ Ρούζβελτ - παρουσιάζοντάς τους ως διαχρονικά πρότυπα ηγεσίας και εθνικού μεγαλείου.

«Στεκόμαστε κάτω από αυτό το μνημείο σπουδαίων ηγετών και ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να διατηρήσουμε μια χώρα εξίσου ισχυρή, τολμηρή και ευγενή όσο οι ίδιοι», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι αυτός ο στόχος δεν είναι εύκολος αλλά παραμένει εφικτός.

Ωστόσο, στη συνέχεια προειδοποίησε ότι η αμερικανική ταυτότητα δέχεται «νέα επίθεση», υποστηρίζοντας πως αναβιώνουν κομμουνιστικές τάσεις εντός των ΗΠΑ, ακόμη και μέσω μεταναστών που, όπως είπε, υιοθετούν ιδεολογίες αντίθετες με τον αμερικανικό τρόπο ζωής. «Δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συνδέοντας τη ρητορική του κατά του κομμουνισμού με το μεταναστευτικό ζήτημα - κεντρικό άξονα της πολιτικής του - ο Τραμπ έφτασε στο σημείο να αναφερθεί σε ανάγκη απομάκρυνσης ορισμένων νεοεισερχόμενων στη χώρα, επιμένοντας ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν «αντι-κομμουνιστικές» και ισχυρότερες από ποτέ.

Παράλληλα, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, επανέλαβε τη θέση του ότι οι Ρεπουμπλικάνοι μπορούν να ηττηθούν μόνο εάν το επιτρέψουν οι ίδιοι, την ώρα που στο εσωτερικό του κόμματος εκφράζονται ανησυχίες για τη δημοτικότητά του και τις πολιτικές ισορροπίες στο Κογκρέσο.

Αναφερόμενος στις εσωκομματικές εξελίξεις των Δημοκρατικών, σημείωσε την άνοδο προοδευτικών υποψηφίων σε πρόσφατες προκριματικές εκλογές σε πολιτείες όπως η Νέα Υόρκη, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Τέξας, παρουσιάζοντάς τις ως ένδειξη πολιτικής μετατόπισης προς τα αριστερά.

Κατά την ομιλία του δεν παρέλειψε να στραφεί και κατά «ριζοσπαστών και εξτρεμιστών» που, όπως υποστήριξε, επιχειρούν να αποδομήσουν την ιστορία και την εθνική ταυτότητα των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει προγραμματίσει νέα μεγάλη ομιλία στην Ουάσινγκτον στο πλαίσιο των εορτασμών «Salute America 250 Celebration & Fireworks», οι οποίοι αναμένεται να κορυφωθούν με εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων, την ώρα που η αμερικανική πρωτεύουσα πλήττεται από κύμα καύσωνα.

Σε δηλώσεις του μάλιστα είχε αναφερθεί στις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες της 4ης Ιουλίου, λέγοντας ότι θα εκφωνήσει «μεγάλη ομιλία παρά τη ζέστη», ως ένδειξη αντοχής και αποφασιστικότητας.

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ εμφανίζονται βαθιά διχασμένες πολιτικά, με τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο να δέχεται κριτική για την πολιτική του στο μεταναστευτικό, την οικονομία και τη διεύρυνση των προεδρικών εξουσιών, ενώ η δημοτικότητά του καταγράφει πιέσεις.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, τονίζοντας πως η πορεία της μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση μόνο με αποφασιστική πολιτική δράση, εκφράζοντας ωστόσο αισιοδοξία ότι η Αμερική θα εξέλθει «ισχυρότερη από ποτέ».

Τέλος, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας, καταγράφονται και πολιτικές αντιδράσεις γύρω από την οργάνωση των εορτασμών, με ορισμένες εκδηλώσεις να προκαλούν διαφωνίες και μποϊκοτάζ, αναδεικνύοντας το έντονα φορτισμένο πολιτικό κλίμα στη χώρα.

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