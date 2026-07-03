Τηλεφωνική επικοινωνία Νετανιάχου - Τραμπ - Συμφώνησαν να συναντηθούν

Snapshot Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στις ΗΠΑ.

Η συμφωνία για τη συνάντηση επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ των δύο ηγετών.

Ο Νετανιάχου συνεχάρη τον Τραμπ για την 250ή επέτειο της ίδρυσης των ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν στις ΗΠΑ στο εγγύς μέλλον, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ο Νετανιάχου συνεχάρη τον Τραμπ για την 250ή επέτειο της ίδρυσης της Αμερικής και δήλωσε ότι «οι ΗΠΑ είναι αυτές που διασφαλίζουν την ελευθερία του κόσμου, και το Ισραήλ εκτιμά ιδιαίτερα τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών».

Επιπλέον, «ο πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο πρόεδρος Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στις ΗΠΑ», αναφέρει η ανακοίνωση του γραφείο του Νετανιάχου.