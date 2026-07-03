Τραμπ: Το πόρισμα για την απόπειρα δολοφονίας - Είδαν τον δράστη με τουφέκι 2 λεπτά πριν πυροβολήσει

Snapshot Οι Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ απέτυχαν να εντοπίσουν και να προειδοποιήσουν εγκαίρως για τον δράστη που κρατούσε όπλο δύο λεπτά πριν την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ το 2024 στην Πενσιλβάνια.

Η έλλειψη επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ Μυστικών Υπηρεσιών και τοπικών αρχών οδήγησε σε σημαντικές παραλείψεις στην ασφάλεια της εκδήλωσης.

Η υπηρεσία αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης με κενά προσωπικού 21,4% και υπερβολική εξάρτηση από υπερωρίες, προκαλώντας επαγγελματική εξουθένωση και αυξημένες αποχωρήσεις.

Η Μυστική Υπηρεσία έχει ήδη προχωρήσει σε θεσμικές μεταρρυθμίσεις, βελτίωση εκπαίδευσης, απλοποίηση διαδικασιών πρόσληψης και ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών.

Το πόρισμα καταδεικνύει ότι η απόπειρα δολοφονίας θα μπορούσε να είχε αποτραπεί εάν είχαν αποφευχθεί οι καταγεγραμμένες αδυναμίες και λάθη των Μυστικών Υπηρεσιών. Snapshot powered by AI

Δύο εκθέσεις από ελεγκτικούς φορείς, που είδαν το φως της δημοσιότητας στις 2 Ιουλίου 2026, αποκαλύπτουν τραγικά λάθη και έλλειψη συνεννόησης από την πλευρά των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα πορίσματα, οι παραλείψεις αυτές ήταν τόσο σοβαρές που, αν είχαν αποφευχθεί, θα μπορούσε να είχε προληφθεί η απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ το 2024 στην Πενσιλβάνια, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.

Τα νέα στοιχεία έρχονται να επαληθεύσουν τις προηγούμενες έρευνες σχετικά με την επίθεση που δέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στις 13 Ιουλίου 2024, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια. Στο περιστατικό εκείνο, ο πρώην πρόεδρος τραυματίστηκε στο αυτί, ένας παρευρισκόμενος έχασε τη ζωή του, ενώ ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά ελεύθερου σκοπευτή της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το νέο πόρισμα, ο δράστης, Τόμας Μάθιου Κρουκς, είχε γίνει αντιληπτός πάνω σε μια στέγη κρατώντας όπλο περίπου δύο λεπτά πριν αρχίσει να πυροβολεί. Ωστόσο, η προσωπική ασφάλεια του Τραμπ δεν ενημερώθηκε εγκαίρως. Από την πλευρά τους, οι Μυστικές Υπηρεσίες επεσήμαναν ότι έχουν ήδη προχωρήσει στην αποκατάσταση των περισσότερων ελλείψεων που κατέγραψε η Γενική Επιθεώρηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Βίντεο με την απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ

«Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ σήμερα είναι μια ισχυρότερη και πιο ικανή υπηρεσία από ό,τι ήταν το 2024, χάρη σε σημαντικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις σε τεχνολογία, προσωπικό και επιχειρησιακές δυνατότητες ασφαλείας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. Η απόπειρα δολοφονίας είχε ήδη οδηγήσει σε αναδιάρθρωση της ηγεσίας της υπηρεσίας, μετά το περιστατικό στο οποίο ο Τραμπ πυροβολήθηκε και ένας παρευρισκόμενος σκοτώθηκε, πριν οι δυνάμεις ασφαλείας εξουδετερώσουν τον δράστη στην προεκλογική συγκέντρωση.

Η πιο πρόσφατη έκθεση του του Γραφείου Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ διαπίστωσε ότι οι Μυστικές Υπηρεσίες απέτυχαν:

Να εντοπίσουν drone που χρησιμοποιούσε ο δράστης, Τόμας Κρουκς, για να παρακολουθεί τον χώρο της εκδήλωσης, λόγω ανεπαρκούς εκπαίδευσης χειριστή και τεχνικής βλάβης του εξοπλισμού.

Να προειδοποιήσουν τους πράκτορες γύρω από τον Τραμπ ότι ο Κρουκς είχε μακρύ όπλο και είχε ανέβει στην οροφή του συγκροτήματος American Glass Research International, επειδή δεν είχε δημιουργηθεί κοινό κέντρο επικοινωνίας με τις τοπικές αρχές.

Να ασφαλίσουν την περιοχή εκτός της περιμέτρου της εκδήλωσης, παρότι η πολιτειακή αστυνομία της Πενσιλβάνια είχε κοινοποιήσει σχέδιο που έδειχνε ότι η περιοχή αυτή θα παρέμενε ακάλυπτη.

Να χρησιμοποιήσουν διαθέσιμους πόρους για να μπλοκάρουν την οπτική επαφή προς τον Τραμπ.

«Η συνολική έλλειψη πολιτικής και διαδικασιών της Μυστικής Υπηρεσίας, σε συνδυασμό με περιορισμένη ανταλλαγή πληροφοριών και κακή συνεργασία και επικοινωνία με το προσωπικό προστασίας και τις πολιτειακές και τοπικές αρχές, δημιούργησε τις συνθήκες που οδήγησαν στην απώλεια ευκαιριών να αποτραπεί και να εντοπιστεί η απόπειρα δολοφονίας», αναφέρει η έκθεση.

Μια δεύτερη έκθεση αποκαλύπτει ότι η υπηρεσία αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης, καθώς τα κενά έφταναν κατά μέσο όρο το 21,4% κατά τα οικονομικά έτη 2023 και 2024. Για να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες, η υπηρεσία αναγκαζόταν να στηρίζεται υπερβολικά στις υπερωρίες του προσωπικού της αλλά και στη συνδρομή άλλων σωμάτων ασφαλείας.

Οι πράκτορες κατέγραψαν συνολικά 1,2 εκατομμύρια ώρες υπερωριακής απασχόλησης, εργαζόμενοι σε συνεχόμενες βάρδιες και με ελάχιστο χρόνο για ξεκούραση. Η κατάσταση αυτή οδήγησε το προσωπικό σε έντονη επαγγελματική εξουθένωση και, κατ' επέκταση, σε αυξημένες αποχωρήσεις από την υπηρεσία.

Απαντώντας στα ευρήματα αυτά, η Μυστική Υπηρεσία σημείωσε ότι έχει θέσει πλέον ως προτεραιότητα την εκπαίδευση και τη διατήρηση των στελεχών της, ενώ παράλληλα έχει απλοποιήσει τις διαδικασίες πρόσληψης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η ίδια η υπηρεσία, ο μέσος χρόνος που απαιτείται σήμερα για την ένταξη νέου δυναμικού είναι 326 ημέρες για τους ειδικούς πράκτορες και 256 ημέρες για τους αστυνομικούς.

«Η Μυστική Υπηρεσία έχει επίσης απλοποιήσει τις διαδικασίες πρόσληψης, μειώνοντας την παλιά, γραφειοκρατική διαδικασία, επιτρέποντάς μας να εντάσσουμε πιο γρήγορα τους καλύτερους υποψηφίους», ανέφερε η ανακοίνωση.

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