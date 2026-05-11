Αθώος δηλώνει ο Κόουλ Άλεν για τη δολοφονική απόπειρα κατά του Ντόναλντ Τραμπ

Σε περίπτωση καταδίκης, αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο κατηγορούμενος για την απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο των ανταποκριτών στην Ουάσινγκτον, Κόουλ Άλεν, δήλωσε αθώος κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας τη Δευτέρα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Ο Άλεν, 31 ετών, κατηγορείται επίσης για επίθεση κατά των αρχών επιβολής του νόμου, μεταφορά πυροβόλου όπλου πέρα από τα όρια της πολιτείας με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος και χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια βίαιου εγκλήματος.

Σε περίπτωση καταδίκης, κινδυνεύει με ισόβια κάθειρξη.

Οι δικηγόροι του Άλεν έχουν υποστηρίξει ότι το γεγονός ότι η εξαιτίας της τοποθεσίας όπου σημειώθηκε η επίθεση, θα έπρεπε να είχαν εξαιρεθεί από τη διαδικασία ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς και η εισαγγελέας των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον Τζανίν Πίρο.

Ο πρώην δάσκαλος βρισκόταν υπό παρακολούθηση για κίνδυνο αυτοκτονίας μετά τη σύλληψή του στις 25 Απριλίου στο «Washington Hilton».

Ο Άλεν εισήλθε στην αίθουσα του δικαστηρίου φορώντας πορτοκαλί στολή κρατουμένου, με δεμένα χέρια και πόδια, πριν πλησιάσει το δικαστικό έδρανο για να δηλώσει την απολογία του ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστή Τρέβορ ΜακΦάντεν.

Ο δικαστής όρισε προπαρασκευαστική συνεδρίαση για την υπόθεση στις 29 Ιουνίου.

