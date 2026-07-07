Πέθανε η τραγουδίστρια Λόρεν Μπένετ σε ηλικία 37 ετών - Συμμετείχε στο τραγούδι «Party Rock Anthem»

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια Λόρεν Μπένετ, η οποία έγινε γνωστή με το hit τραγούδι των LMFAO «Party Rock Anthem», απεβίωσε σε ηλικία 37 ετών.

Την είδηση έκανε γνωστή το πρώην συγκρότημά της, G.R.L., με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε την απώλεια της αγαπημένης μας Λόρεν. Οι καρδιές μας έχουν ραγίσει και δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν πόσο σημαντική ήταν για εμάς», ανέφεραν.

https://www.instagram.com/p/DadSQkLxnre/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου της, ενώ οι εκπρόσωποι της Μπένετ δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια, όπως μετέδωσε το BBC.

Η επιτυχία με το «Party Rock Anthem» και το συγκρότημα G.R.L.

Η Λόρεν Μπένετ έγινε ιδιαίτερα γνωστή με το «Party Rock Anthem», το hit τραγούδι των LMFAO που κυριάρχησε στα charts το 2011. Το κομμάτι έχει ανακηρυχθεί το πέμπτο πιο επιτυχημένο τραγούδι όλων των εποχών από το Billboard, αφού παρέμεινε για έξι εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Hot 100 εκείνη την χρονιά.

Η Μπένετ εμφανίστηκε επίσης στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού, το οποίο σήμερα έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 2,5 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Το 2014, η Λόρεν εντάχθηκε στο ποπ συγκρότημα G.R.L., το οποίο δημιουργήθηκε ως η νέα εκδοχή των The Pussycat Dolls, μαζί με τις τραγουδίστριες Πόλα Βαν Όπεν, Νατάσα Σλέιτον, Σιμόν Μπατλ και Έμαλιν Εστράδα.

Το πιο γνωστό τραγούδι του συγκροτήματος ήταν το Ugly Heart, που κυκλοφόρησε το 2014. Επίσης, την ίδια χρονιά συνεργάστηκαν με τον Pitbull για το τραγούδι Wild Wild Love.

Οι G.R.L. διαλύθηκαν το 2015, λίγους μήνες αφού η Μπατλ έβαλε τέλος στην ζωή της.

Οι G.R.L. Invision

Πέρα από την καριέρα της με το συγκρότημα, η Μπένετ είχε συμμετάσχει και στα soundtrack των ταινιών «Date Night» και «21 Jump Street».

«Θα θυμόμαστε για πάντα την αγάπη, το γέλιο και τις αμέτρητες αναμνήσεις που μας χάρισε», ανέφεραν τα μέλη του G.R.L στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά τους. «Το υπέροχο πνεύμα της άγγιξε τόσες πολλές ζωές, και θα μας λείψει βαθιά και θα την αγαπάμε για πάντα».