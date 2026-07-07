ΗΠΑ: Καθίζηση ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη, εκκενώθηκαν πολλοί δρόμοι στο Μανχάταν

Το κτίριο των 38 ορόφων βρίσκεται κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Grand Central και την έδρα του ΟΗΕ

Newsbomb

ΗΠΑ: Καθίζηση ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη, εκκενώθηκαν πολλοί δρόμοι στο Μανχάταν
A red, white and blue haze hangs over the Manhattan skyline after military planes perform a flyover of the Hudson River, as seen from Weehawken, N.J., Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Seth Wenig)
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  • Καθίζηση σημειώθηκε σε ουρανοξύστη38 ορόφων στο Μανχάταν κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης.
  • Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μέχρι στιγμής.
  • Η καθίζηση επηρέασε τους ορόφους 21 έως 26, με παραμορφώσεις σε δύο κολόνες.
  • Περίπου 130 πυροσβέστες και 40 μονάδες κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση του περιστατικού.
  • Γειτονικά κτίρια εκκενώθηκαν και δρόμοι έκλεισαν προληπτικά, ενώ μηχανικοί εξετάζουν στατικά προβλήματα στο κτίριο.
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Πολλοί δρόμοι στο κέντρο του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη, εκκενώθηκαν σήμερα το πρωί, εν ώρα αιχμής στην πόλη, έπειτα από καθίζηση σε ουρανοξύστη, στον οποίο γίνονταν εργασίες ανακαίνισης, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Το κτίριο των 38 ορόφων, που βρίσκεται κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Grand Central και την έδρα του ΟΗΕ, στέγαζε προηγουμένως τα γραφεία του φαρμακευτικού κολοσσού Pfizer και μετατρέπεται σε διαμερίσματα στο πλαίσιο ενός μεγάλου έργου ανάπλασης.

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε ύστερα από πτώση τούβλων, όπως διευκρίνισε η υπηρεσία. Οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι δύο κολόνες είχαν παραμορφωθεί στον 21ο και 22ο όροφο. Τα πατώματα υπέστησαν καθίζηση μεταξύ του 21ου και του 26ου ορόφου.

Κινητοποιήθηκαν περίπου 40 μονάδες, 130 πυροσβέστες και μέλη ιατρικών υπηρεσιών.

Η Υπηρεσία Κτιρίων της Νέας Υόρκης ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι μηχανικοί της βρίσκονται στο σημείο για να ερευνήσουν τυχόν στατικά προβλήματα. Γειτονικά ξενοδοχεία, καταστήματα και διαμερίσματα εκκενώθηκαν, ενώ δρόμοι έκλεισαν για προληπτικούς λόγους. Οι αρχές προέτρεψαν τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από το κτίριο και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Ο Έντι, ένας 28χρονος εργάτης οικοδομών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι απομακρύνθηκε από το εργοτάξιο. «Ήμουν κάτω και είδα τους πάντες να αρχίζουν να κατεβαίνουν. Μου είπαν ότι μια κολώνα είχε σπάσει», πρόσθεσε.

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