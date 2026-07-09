Νέα Υόρκη: Οργή Ιταλών, Ιρλανδών και Εβραίων κατά του δημάρχου Μαμντανί - Τους «έσβησε» από το χάρτη

Ο εκλεγμένος δήμαρχος Zohran Mamdani, στο κέντρο, φτάνει με τη σύζυγό του Rama Duwaji για την τελετή ορκωμοσίας, ενώ οι γονείς του Mira Nair, δεξιά, και Mahmood Mamdani, παρακολουθούν

Έντονες αντιδράσεις και κύμα οργής κατά του δημάρχου της πόλης Ζοχράν Μαμντανί, έχει ξεσπάσει στη Νέα Υόρκη μετά την κυκλοφορία του επίσημου χάρτη «New York City Immigrant Enclaves». Ο χάρτης, σχεδιάστηκε με σκοπό να αναδείξει 30 περιοχές μεταναστών και στις πέντε περιφέρειες της πόλης, περιλαμβάνει γειτονιές όπως η Little Palestine, η Koreatown, η Little Pakistan και η Little Yemen. Όμως, η επιλογή των γραφειοκρατών να αφήσουν εκτός τη Little Italy, την πιο εμβληματική και ιστορική ιταλική γειτονιά του Μανχάταν, προκάλεσε άμεση πολιτική και κοινωνική καταδίκη.

Πολιτικά πυρά για τον αποκλεισμό των παραδοσιακών κοινοτήτων

Η δημοτική σύμβουλος Joann Ariola αντέδρασε έντονα, τονίζοντας ότι η παράλειψη της Little Italy, η οποία ιδρύθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, αποτελεί τεράστιο ατόπημα της δημοτικής αρχής. Σύμφωνα με την ίδια, ο χάρτης κατάφερε να συμπεριλάβει περιοχές όπως η Little Bhod-Tibet, αλλά αγνόησε πλήρως τις ιστορικές γειτονιές των Ιταλών και των Ιρλανδών, όπως το Woodlawn στο Μπρονξ, αναρωτώμενη αν αυτές οι εθνότητες δεν μετράνε πλέον για το γραφείο του δημάρχου.

Από την πλευρά του, ο Joseph Scelsa, ιδρυτής του Ιταλοαμερικανικού Μουσείου στην οδό Mulberry, χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως ένα τρομερό λάθος, εξηγώντας ότι οι Ιταλοαμερικανοί αποτελούν ακόμα και σήμερα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Την ίδια ώρα, ο Kevin McCabe, πρώην διευθυντής προσωπικού του Δημοτικού Συμβουλίου, σχολίασε καυστικά την απουσία περιοχών όπως το Sunnyside, λέγοντας ότι η Βρετανική Αυτοκρατορία δεν κατάφερε να εξαφανίσει τους Ιρλανδούς και δεν ανησυχεί για μερικούς ανιστόρητους γραφειοκράτες.

Η απάντηση του Μανχάταν για τους Εβραίους και η θέση του δήμου

Η κριτική δεν περιορίστηκε μόνο στους Ιρλανδούς και τους Ιταλούς. Ο χάρτης του Ζόχραν Μαμντάνι κατηγορήθηκε ότι σβήνει και την εβραϊκή κοινότητα, παραλείποντας το Borough Park του Μπρούκλιν, μια από τις μεγαλύτερες ορθόδοξες εβραϊκές κοινότητες εκτός Ισραήλ. Η συγγραφέας Avital Chizhik-Goldschmidt εξέφρασε την αγανάκτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το γεγονός ότι ο δήμος δεν μπόρεσε να αποτυπώσει το 11% του πληθυσμού της πόλης, ενώ ο πολιτειακός βουλευτής Kalman Yeger δήλωσε ότι η διαγραφή των Εβραίων αποτελεί πλέον βασικό κομμάτι της πολιτικής ταυτότητας του δημάρχου.

Εκπρόσωπος του Δημαρχείου προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα με επίσημη δήλωση, ξεκαθαρίζοντας ότι ο χάρτης δεν σχεδιάστηκε για να προβάλει θρησκευτικές ομάδες αλλά περιοχές με σημαντικό πληθυσμό γεννημένο στο εξωτερικό. Όπως ανακοινώθηκε, η περιοχή Little Odessa που περιλαμβάνεται στον οδηγό έχει μεγάλο εβραϊκό πληθυσμό, ενώ ολόκληρο το εγχείρημα ξεκίνησε από την προηγούμενη διοίκηση του Έρικ Άνταμς και αναμένεται να εμπλουτιστεί με νέες γειτονιές τους επόμενους μήνες.

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