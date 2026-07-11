Σαγράδα Φαμίλια: Το «αιώνιο» εργοτάξιο της Ευρώπης ολοκληρώνεται και γίνεται… LEGO

Ένας αιώνας από την απώλεια του Αντόνι Γκαουντί – Πώς το ψηλότερο θρησκευτικό μνημείο του κόσμου παίρνει σάρκα και οστά από πλαστικά τουβλάκια

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Σαγράδα Φαμίλια: Το «αιώνιο» εργοτάξιο της Ευρώπης ολοκληρώνεται και γίνεται… LEGO
LEGO
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η βασιλική Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη ολοκληρώθηκε φέτος, 100 χρόνια μετά τον θάνατο του αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί.
  • Η LEGO κυκλοφορεί το μεγαλύτερο μοντέλο της σειράς «Architecture», μια πιστή αναπαράσταση της Σαγράδα Φαμίλια με 12.060 κομμάτια και ύψος 60 εκατοστά.
  • Το σετ της LEGO τιμά το έργο του Γκαουντί με λεπτομερή αναπαράσταση και διαφανή τουβλάκια που αποδίδουν την εσωτερική φωτεινότητα του ναού.
  • Τα επίσημα θυρανοίξια της Σαγράδα Φαμίλια έχουν προγραμματιστεί για τις 10 Νοεμβρίου, την ίδια περίοδο με την κυκλοφορία του μοντέλου LEGO.
  • Η κατασκευή της βασιλικής ξεκίνησε το 1882, συνεχίστηκε μετά το θάνατο του Γκαουντί και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 με την τοποθέτηση του τελευταίου πύργου.
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Η φετινή χρονιά αποτελεί ορόσημο για τη Βαρκελώνη, καθώς η εμβληματική βασιλική της Σαγράδα Φαμίλια ολοκληρώνεται επιτέλους, συμπίπτοντας ιδανικά με τη συμπλήρωση 100 ετών από τον θάνατο του χαρισματικού αρχιτέκτονά της, Αντόνι Γκαουντί. Για να γιορτάσει αυτό το ιστορικό γεγονός, η LEGO ανακοίνωσε την κυκλοφορία του μεγαλύτερου μοντέλου στην ιστορία της δημοφιλούς σειράς «Architecture»: μια πιστή αναπαράσταση του εντυπωσιακού ναού από τα διάσημα πλαστικά τουβλάκια.

Η σειρά «Architecture», η οποία περιλαμβάνει από τον ορίζοντα της Νέας Υόρκης μέχρι τον Πύργο του Άιφελ και τη Φοντάνα ντι Τρέβι, αποτέλεσε μια εξαιρετικά επιτυχημένη στροφή της εταιρείας προς το ενήλικο αγοραστικό κοινό. Τώρα, τιμά τον Γκαουντί αποτυπώνοντας τη δομή της ψηλότερης και νεότερης βασιλικής του κόσμου. Το μοντέλο έχει ύψος 60 εκατοστά (24 ίντσες) και αποτελείται από 12.060 κομμάτια. Όπως είναι φυσικό για ένα τέτοιο σετ, η τιμή του είναι ιδιαίτερα υψηλή, αγγίζοντας τα 800 δολάρια.

«Στόχος μας ήταν να τιμήσουμε το όραμα του Γκαουντί με τον μέγιστο σεβασμό, αποτυπώνοντας τον ρυθμό της κατασκευής της βασιλικής, την εξαιρετική πολυπλοκότητα και τη φιλοδοξία της, μεταφράζοντάς τα σε μια καθηλωτική εμπειρία δόμησης», δήλωσε σε επίσημη ανακοίνωσή του ο Design Master της Lego, Rok Žgalin Kobe. Αξιοσημείωτο είναι ότι η εσωτερική ατμόσφαιρα του ναού αποδίδεται με διαφανή τουβλάκια, επιτρέποντας στο φως να διαχέεται στο εσωτερικό του μοντέλου, ακριβώς όπως συμβαίνει και στο πραγματικό μνημείο.

Οι λάτρεις των LEGO θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τον Νοέμβριο για να αποκτήσουν το σετ, την ίδια περίοδο δηλαδή που οι επισκέπτες της Βαρκελώνης θα μπορούν να παρευρεθούν στα επίσημα θυρανοίξια του ναού, τα οποία είναι προγραμματισμένα για τις 10 Νοεμβρίου.

Η κατασκευή της Σαγράδα Φαμίλια ξεκίνησε το 1882 υπό την καθοδήγηση του Γκαουντί, ο οποίος σχεδίασε 18 λεπτούς, πανύψηλους πύργους που θα ξεπερνούσαν σε ύψος κάθε άλλη εκκλησία στην Ευρώπη. Μετά τον θάνατό του το 1926, τα αρχικά του σχέδια χάθηκαν, και οι εργασίες συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου μέσω αυτοσχέδιων ερμηνειών του έργου του.

Το μνημείο ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1984, παρόλο που απείχε περισσότερο από 40 χρόνια από την ολοκλήρωσή του. Το 2010, ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ' καθαγίασε το κτήριο για λατρεία, ενώ η επίσημη οικοδομική άδεια εκδόθηκε μόλις το 2016, καθώς οι εργασίες γίνονταν παράνομα—αν και εν αγνοία των αρχών—για περισσότερο από έναν αιώνα.

Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, ο ναός θεωρήθηκε πλέον ολοκληρωμένος, όταν τοποθετήθηκε ο τελευταίος πύργος, αφιερωμένος στον Ιησού Χριστό, ο οποίος φέρει έναν σταυρό με τέσσερις βραχίονες, σηματοδοτώντας την τέλεση της εναρκτήριας λειτουργίας.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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