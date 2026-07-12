Νέες εκλογές στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου

Ο πρόεδρος της επιτροπής της Κνεσέτ, Οφίρ Κατζ (Λικούντ), ανακοίνωσε ότι οι βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ θα διεξαχθούν στις 27 Οκτωβρίου, με την ολοκλήρωση της τετραετούς θητείας, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

Ο νομικός σύμβουλος της Κνεσέτ, Σαγκίτ Αφίκ, πρόσθεσε κατά τη διάρκεια της συζήτησης ότι η τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδος θα ολοκληρωθεί και δεν θα διαλυθεί, που σημαίνει ότι δεν απαιτείται νόμος για την πρόωρη διάλυσή του.

Αυτές θα είναι οι πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν εντός του χρονοδιαγράμματος στο Ισραήλ εδώ και σχεδόν 40 χρόνια.

Επιπλέον, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου θα είναι η πρώτη που θα ολοκληρώσει τη θητεία της εδώ και πάνω από 50 χρόνια.

Η ψηφοφορία θεωρείται ευρέως ως δημοψήφισμα για την ηγεσία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

«Δεδομένου ότι η τρέχουσα Κνεσέτ αναμένεται να εκτίσει ολόκληρη τη θητεία της και οι επόμενες γενικές εκλογές έχουν ήδη οριστεί από τον νόμο για τις 27 Οκτωβρίου, χωρίς πρόθεση μείωσης της θητείας της νομοθετικής εξουσίας, δεν υπάρχει ανάγκη ψήφισης νόμου περί διάλυσης της Κνεσέτ με τη συνήθη έννοια», ανέφερε το κοινοβούλιο σε ανακοίνωσή του.