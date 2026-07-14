Το τρένο που θα καλύπτει 280 χλμ σε 40 λεπτά: Το Maglev της Ιαπωνίας και τα σχέδια έναρξης το 2034

Το προηγμένο τρένο μαγνητικής αιώρησης Maglev της Ιαπωνίας διαθέτει ελαστικούς τροχούς, τους οποίους χρησιμοποιεί όταν κινείται σε χαμηλές ταχύτητες, και όταν ξεπεράσει τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, αρχίζει να... αιωρείται περίπου 9,91 εκατοστά πάνω από τις ράγες

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Το τρένο που θα καλύπτει 280 χλμ σε 40 λεπτά: Το Maglev της Ιαπωνίας και τα σχέδια έναρξης το 2034

Το ιαπωνικό τρένο Maglev κινείται σε μια δοκιμαστική διαδρομή του Τσούρου της Ιαπωνίας, την Τρίτη 11 Μαΐου 2010.

AP/Αρχείου
ΚΟΣΜΟΣ
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Το προηγμένο τρένο μαγνητικής αιώρησης Maglev της Ιαπωνίας είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά μέσα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ.

Μπορεί να φτάσει ταχύτητες έως και 603 χιλιομέτρων την ώρα, όπως αποδείχθηκε σε μια δοκιμή κοντά στο όρος Φούτζι, η οποία είχε πραγματοποιηθεί το 2015.

Τότε, η Κεντρική Σιδηροδρομική Εταιρεία της Ιαπωνίας JR Central είχε ανακοινώσει ότι το εν λόγω τρένο της σειράς L0 θα χρησιμοποιούνταν για να πραγματοποιεί ταξίδια μεταξύ του Τόκιο και της Ναγκόγια από το 2027, αν και έκτοτε έχει αναβληθεί και πλέον η λειτουργία του αναμένεται μεταξύ 2034 και 2035.

Το ταξίδι, το οποίο έχει συνολικό μήκος 280 χιλιομέτρων, θα διαρκεί μόνο 40 λεπτά, ένα ρεκόρ που μετατρέπει ένα ταξίδι όπως αυτό από τη Μαδρίτη στη Βαρκελώνη σε μία απλή... βόλτα.

Ωστόσο, καθώς το κόστος κατασκευής ενός τέτοιου τρένου είναι τεράστιο, το ζήτημα αυτό προβληματίζει πολλούς.

Maglev

Το τρένο SCMaglev της σειράς L0 της Ιαπωνίας

Ένα τρένο που... αιωρείται

Σε αντίθεση με τα συμβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας, το ιαπωνικό SCMaglev δεν έχει χαλύβδινους τροχούς που έρχονται σε επαφή με χαλύβδινες ράγες όταν κινείται. Αντιθέτως, η Κεντρική Σιδηροδρομική Εταιρεία της Ιαπωνίας δήλωσε ότι το συγκεκριμένο τρένο διαθέτει ελαστικούς τροχούς, τους οποίους χρησιμοποιεί όταν κινείται σε χαμηλές ταχύτητες, και όταν ξεπεράσει τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, αρχίζει να... αιωρείται περίπου 9,91 εκατοστά πάνω από τις ράγες.

Αυτό το μικροσκοπικό κενό αλλάζει τα πάντα.

Χωρίς να υπάρχει επαφή ανάμεσα στον τροχό και τις ράγες, το τρένο αποφεύγει την τριβή που περιορίζει τους κανονικούς συρμούς από το να αναπτύξουν ταχύτητα, και χρησιμοποιεί μαγνητική δύναμη για να ανυψώσει, να καθοδηγήσει και να προωθήσει το όχημα προς τα εμπρός.

Τον Απρίλιο του 2015, η Κεντρική Σιδηροδρομική Εταιρεία της Ιαπωνίας κατέγραψε παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας, αφού σε δοκιμαστική διαδρομή το τρένο μαγνητικής αιώρησης maglev κινούνταν με ταχύτητα 603 χιλιομέτρων την ώρα.

Δείτε την αντίδραση μερικών δημοσιογράφων όταν είδαν ένα τρένο Maglev να περνάει μπροστά τους:

Το παράδειγμα της διαδρομής Μαδρίτη-Βαρκελώνη

Για να γίνει πιο κατανοητή η ταχύτητα του τρένου στους Ευρωπαίους ταξιδιώτες, συχνά χρησιμοποιείται το παράδειγμα της διαδρομής Μαδρίτη-Βαρκελώνη, καθώς αποτελεί μία από τις συχνές διαδρομές που πραγματοποιούνται στην ήπειρο.

Σήμερα, τα τρένα καλύπτουν την συγκεκριμένη διαδρομή σε περίπου δυόμισι ώρες, γεγονός που οδηγεί όλο και περισσότερους ταξιδιώτες να τα χρησιμοποιούν, αντί για αεροπλάνα. Τα ιαπωνικά τρένα μαγνητικής αιώρησης Maglev θα μπορούσαν να καλύψουν την διαδρομή σε μόλις 75 λεπτά!

Ωστόσο, υπάρχει ένα πρόβλημα.

Οι σημερινές γραμμές υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας δεν κατασκευάστηκαν για να υποστηρίζουν το Maglev, οπότε θα εάν η χώρα επιθυμούσε να αγοράσει ένα από αυτά τα τρένα, θα έπρεπε να αναβαθμίσει όλο της το σιδηροδρομικό σύστημα, και το κόστος δεν είναι μικρό.

Το κόστος κατασκευής

Το κόστος δεν είναι ιδιαίτερα μικρότερο ούτε για την Ιαπωνία. Σύμφωνα με την Κεντρική Σιδηροδρομική Εταιρεία της Ιαπωνίας, το κόστος κατασκευής της διαδρομής μεταξύ του Τόκιο και της Ναγκόγια ανέρχεται στα 11 τρισεκατομμύρια γιεν (δηλαδή 59,4 δισεκατομμύρια ευρώ).

Η εταιρεία αναφέρει ότι η τιμή του κόστους αντανακλά τις υψηλότερες τιμές της αγοράς αλλά και τις δυσκολίες που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της κατασκευής.

Η εταιρεία αναφέρει ότι πάνω από το 80% της συγκεκριμένης διαδρομής θα διέρχεται υπόγεια ή μέσω σηράγγων.

Στη συνέχεια, υπάρχει το ζήτημα της ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με την εταιρεία, η εκτιμώμενη μέγιστη κατανάλωση ισχύος θα είναι περίπου 270.000 κιλοβάτ όταν η γραμμή τεθεί σε λειτουργία μέχρι τη Ναγκόγια και περίπου 740.000 κιλοβάτ όταν επεκταθεί μέχρι την Οσάκα.

Ο πραγματικός στόχος της Ιαπωνίας

Η διαδρομή μεταξύ του Τόκιο και της Ναγκόγια, η οποία επίσημα ονομάστηκε Chuo Shinkansen, είναι με -λίγα λόγια- η ταχύτερη έκδοση της σημερινής γραμμής τρένων υψηλής ταχύτητας Tokaido Shinkansen, η οποία συνδέει το Τόκιο, τη Ναγκόγια και την Οσάκα.

Η Tokaido Shinkansen αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα σιδηροδρομικά συστήματα στον κόσμο. Η εταιρεία αναφέρει ότι από το 1964 περίπου 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι την έχουν χρησιμοποιήσει, χωρίς να έχει σημειωθεί κανένα θανατηφόρο δυστύχημα από την έναρξη της λειτουργίας της.

Έτσι, καθώς ήδη υπάρχει η συγκεκριμένη γραμμή πολλοί αναρωτιούνται γιατί χρειάζεται να κατασκευαστεί μία ακόμη.

Ειδικοί πιστεύουν ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την ταχύτητά της διαδρομής, αλλά με το γεγονός ότι θα υπάρχει μια εναλλακτική λύση σε περίπτωση που σημειωθούν βλάβες στην άλλη γραμμή, λύνοντας έτσι το πρόβλημα της συμφόρησης.

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