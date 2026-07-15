Κιρ Στάρμερ: Το αποχαιρετιστήριο δώρο που του έκαναν οι συνεργάτες του

Το ιδιαίτερο αποχαιρετιστήριο δώρο που έλαβε ο Κιρ Στάρμερ από τους υπιυργούς του, λίγο πριν παραδώσει τα κλειδιά της Ντάουνινγκ Στριτ

Νατάσα Παυλοπούλου

Κιρ Στάρμερ: Το αποχαιρετιστήριο δώρο που του έκαναν οι συνεργάτες του
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ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Κιρ Στάρμερ παρέλαβε ένα χειροποίητο ρολόι με προσωπικό μήνυμα από τους υπουργούς του, ως αποχαιρετιστήριο δώρο πριν παραδώσει τα καθήκοντά του.
  • Το ρολόι κατασκευάστηκε από την εταιρεία Dent London, που είχε δημιουργήσει το ρολόι του Πύργου της Ελισάβετ (Μπιγκ Μπεν).
  • Η τελευταία κοινοβουλευτική εμφάνιση του Στάρμερ συνέπεσε με την υπόθεση δολοφονίας της πρώην βουλευτού Αν Γουίντεκομπ, που αναζωπύρωσε ανησυχίες για την ασφάλεια των πολιτικών.
  • Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Στάρμερ τόνισε την υποστήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία και προώθησε νομοθεσία κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως ο νόμος Χίλσμπορο.
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Σε κλίμα συγκίνησης αλλά και έντονης πολιτικής φόρτισης, ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας, σερ Κιρ Στάρμερ, προήδρευσε στο τελευταίο του υπουργικό συμβούλιο, λίγο πριν από την επίσημη παράδοση της σκυτάλης στον διάδοχό του, Άντι Μπέρναμ, την ερχόμενη Δευτέρα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της τελευταίας συνάντησης, οι υπουργοί του επεφύλασσαν μια ιδιαίτερη έκπληξη, προσφέροντάς του ένα ξεχωριστό αποχαιρετιστήριο δώρο. Πρόκειται για ένα χειροποίητο, ειδικά κατασκευασμένο ρολόι που δημιουργήθηκε μετά από πρωτοβουλία του αναπληρωτή πρωθυπουργού, Ντέιβιντ Λάμι. Το ρολόι φέρει ένα προσωπικό, χαραγμένο μήνυμα από όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ως ένδειξη αναγνώρισης της θητείας του.

Το δώρο έχει μάλιστα έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς κατασκευάστηκε από την ιστορική εταιρεία ωρολογοποιίας Dent London. Είναι η ίδια ακριβώς εταιρεία που είχε αναλάβει την κατασκευή και τον εξοπλισμό του εμβληματικού ρολογιού στον Πύργο της Ελισάβετ (Elizabeth Tower) στο Γουέστμινστερ, όπου στεγάζεται το παγκοσμίως γνωστό Μπιγκ Μπεν.

Η παράδοση του δώρου έγινε λίγες ώρες πριν ο Σερ Κιρ Στάρμερ βρεθεί για τελευταία φορά αντιμέτωπος με τις καθιερωμένες ερωτήσεις προς τον πρωθυπουργό στη Βουλή των Κοινοτήτων. Η τελευταία αυτή κοινοβουλευτική του παρουσία διεξάγεται υπό τη σκιά της είδησης για την ύποπτη δολοφονία της Αν Γουίντεκομπ. Η 78χρονη πρώην βουλευτής βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της με σοβαρά τραύματα, ενώ η υπόθεση επαναφέρει τους φόβους για την ασφάλεια των πολιτικών στη Βρετανία

Καθώς οδεύει προς την επίσημη παραίτησή του το πρωί της Δευτέρας, ο Στάρμερ εστιάζει τις τελευταίες ημέρες της θητείας του στην προβολή της πολιτικής του παρακαταθήκης. Σε αυτήν ξεχωρίζουν η αδιάλειπτη υποστήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία και η προώθηση εγχώριων πρωτοβουλιών κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως ο εμβληματικός νόμος Χίλσμπορο που θεσπίστηκε για να καταπολεμήσει τη συγκάλυψη ευθυνών από τις Αρχές και να προστατεύσει τους πολίτες από κρατική αυθαιρεσία.

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