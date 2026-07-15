ΕΕ: Αναβάλλεται για τις 23 Ιουλίου η απόφαση για το 21ο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέβαλε για τις 23 Ιουλίου την απόφαση για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω έλλειψης ομοφωνίας.

Παρατάθηκε το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου στα 44 δολάρια, που λήγει σήμερα, για να περιοριστούν τα έσοδα της Ρωσίας από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Βουλγαρία αντιτίθεται στις κυρώσεις κατά του πατριάρχη Μόσχας Κύριλλου και υπάρχουν πιέσεις για να μην εφαρμοστεί η απαγόρευση έκδοσης βίζας σε Ρώσους που συμμετέχουν στον πόλεμο.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε αισιοδοξία ότι το νέο πακέτο κυρώσεων θα εγκριθεί, παρά τις δυσκολίες και τους συμβιβασμούς που απαιτούνται. Snapshot powered by AI

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αναβάλει για τις 23 Ιουλίου μια ενδεχόμενη απόφαση για το νέο πακέτο κυρώσεων, το 21ο κατά σειρά, σε βάρος της Ρωσίας και προς το παρόν διατήρησε μέχρι αυτήν την ημερομηνία το πλαφόν στην τιμή του εξαγόμενου ρωσικού πετρελαίου, το οποίο έληγε σήμερα.

Καθώς δεν υπήρξε ομοφωνία μεταξύ των μονίμων εκπροσώπων των χωρών στις Βρυξέλλες, οι 27 ανέβαλαν για μία εβδομάδα τη λήψη απόφασης.

Λόγω της αναβολής αυτής η ΕΕ αναγκάστηκε επίσης να παρατείνει το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, που έχει οριστεί στα 44 δολάρια, όπως έγινε γνωστό από διπλωματικές πηγές. Ο στόχος του πλαφόν είναι να περιοριστούν τα έσοδα της Ρωσίας, από τα οποία χρηματοδοτείται ένα μεγάλο μέρος του πολέμου της στην Ουκρανία.

Χωρίς αυτήν την απόφαση, η τιμή του ρωσικού πετρελαίου που επιτρέπεται να εξάγεται στο εξωτερικό θα πλησίαζε τις διεθνείς τιμές που σήμερα κυμαίνονται πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Πολλοί γύροι διαπραγματεύσεων δεν οδήγησαν σε μια ομόφωνη απόφαση για τις κυρώσεις. Η Βουλγαρία, επί παραδείγματι, αντιτίθεται στις κυρώσεις σε βάρος του πατριάρχη της Μόσχας Κύριλλου. Σύμφωνα με διπλωμάτες, ασκούνται επίσης πιέσεις ώστε να μην εφαρμοστεί η γενική απαγόρευση έκδοσης βίζας για όλους τους Ρώσους που συμμετείχαν στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από το Κίεβο όπου βρισκόταν σήμερα, εμφανίστηκε ωστόσο αισιόδοξη. «Είμαι πεπεισμένη ότι η 21η δέσμη των κυρώσεων, όπως και οι προηγούμενες, θα εγκριθεί, έστω και αν απαιτηθούν κάποιοι συμβιβασμοί», δήλωσε.