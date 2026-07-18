Πυρκαγιές και ποιότητα αέρα: Πώς να παραμείνετε ασφαλείς αναπνέοντας

Οι κίνδυνοι για την υγεία είναι ακόμα και για εκείνους που βρίσκονται μακριά από τις φωτιές

Δέσποινα Σοφιανίδου

Πυρκαγιές και ποιότητα αέρα: Πώς να παραμείνετε ασφαλείς αναπνέοντας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Περισσότερες από 1.000 πυρκαγιές έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη το 2026, απελευθερώνοντας πάνω από 7 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
  • Ο καπνός από τις πυρκαγιές περιέχει επικίνδυνα σωματίδια PM2.5 και τοξικές ενώσεις που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία, ακόμα και σε αποστάσεις από τις εστίες φωτιάς.
  • Συνιστάται η χρήση εφαρμογών παρακολούθησης ποιότητας αέρα και οικιακών αισθητήρων για την αξιολόγηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
  • Για προστασία εξωτερικά, προτιμώνται μάσκες N95, KN95 ή KF94, ενώ εσωτερικά προτείνεται η χρήση ανακυκλοφορίας αέρα, φίλτρων MERV 13 και φορητών καθαριστών αέρα.
  • Η σφράγιση ρωγμών σε πόρτες και παράθυρα με χοντρά υφάσματα βοηθά στην αποφυγή εισόδου τοξικού καπνού στο σπίτι.
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Περισσότερες από 1.000 πυρκαγιές έχουν καταγραφεί από τις αρχές του 2026 στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα πάνω από 7 εκατομμύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα να έχουν εισέλθει στην ατμόσφαιρα.

Η δύσκολη κατάσταση των πυρκαγιών σε ορισμένες χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης έχει οδηγήσει στο γεγονός ότι τα προϊόντα καύσης εξαπλώνονται για εκατοντάδες χιλιόμετρα, δημιουργώντας κινδύνους για την υγεία ακόμη και για εκείνους που βρίσκονται εκτός της πύρινης εμβέλειας, σύμφωνα με το Euronews, επικαλούμενο στοιχεία από περιβαλλοντικές υπηρεσίες και ειδικούς στον τομέα της υγείας.

Ο καπνός από τις πυρκαγιές είναι ένα επικίνδυνο μείγμα σωματιδίων PM2.5, διοξειδίου του αζώτου και άλλων τοξικών ενώσεων.

Όταν καίγονται κτίρια κατοικιών, τα προϊόντα αποσύνθεσης ηλεκτρονικών, πλαστικών και χημικών επικαλύψεων εκπέμπονται επιπλέον στον αέρα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα μικροσκοπικά σωματίδια, όταν εισπνέονται, προκαλούν φλεγμονή και οξειδωτικό στρες, διεισδύοντας στην κυκλοφορία του αίματος και επηρεάζοντας αρνητικά όλα τα συστήματα οργάνων. Ακόμα κι αν ο καπνός δεν είναι οπτικά ορατός, το επίπεδο μόλυνσης μπορεί να παραμείνει εξαιρετικά υψηλό.

Για την παρακολούθηση της κατάστασης της ατμόσφαιρας, συνιστάται η χρήση ενσωματωμένων εφαρμογών σε smartphone ή εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως το πρόγραμμα Copernicus, το οποίο παρέχει προβλέψεις για το επίπεδο των σωματιδίων αερολύματος.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν επίσης την αγορά προσιτών οικιακών αισθητήρων ποιότητας αέρα για την παρακολούθηση του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Εάν οι δείκτες υπερβαίνουν τον κανόνα, οι ειδικοί επιμένουν να βρίσκονται σε κτίρια με ερμητικά κλειστά παράθυρα και πόρτες.

Εάν πρέπει να βγείτε έξω, η μόνη αποτελεσματική προστασία είναι οι μάσκες των κατηγοριών N95, KN95 ή KF94, ικανές να παγιδεύσουν έως και το 95% των επιβλαβών σωματιδίων.

Στο σπίτι, συνιστάται να θέτετε τα κλιματιστικά σε λειτουργία ανακυκλοφορίας, να χρησιμοποιείτε φίλτρα MERV 13 σε συστήματα εξαερισμού και να χρησιμοποιείτε φορητούς καθαριστές αέρα σε εκείνα τα δωμάτια όπου οι άνθρωποι περνούν τον περισσότερο χρόνο.

Η χρήση χοντρών υφασμάτων, όπως πετσέτες ή κουβέρτες, για να μπλοκάρετε τις ρωγμές κάτω από τις πόρτες θα βοηθήσει επίσης στην ελαχιστοποίηση της εισόδου τοξικού καπνού στο χώρο διαβίωσης.

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