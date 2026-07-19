Ισπανία: Επεκτάθηκε η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη - Στάχτη 120.000 στρέμματα

Περίπου 350 πυροσβέστες και στρατιώτες της στρατιωτική μονάδα έκτακτης ανάγκης UME έχουν αναπτυχθεί στη ζώνη, υποστηριζόμενοι από 25 αεροπορικά μέσα, στην προσπάθεια να ελέγξουν την πυρκαγιά,

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ισπανία: Επεκτάθηκε η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη - Στάχτη 120.000 στρέμματα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη κατέκαψε πάνω από 120.000 στρέμματα και προκάλεσε την εκκένωση εκατοντάδων κατοίκων.
  • Στη μάχη της πυρκαγιάς συμμετέχουν περίπου 350 πυροσβέστες και στρατιώτες με 25 αεροπορικά μέσα.
  • Η περιοχή που επλήγη φιλοξενεί απειλούμενα είδη όπως αετούς, λύκους και πεταλούδες.
  • Η Ισπανία βιώνει αυξανόμενη συχνότητα και ένταση πυρκαγιών λόγω κλιματικής αλλαγής και υψηλών θερμοκρασιών.
  • Το 2025 είναι το χειρότερο έτος πυρκαγιών στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, με πάνω από 3.930.000 στρέμματα καμμένα.
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Πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Μαδρίτης επεκτάθηκε, μετατρέποντας σε στάχτη περισσότερα από 120.000 στρέμματα και προκαλώντας την απομάκρυνση εκατοντάδων ανθρώπων από τις εστίες τους, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Η δασική πυρκαγιά, που μαίνεται στην περιοχή της Γουαδαλαχάρα και κυρίως στο φυσικό πάρκο Σιέρα Νόρτε, δεν έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής θύματα, αλλά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται δύσκολη από τον πρόεδρο της περιφέρειας Καστίγια-Λα Μάντσα, τον Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, και τις τοπικές αρχές στην πλατφόρμα X.

Περίπου 350 πυροσβέστες και στρατιώτες της στρατιωτική μονάδα έκτακτης ανάγκης UME έχουν αναπτυχθεί στη ζώνη, υποστηριζόμενοι από 25 αεροπορικά μέσα, στην προσπάθεια να ελέγξουν την πυρκαγιά, ανέφερε στον Τύπο ο σταθμός ελέγχου.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική και ορεινή περιοχή που φιλοξενεί απειλούμενα είδη αετών, λύκων και πεταλούδων.Η πυρκαγιά αυτή προστίθεται σε εκείνην που «απέχει ακόμη πολυ από το να σταθεροποιηθεί», η οποία ξέσπασε την Τετάρτη κοντά στη Σαραγόσα, στα βορειοανατολικά, και κατέκαψε σχεδόν 160.000 στρέμματα σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, το βράδυ ο Ρομπέρτο Μπερμούδεθ ντε Κάστρο, αρμόδιος για θέματα ασφαλείας στην περιφερειακή κυβέρνηση της Αραγωνίας.

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θύματα ούτε από αυτήν την πυρκαγιά.Η Ισπανία έζησε μόλις μία από τις πιο φονικές πυρκαγιές της πρόσφατης ιστορίας της, με τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην Ανδαλουσία (νότια) στις 9 Ιουλίου προκαλώντας τον θάνατο 13 ανθρώπων και κατακαίοντας 70.000 στρέμματα.

Στην πρώτη γραμμή της υπερθέρμανσης του κλίματος, η χώρα περνάει τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερα και όλο και συχνότερα κύματα καύσωνα, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν εν πολλοίς τους 40 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για καταστροφικές πυρκαγιές.

Το 2025, περισσότερα από 3.930.000 στρέμματα έγιναν στάχτη από πυρκαγιές, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (Effis), που είναι ο χειρότερος απολογισμός στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας.Σχεδόν 820.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη από τις αρχές του χρόνου στη χώρα, σύμφωνα με το Effis.

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