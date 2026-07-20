Ιαπωνία: Δημοτικοί υπάλληλοι ντύνονται «αρκούδες» για να εκπαιδεύσουν τους πολίτες στο κυνήγι

Σοβαρές διαστάσεις παίρνει το πρόβλημα με την εμφάνιση μαύρων αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές

Ιαπωνία: Δημοτικοί υπάλληλοι ντύνονται «αρκούδες» για να εκπαιδεύσουν τους πολίτες στο κυνήγι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στην Ιαπωνία, οι ασιατικές μαύρες αρκούδες εισβάλλουν σε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας επιθέσεις και θανάτους.
  • Περισσότερα από 100 σχολεία έχουν κλείσει ή απαιτούν συνοδεία γονέων για την ασφάλεια των μαθητών.
  • Οι αρχές εκπαιδεύουν τους κατοίκους στη χρήση όπλων για το κυνήγι αρκούδων, με δημοτικούς υπαλλήλους να παριστάνουν τις αρκούδες σε προσομοιώσεις.
  • Η αυστηρή νομοθεσία για τα όπλα χαλαρώνει προσωρινά λόγω της κρίσης, αλλά η απροθυμία των νέων να κυνηγούν παραμένει υψηλή.
  • Η κλιματική αλλαγή και πρόσφατες πλημμύρες έχουν ωθήσει τις αρκούδες πιο κοντά σε οικισμούς, ενώ η επιθετική τους συμπεριφορά αυξάνεται λόγω της εγκατάλειψης πολλών χωριών.
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Στην Ιαπωνία το πρόβλημα με την εμφάνιση ασιατικών μαύρων αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές έχει ξεκινήσει να παίρνει σοβαρές διαστάσεις.

Οι αρκούδες αναζητώντας την τροφή τους πλησιάζουν μέσα στους οικισμούς, μπαίνουν σε σπίτια ενώ έχουν επιτεθεί και σε πολλούς ανθρώπους με θανατηφόρα αποτελέσματα. Περισσότερα από 100 σχολεία έχουν κλείσει στη χώρα για την ασφάλεια των μαθητών, ενώ σε άλλα σημεία υποχρεούνται οι γονείς να τα συνοδεύουν.

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Οι αρχές έχουν θέσει το ζήτημα σε άμεση προτεραιότητα επιστρατεύοντας την αστυνομία και το στρατό, ενώ εκπαιδεύουν και τους κατοίκους ώστε να μπορούν να σκοτώνουν τα μεγάλα θηλαστικά. Σύμφωνα με την Washington Post, σε ορισμένες αγροτικές περιοχές οι αρχές προσπαθούν να μάθουν τους κατοίκους στη χρήση όπλων προκειμένου να μπορούν να σκοτώνουν τις αρκούδες. Μάλιστα, υπάλληλοι του δήμου αναλαμβάνουν να παριστάνουν τις αρκούδες, φορώντας στολές και μάσκα και λειτουργούν ως «στόχοι» στους χώρους εκπαίδευσης.

Κυνηγοί της περιοχής στοχεύουν με ψεύτικα όπλα την «αρκούδα», ενώ οι κάτοικοι παρακολουθούν προκειμένου να μαθαίνουν.Το New York Times εξηγεί ότι η απόκτηση και χρήση όπλου στην Ιαπωνία είναι ιδιαίτερα αυστηρή και περιορισμένη, όμως λόγω της έκτακτης συνθήκης περισσότεροι εκπαιδεύονται ώστε να τους δοθεί η άδεια να αποκτήσουν. Όμως αυτό που ισχυρίζονται είναι ότι λιγότεροι νέοι θέλουν να κυνηγούν, ενώ πολλοί αρνούνται να σκοτώσουν μία αρκούδα μόλις την δουν.

Λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά και σφοδρών πλημμυρών που έπληξαν την Ιαπωνία το τελευταίο διάστημα, έχουν οδηγήσει τις αρκούδες όλο και πιο κοντά στις κατοικημένες περιοχές προκειμένου να βρουν τροφή. Παράλληλα, επειδή πολλά χωριά έχουν εγκαταλειφθεί, οι αρκούδες κυκλοφορούν με μεγαλύτερη ελευθερία στα βουνά και στους οικισμούς, ενώ οι ασιατικές αρκούδες εμφανίζουν περισσότερο επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους ανθρώπους, απ’ ότι άλλα είδη.

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