Νότια Κορέα: Νεκροί βρέθηκαν τέσσερις αγνοούμενοι στο νησί Τζέτζου

Snapshot Στο νησί Τζέτζου της Νότιας Κορέας βρέθηκαν νεκροί τέσσερις αγνοούμενοι, μεταξύ αυτών και η 37χρονη Τζανγκ Μι-ραν, που είχε εξαφανιστεί από τον Μάιο.

Ένας αστυνομικός, γνωστός ως Μπου, συνελήφθη για ψευδείς δηλώσεις και πρόωρο κλείσιμο υποθέσεων εξαφανίσεων, προκαλώντας οργή στους κατοίκους.

Οι αρχές ερευνούν ξανά σχεδόν 300 υποθέσεις εξαφανίσεων που είχε αναλάβει ο συγκεκριμένος αστυνομικός.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας διέταξε ριζική μεταρρύθμιση της αστυνομίας και τέσσερις αξιωματικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα λόγω ανευθυνότητας στην αντιμετώπιση εξαφανίσεων.

Η υπόθεση αναδεικνύει προβλήματα διαφθοράς και ανικανότητας στην αστυνομία, εν μέσω αντιδράσεων για πρόσφατη μεταρρύθμιση που μεταφέρει ερευνητικές εξουσίες από τους εισαγγελείς στην αστυνομία. Snapshot powered by AI

Νεκροί βρέθηκαν τέσσερις άνθρωποι που είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι στο νησί Τζέτζου της Νότιας Κορέας, προκαλώντας οργή στους κατοίκους της χώρας για τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία χειρίζεται τις εξαφανίσεις.

Η υπόθεση πήρε μεγάλες διαστάσεις όταν αποκαλύφτηκε την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι αρχές ξεκινούν τώρα έρευνες για να βρεθεί μια γυναίκα που έχει δηλωθεί αγνοούμενη από τον Μάιο.

Παράλληλα, η οργή των κατοίκων εντάθηκε ακόμη περισσότερο όταν συνελήφθη ένας αστυνομικός, ο οποίος έχει γίνει γνωστός απλά με το όνομα Μπου, καθώς είπε ψέματα σε οικογένειες αγνοούμενων και έκλεινε υποθέσεις εξαφανίσεων πρόωρα.

Ο αστυνομικός είχε πει στην οικογένεια αγνοούμενης ότι δεν ήθελε να επικοινωνήσει μαζί τους

Από το Σάββατο, η αστυνομία έχει εντοπίσει τέσσερα πτώματα στο νησί, μεταξύ των οποίων και αυτό της 37χρονης Τζανγκ Μι-ραν, η οποία είχε εξαφανιστεί τον Μάιο.

Σύμφωνα με το BBC, η Τζανγκ είχε θεαθεί για τελευταία φορά ζωντανή στις 12 Μαΐου και η εξαφάνισή της δηλώθηκε στην αστυνομία μόλις τρεις ημέρες αργότερα. Ο αστυνομικός Μπου φέρεται να είπε στην οικογένεια και τον σύντροφό της 37χρονης, ότι είχε επικοινωνήσει μαζί της και ότι εκείνη δεν επιθυμούσε να πει που βρίσκεται.

Ωστόσο, οι αρχές διαπίστωσαν αργότερα ότι η υπόθεση είχε κλείσει πρόωρα, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί η ασφάλειά της 37χρονη. Έτσι, όταν ξεκίνησε ξανά έρευνα, η σορός της βρέθηκε σε μια φυτεία φοινίκων, περίπου 500 μέτρα από το σημείο όπου διέμενε. Πιστεύεται ότι αυτοκτόνησε, ωστόσο, λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης δεν ήταν δυνατό να εξακριβωθεί αν υπήρχαν εξωτερικά τραύματα στο σώμα της 37χρονης.

Η αστυνομία εντόπισε επίσης το Σάββατο την σορό ενός άνδρα ηλικίας 60 ετών από το νησί Τζέτζου. Ο άνδρας είχε εξαφανιστεί στις 28 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος αστυνομικός έκλεισε την υπόθεση πρόωρα, λέγοντας στην οικογένειά του ότι ο άνδρας είναι ασφαλής, «αλλά δεν επιθυμεί να αποκαλύψει την τοποθεσία του».

«Πιστέψαμε την αστυνομία όταν μας είπαν ότι ο πατέρας μου ήταν ασφαλής και περιμέναμε, αλλά μετά από 51 ημέρες, αυτό που βρήκαμε ήταν το πτώμα του», δήλωσε ο γιος του άνδρα στους δημοσιογράφους.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν ο Μπου έχει εμπλακεί στις υποθέσεις των δύο άλλων αγνοουμένων που βρέθηκαν νεκροί παραθαλάσσια χωριά του νησιού τις τελευταίες ημέρες.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει να εξετάζουν εκ νέου όλες τις υποθέσεις αγνοουμένων που είχε αναλάβει ο Μπου, οι οποίες ανέρχονται σε σχεδόν 300.

Οι αυτοκτονίες είναι συχνές στην Νότια Κορέα

Το νησί Τζέτζου είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Νότιας Κορέας και είναι γνωστό για τους φοίνικες και τα κρυστάλλινα νερά του. Πέρυσι, υποδέχτηκε περισσότερους από 13 εκατομμύρια τουρίστες από το εξωτερικό αλλά και από την Νότια Κορέα.

Ενώ τα βίαια εγκλήματα είναι σπάνια στη Νότια Κορέα, το ποσοστό αυτοκτονιών συγκαταλέγεται μεταξύ των υψηλότερων στον κόσμο. Ορισμένοι ειδικοί έχουν αναφέρει ότι το χαμηλό ποσοστό εγκληματικότητας αποτελεί μέρος του λόγου για τον οποίο οι υποθέσεις αγνοουμένων δεν αντιμετωπίζονται με τη δέουσα σοβαρότητα.

«Αφού διαπιστώνουν στην πράξη ότι η πλειοψηφία των αγνοουμένων ενηλίκων εντοπίζεται γρήγορα, [οι αστυνομικοί] τείνουν να υποθέτουν ότι όλες οι υποθέσεις λύνονται με τον ίδιο τρόπο», δήλωσε ο Λι Γιουνγκ-χιεκ, καθηγητής ειδικευμένος στην αστυνομική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Κονκούκ.

Στην Νότια Κορέα, περισσότεροι από 70.000 ενήλικες δηλώνονται αγνοούμενοι κάθε χρόνο, με το 99% των υποθέσεων αυτών να κλείνει εντός ενός μήνα.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-μιούνγκ, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου ότι «ο χειρισμός των αστυνομικών στις υποθέσεις εξαφανίσεων και η ανευθυνότητά τους σε θέματα δημόσιας ασφάλειας έχουν εξελιχθεί σε σοβαρά προβλήματα».

Παράλληλα, ο Τζε-μιούνγκ διέταξε μια ριζική μεταρρύθμιση των αστυνομικών δυνάμεων, ενώ τέσσερις αξιωματικοί της ιεραρχικής αλυσίδας του αστυνόμου έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Αυτό το σκάνδαλο έρχεται σε μια πολιτικά ευαίσθητη περίοδο για την αστυνομία της Νότιας Κορέας.

Η κυβέρνηση είχε πρόσφατα ψηφίσει μια μεταρρύθμιση για τη μεταβίβαση της πλήρους ερευνητικής εξουσίας από τους εισαγγελείς στην αστυνομία, μια κίνηση που, όπως δήλωσε, είχε ως στόχο να περιορίσει την επιρροή των εισαγγελέων στην πολιτική.

Ωστόσο, η μεταρρύθμιση δεν έχει τύχει θετικής υποδοχής από τους κατοίκους, οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια κατηγορούν την αστυνομία για διαφθορά και ανικανότητα.