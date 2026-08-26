16χρονος επιζών της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά πήρε εξιτήριο μετά από επτά μήνες

Snapshot Ο 16χρονος Λεονάρντο Μπόβε, επιζών της πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά, πήρε εξιτήριο μετά από επτά μήνες νοσηλείας στο νοσοκομείο Niguarda του Μιλάνου.

Ο νεαρός υπέστη Snapshot powered by AI

Μετά από επτά μήνες σκληρής μάχης στους θαλάμους του νοσοκομείου Niguarda στο Μιλάνο, ο 16χρονος Λεονάρντο Μπόβε πέρασε στις 17 Ιουλίου την πόρτα της εξόδου. Ο μαθητής από το Μιλάνο συγκαταλέγεται στους επιζώντες της ανείπωτης τραγωδίας που εκτυλίχθηκε τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς στο νυχτερινό κέντρο «Le Constellation», στο θέρετρο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου η φωτιά στέρησε τη ζωή σε 41 νέους ανθρώπους.

Ο έφηβος υπέστη σοβαρά εγκαύματα στο 60% του σώματός του. Η κατάστασή του υπήρξε κρίσιμη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αρχικά νοσηλεύτηκε στην Ελβετία και μόλις σταθεροποιήθηκε διακομίστηκε στο εξειδικευμένο Κέντρο Εγκαυμάτων του Niguarda. Ακολούθησε ένας εξαντλητικός κύκλος χειρουργικών επεμβάσεων, εντατικών θεραπειών και επίπονης κινησιοθεραπείας. Κι όμως, η θέληση του νεαρού τον οδήγησε βήμα-βήμα πίσω στην οικογένειά του, αλλά και στις εξέδρες του γηπέδου, προκειμένου να δει ξανά από κοντά την αγαπημένη του Ίντερ.

Ποδόσφαιρο στον θάλαμο με ένα μοβ χειρουργικό γάντι

Πέρα από τα ιατρικά πρωτόκολλα υψηλής εξειδίκευσης, καθοριστικό ρόλο στην ανάρρωση έπαιξε η καθημερινή ενθάρρυνση από το ιατρικό προσωπικό. Ο διευθυντής του Κέντρου Εγκαυμάτων του Niguarda, δρ Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, επιστράτευσε μια ασυνήθιστη μέθοδο για να ενισχύσει τη μυϊκή δύναμη και τη διάθεση του 16χρονου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, γιατρός και ασθενής έπαιξαν έναν αυτοσχέδιο αγώνα ποδοσφαίρου μέσα στον χώρο της κλινικής. Το ιδιότυπο μπαλόνι που χρησιμοποίησαν για να ανταλλάσσουν πάσες δεν ήταν άλλο από ένα μοβ ιατρικό γάντι φουσκωμένο με αέρα.

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