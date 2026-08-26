Αγωνία για πρώην διεθνή άσο της Premier League – Αγνοείται εδώ και μία εβδομάδα

Η ουγγρική Αστυνομία αναζητά τον πρώην άσο των QPR και Πόρτσμουθ, Άκος Μπούζακι. Ο 44άχρονος αγνοείται από τη 18η Αυγούστου στη Βουδαπέστη, με τις Αρχές να απευθύνουν έκκληση για πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του.

Ο Μπούζακι, ο οποίος αγωνιζόταν ως μέσος, φόρεσε 20 φορές τη φανέλα της εθνικής Ουγγαρίας και κατά τη διάρκεια της καριέρας του αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στις Πλίμουθ, QPR, Πόρτσμουθ και Μπάρνσλεϊ. Στην Premier League πραγματοποίησε 18 συμμετοχές, σημειώνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας ισάριθμες ασίστ.

Η QPR ανέφερε ότι «ο σύλλογος ανησυχεί μαθαίνοντας ότι ο αγαπημένος του κόσμου Άκος Μπούζακι έχει δηλωθεί ως αγνοούμενος. Όλοι προσευχόμαστε να βρεθεί ασφαλής και καλά στην υγεία του».

Η Πλίμουθ τόνισε πως «μας ανησυχεί ιδιαίτερα η είδηση ότι ο Άκος Μπούζακι έχει δηλωθεί ως αγνοούμενος. Όλοι στην Πλίμουθ Άργκαϊλ ελπίζουμε ο Άκος να βρεθεί σύντομα σώος και ασφαλής».

Ο Μπούζακι αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2015, έπειτα από ένα σύντομο πέρασμα στη Φερεντσβάρος. Σύμφωνα με τον πατέρα του, τα τελευταία χρόνια εργαζόταν ως εργολάβος στον κατασκευαστικό κλάδο.

Ο πατέρας του Άκος Μπούζακι είπε πως «δεν γνώριζα ότι η αστυνομία αναζητούσε επίσης τον γιο μου. Περνά πολύ χρόνο στην Ελλάδα, όπου εργάζεται ως εργολάβος στον κατασκευαστικό κλάδο. Πέρασε σχεδόν ολόκληρο τον περασμένο χρόνο εκεί. Από τη στιγμή που δεν μένουμε κάτω από την ίδια στέγη, δεν είναι περίεργο που μιλάμε λιγότερο. Την τελευταία φορά που μίλησα μαζί του, ήταν την περασμένη εβδομάδα, όταν βρισκόταν στο σπίτι».

Ο Μπούζακι έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη μάχη με τον εθισμό μετά την αποχώρηση από το ποδόσφαιρο. «Βρήκα μία πηγή χαράς στη ζωή μου, στην οποία εθίστηκα», είχε αποκαλύψει σε podcast.

«Ποιοι είναι οι εθισμοί; Ο τζόγος, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, έπεσα σε έναν από αυτούς, κάτι για το οποίο δεν είμαι περήφανος. Ναι, είναι μέρος της ζωής μου. Αν το αρνιόμουν ή δήλωνα ότι εκείνη η περίοδος δεν συνέβη, θα κορόιδευα τον εαυτό μου».

Ο Μπούζακι ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στη ΜΤΚ Βουδαπέστης, πριν μετακομίσει στην Πόρτο το 2002, όταν ο Ζοσέ Μουρίνιο βρισκόταν στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Αργότερα, μετακόμισε στην Αγγλία, αρχικά ως δανεικός στην Πλίμουθ το 2005, προτού πάρει μεταγραφή στην QPR.

Ο διεθνής Ούγγρος αποκτήθηκε από τον σύλλογο του δυτικού Λονδίνου το 2008, μετά την επιτυχημένη περίοδο δανεισμού του. Παρέμεινε τέσσερα χρόνια στην QPR, πραγματοποιώντας 125 συμμετοχές και μετρώντας 24 γκολ και 13 ασίστ, στην καλύτερη περίοδο της πορείας του.