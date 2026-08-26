«Το 2071 θα κατακτήσουμε τον κόσμο - Η ιστορία ξαναγράφεται»: Τουρκικός παροξυσμός για το Ματζικέρτ

«Το 2071 θα κατακτήσουμε τον κόσμο». Αυτό το σύνθημα ακούστηκε, ενώπιον του Προέδρου της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, σε εκδήλωση σχετικά με τη Μάχη στο Ματζικέρτ, την οποία οι Τούρκοι γιορτάζουν ακόμη ως μεγάλη νίκη τους και εθνική υπερηφάνεια. Όλα αυτά, ενώ η ένταση στο Αιγαίο να έχει χτυπήσει «κόκκινο» και αναλυτές να κάνουν λόγο για πιθανότητα ένοπλης σύρραξης της Τουρκίας με το Ισραήλ αλλά και τη χώρα μας.

Καλλιεργώντας αυτό ακριβώς το αφήγημα, ο Ρετζέπ Ερντογάν που μίλησε στην εκδήλωση, προχώρησε σε μια ανάρτηση στο Facebook για την επέτειο της νίκης των Σελτζούκων στο Μαντζικέρτ.

Μόλις ανέβηκε δε στο βήμα ο κυβερνητικός του εταίρος ο Μπαχτσελί, ο εκφωνητής της συγκέντρωσης είπε ότι «το 1071 καταλάβαμε την Ανατολία και το 2071 θα κυριαρχήσουμε στον κόσμο», ενώ το πλήθος αλάλαζε από κάτω, με την εξέδρα της εκδήλωσης να καταλαμβάνεται από άνδρες ντυμένους... Σελτζούκους στρατιώτες.

Μάλιστα, ο Ταγίπ Ερντογάν στην εκδήλωση έκανε ιστορική αναδρομή και είπε -με αφορμή τις τουρκικές νίκες στο Ματζικέρτ αλλά και το 1922 στη Σμύρνη - ότι «η ιστορία ξαναγράφεται» στην περιοχή και δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να κινηθεί εις βάρος των τουρκικών συμφερόντων.

Την ίδια ώρα, στον τουρκικό Τύπο αλλά και στην πολιτική σκηνή διαρκώς αναπαράγονται σενάρια πολέμου της Τουρκίας με το Ισραήλ και εμπλοκή της Ελλάδας. Το ίδιο το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι παρακολουθούνται στενά οι στρατιωτικές δραστηριότητες Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

«Πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες εργασίες σχετικά με όλες τις πιθανές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων πιθανών κρίσεων, εντάσεων και πολέμου που ενδέχεται να προκύψουν στην περιοχή μας», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι σήμερα το πρακτορείο Anadolu δημοσίευσε και τους πολύκροτους χάρτες με τα θαλάσσια πάρκα που θέσπισε η τουρκική Βουλή, τα οποία βεβαίως το μεγαλύτερο μέρος τους βρίσκεται εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων...

Türkiye’nin ilk deniz milli parkları



🌊 2 milyon 170 bin 603 hektar büyüklüğündeki Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı ile 174 bin 214 hektar büyüklüğündeki Kuzey Ege Deniz Milli Parkı koruma statüsüne alındı



➡️ Bu kapsamda Türkiye'nin ilk deniz milli parkları Fethiye-Kaş ile Kuzey… pic.twitter.com/yhjK7yWMmi — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 25, 2026

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