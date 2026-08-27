Στην Κολομβία επικεφαλής του Στρατού των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των καρτέλ ναρκωτικών

Snapshot Ο επικεφαλής του αμερικανικού SOUTHCOM επισκέφθηκε την Κολομβία για να συζητήσει κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των καρτέλ ναρκωτικών.

Η Κολομβία εντάχθηκε στην συμμαχία «Ασπίδα της Αμερικής» με στόχο την καταπολέμηση των ναρκωτικών, μετά την εκλογή του προέδρου Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Η νέα κυβέρνηση της Κολομβίας εγκρίνει κοινές επιχειρήσεις με τις ΗΠΑ κατά οργανώσεων διακίνησης κοκαΐνης στο έδαφός της.

Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να διαθέσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια για βοήθεια ασφάλειας στην Κολομβία.

Η Κολομβία χαρακτηρίζεται από τις ΗΠΑ ως ζωτικής σημασίας εταίρος για την περιφερειακή ασφάλεια και τον αγώνα κατά των καρτέλ. Snapshot powered by AI

Στην Κολομβία βρέθηκε την Τετάρτη ο επικεφαλής του μικτού διοικητηρίου του αμερικανικού στρατού προκειμένου να συμμετέχει σε συζητήσεις για τις κοινές επιχειρήσεις των δύο κρατών για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Μετά την εκλογή νέου προέδρου στην Κολομβία, του Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, η χώρα εντάχθηκε στην «Ασπίδα της Αμερικής», συμμαχία με δημόσια διακηρυγμένο στόχο την πάταξη των καρτέλ, υπό την ηγεσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια ανέλαβε τα καθήκοντά του την 7η Αυγούστου, διακηρύσσοντας ότι θα συντρίψει, με τη βοήθεια της Ουάσιγκτον, διάφορες κολομβιανές ένοπλες οργανώσεις που ενέχονται στη διακίνηση κοκαΐνης -- η Κολομβία παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα της ουσίας αυτής στον κόσμο.

Το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») ανέφερε χθες ότι ο επικεφαλής του, ο στρατηγός του σώματος των πεζοναυτών Φράνσις Ντόνοβαν, έκανε επίσκεψη στην Μπογκοτά για να «συναντηθεί με τη νέα στρατιωτική ηγεσία της χώρας και να συζητήσει τις κοινές προσπάθειες για να καταπολεμηθούν οι ναρκοτρομοκράτες και να ενισχυθεί η στρατηγική εταιρική σχέση ως προς την ασφάλεια ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κολομβία».

Η SOUTHCOM συντονίζει από τη Φλόριντα τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Χαρακτήρισε την Κολομβία «εταίρο εδώ και πολύ καιρό στον αγώνα εναντίον των καρτέλ» και «ζωτικής σημασίας ηγετική δύναμη ως προς την περιφερειακή ασφάλεια».

Αφού ανέλαβε, η νέα κυβέρνηση της Κολομβίας ενέκρινε κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τις ΗΠΑ εναντίον οργανώσεων που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών στο έδαφος της χώρας.

Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να διαθέσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε βοήθεια για την «ασφάλεια» στην Κολομβία.

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