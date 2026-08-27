Δανία: Η απάντηση της πρωθυπουργού σε πλαστικό χειρουργό που θέλησε να «διορθώσει» τη μύτη της

«Μπορώ να διορθώσω αυτό το μικρό σημείο στη μύτη σου», είπε ο γιατρός στην πρωθυπουργό της Δανίας

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Δανία: Η απάντηση της πρωθυπουργού σε πλαστικό χειρουργό που θέλησε να «διορθώσει» τη μύτη της
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, απάντησε αρνητικά σε μήνυμα πλαστικού χειρουργού που της πρότεινε να διορθώσει ένα σημάδι στη μύτη της.
  • Η Φρεντέρικσεν δήλωσε ότι έχει λάβει πολλά σχόλια για την εμφάνισή της σε όλη της τη ζωή, συμπεριλαμβανομένων σχολίων για δόντια, μαλλιά και προτροπές για Botox.
  • Η ίδια τόνισε ότι είναι απολύτως ικανοποιημένη με το σώμα της και δεν κατανοεί την ανάγκη να αποδεχθεί παρόμοιες παρεμβάσεις στην εμφάνισή της.
  • Η πρωθυπουργός κάλεσε όσους επικοινωνούν μαζί της να αφιερώσουν τον χρόνο τους σε ουσιαστικά θέματα αντί για σχόλια στην εμφάνιση.
  • Στο μήνυμά της, εξέφρασε κατανόηση και στήριξη προς όσους αισθάνονται πίεση να ανταποκριθούν σε πρότυπα «τελειότητας».
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Δεν άφησε αναπάντητο το μήνυμα που έλαβε από πλαστικό χειρουργό για τη μύτη της, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, η οποία δημοσίευσε στα κοινωνικά της δίκτυα τον διάλογό τους.

Η Φρεντέρικσεν είχε μόλις επιστρέψει από επίσκεψή της στην Ουκρανία, όταν άνοιξε τα μηνύματά της στο Instagram και ανάμεσά τους βρήκε μία «πρόταση» που μάλλον δεν περίμενε: ένας πλαστικός χειρουργός προσφερόταν να διορθώσει ένα μικρό σημάδι στη μύτη της.

«Μπορώ να διορθώσω αυτό το μικρό σημείο στη μύτη σου», έγραφε στο μήνυμά του ο γιατρός, το όνομα του οποίου η πρωθυπουργός δεν αποκάλυψε. Η απάντησή της άμεση και κοφτή: «Οχι. Είμαι ευχαριστημένη με το σώμα μου», του έγραψε.

https://www.instagram.com/p/Dca-g7YNS1n/

«Εχω χάσει το μέτρημα με το πόσα μηνύματα έχω λάβει όλα αυτά τα χρόνια για την εμφάνισή μου»

Όπως ανέφερε στη συνέχεια, το περιστατικό δεν ήταν ούτε το πρώτο, ούτε το μοναδικό. «Εχω χάσει το μέτρημα με το πόσα μηνύματα έχω λάβει όλα αυτά τα χρόνια για την εμφάνισή μου», έγραψε η Φρεντέρικσεν.

Όπως ανέφερε, κατά καιρούς τής έχουν γράψει ότι έχει «άσχημα δόντια», πως τα μαλλιά της είναι λεπτά, ότι το σημάδι στη μύτη της είναι άσχημο, ενώ δεν έχουν λείψει και οι «προτροπές» να κάνει Botox.

Η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν αισθάνεται την ανάγκη να παρέμβει στην εμφάνιση των άλλων και δεν καταλαβαίνει γιατί θα πρέπει να αποδέχεται ως φυσιολογική μια αντίστοιχη παρέμβαση στη δική της. «Είμαι απολύτως εντάξει με το σώμα μου, όπως είναι όταν είσαι μια γυναίκα που πλησιάζει τα 50», ανέφερε.

Η Φρεντέρικσεν δεν έκρυψε ότι τα σχόλια για την εμφάνισή της την ενοχλούν. Η απάντησή της, όμως, δεν περιορίστηκε στον συγκεκριμένο πλαστικό χειρουργό. Απευθύνθηκε συνολικά σε όσους επικοινωνούν μαζί της, δηλώνοντας ότι είναι περισσότερο από πρόθυμη να συζητήσει με τους πολίτες, αρκεί το θέμα να αξίζει πραγματικά τον χρόνο τους. «Αν πρόκειται να μου γράψετε –και είστε περισσότερο από ευπρόσδεκτοι–, ελπίζω να χρησιμοποιήσετε τον χρόνο σας για κάτι πιο ουσιαστικό», ανέφερε.

Και έκλεισε την ανάρτησή της στρέφοντας το μήνυμα προς όλους εκείνους που καθημερινά αισθάνονται ότι πρέπει να ανταποκριθούν σε ένα πρότυπο «τελειότητας». Η ίδια παραδέχθηκε πως τέτοιου είδους υποδείξεις της προκαλούν αγανάκτηση, ωστόσο επέλεξε να στείλει, όπως είπε, «μια επιπλέον τρυφερή σκέψη» σε όσους καλούνται να συμβιώνουν καθημερινά με τις «τέλειες ατέλειες» που όλοι έχουμε.

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