Ρωσία: Έπληξε δεξαμενόπλοιο, μονάδα παραγωγής drones και κόμβο logistics στην Ουκρανία

Σε νέα σειρά πληγμάτων κατά ουκρανικών υποδομών ανεφοδιασμού και παραγωγής προχώρησαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε η Μόσχα την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, οι δυνάμεις της χώρας χτύπησαν ένα δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι του Ιζμαήλ στη Μαύρη Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι το πλοίο εφοδίαζε με καύσιμα τον ουκρανικό στρατό. Την ίδια ώρα, ρωσικά πυρά έπληξαν και το λιμάνι της Οδησσού.

Εγκαταστάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Κίεβο

Στο στόχαστρο των επιθέσεων βρέθηκε επίσης μια μονάδα παραγωγής drones, καθώς και ένα συγκρότημα μεταφορών και εφοδιαστικής στην περιοχή του Κιέβου. Όπως ανέφερε η ρωσική πλευρά, ο συγκεκριμένος χώρος λειτουργούσε ως κέντρο αποθήκευσης και διανομής εξαρτημάτων για μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Πάντως, οι ισχυρισμοί αυτοί του ρωσικού υπουργείου Άμυνας δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτούν από ανεξάρτητες πηγές, όπως επισημαίνει το Reuters.

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