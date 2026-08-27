Τι είναι το Phubbing; Το νέο trend που όλοι κάνουμε και δεν καταλαβαίνουμε

Μπορεί να μοιάζει με μια αθώα συνήθεια, όμως το λεγόμενο «phubbing» φαίνεται πως επηρεάζει αρνητικά τόσο τις ερωτικές σχέσεις όσο και την ικανοποίηση από τη ζωή.

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