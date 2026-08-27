Τι είναι το Phubbing; Το νέο trend που όλοι κάνουμε και δεν καταλαβαίνουμε
Δεν είναι μόνο θέμα αγένειας
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Μπορεί να μοιάζει με μια αθώα συνήθεια, όμως το λεγόμενο «phubbing» φαίνεται πως επηρεάζει αρνητικά τόσο τις ερωτικές σχέσεις όσο και την ικανοποίηση από τη ζωή.
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