Νεπάλ: Αγώνας δρόμου για τους εγκλωβισμένους - Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης 100 ανθρώπων

Snapshot Έχουν διασωθεί 350 άτομα από σήραγγα κοντά στον ποταμό Τρισούλι, η οποία ανήκει σε υδροηλεκτρικό σταθμό.

Ο στρατός του Νεπάλ συνεχίζει τις προσπάθειες διάσωσης 100 ακόμη ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι στη σήραγγα.

Ο αριθμός των νεκρών έχει αυξηθεί σε 389 μετά τις φονικές πλημμύρες.

667 άτομα αγνοούνται, εκ των οποίων 540 είναι αλλοδαποί από 31 χώρες και 127 είναι Νεπαλέζοι πολίτες.

Οι περισσότεροι αγνοούμενοι είναι Ινδοί υπήκοοι (178), ενώ έχουν διασωθεί 31 αλλοδαποί από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Ινδίας, των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Snapshot powered by AI

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία μετά τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Το γραφείο του πρωθυπουργού ανέφερε ότι 350 άνθρωποι έχουν διασωθεί από μια σήραγγα κοντά στον ποταμό Τρισούλι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι διασωθέντες από τη σήραγγα, η οποία αποτελεί μέρος ενός υδροηλεκτρικού σταθμού, ήταν εργάτες και κάτοικοι της περιοχής. Προσθέτει ότι ο στρατός του Νεπάλ συνεχίζει τις προσπάθειες για τη διάσωση 100 ακόμη ατόμων που βρίσκονται στο εσωτερικό της.

Ένα αγόρι παρατηρεί την καταστροφή που προκάλεσαν οι ξαφνικές πλημμύρες κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι στην επαρχία Νουβάκοτ του Νεπάλ, την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026 AP

Ταυτόχρονα ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 389. Ο Οργανισμός Τουρισμού του Νεπάλ ανέφερε ότι 667 άνθρωποι αγνοούνται μετά τις ξαφνικές πλημμύρες. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται 540 αλλοδαποί από 31 χώρες, καθώς και 127 πολίτες του Νεπάλ, πρόσθεσε ο οργανισμός.

Αγνοούνται 178 Ινδοί υπήκοοι, ο μεγαλύτερος αριθμός από οποιαδήποτε άλλη χώρα, μαζί με 65 ανθρώπους από τις ΗΠΑ, 53 από την Ουκρανία, 51 από τη Μαλαισία, 35 από την Αυστραλία και 33 από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Οργανισμός Τουρισμού τόνισε ότι 31 αλλοδαποί, από την Ινδία, τη Νότια Κορέα, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Ελβετία, έχουν διασωθεί από τις πληγείσες περιοχές.