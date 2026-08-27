Άφατη θλίψη για την κολοσσιαία καταστροφή στο Νεπάλ: Στους 389 οι νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι

Snapshot Οι πλημμύρες στο Νεπάλ έχουν προκαλέσει 389 επιβεβαιωμένους θανάτους και εκατοντάδες αγνοούμενους, με 600 άτομα να έχουν διασωθεί και 63 να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ η Unicef ζητά 17,2 εκατομμύρια δολάρια για την άμεση υποστήριξη των πληγέντων.

Η καταστροφή οφείλεται σε φαινόμενο ντόμινο, όπου η κατολίσθηση παγετώνα προκάλεσε το σπάσιμο φυσικού φράγματος και πλημμύρες με λάσπη και φερτά υλικά.

Οι διασώστες και οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν κινητοποιηθεί μαζικά, με πάνω από 13.000 μέλη και 69 πτήσεις διάσωσης, ενώ έχουν στηθεί προσωρινά καταλύματα και παρέχεται δωρεάν ιατρική περίθαλψη.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι το φαινόμενο είναι σύνθετο και πρωτόγνωρο, με υψηλό κίνδυνο νέων καταστροφών λόγω γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών και πιθανών μελλοντικών εκδηλώσεων. Snapshot powered by AI

Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες στο Νεπάλ, ενώ η αστυνομία αναθεώρησε για άλλη μια φορά τον αριθμό των θυμάτων των χθεσινών πλημμυρών, με τον αριθμό των πτωμάτων που έχουν βρεθεί να ανέρχεται πλέον σε 389.

Η αστυνομία παρουσίασε επίσης την κατανομή των θανάτων ανά περιφέρεια: τα περισσότερα πτώματα (137) βρέθηκαν στο Τσιτβάν, ενώ 85 πτώματα βρέθηκαν στο Ναβαλπαράσι (Ανατολικό), 33 στο Νταδίνγκ, 32 στο Γκόρκχα, 28 στο Νουακότ, 28 στο Ταναχούν, 17 στο Ρασούβα και 27 στο Ναβαλπαράσι (Δυτικό).

Τουλάχιστον 63 άτομα νοσηλεύονται επί του παρόντος σε νοσοκομεία, πρόσθεσε η αστυνομία σε δήλωση που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σχεδόν 600 άτομα διασώθηκαν σήμερα, αναφέρει ο πρωθυπουργός του Νεπάλ

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, ο οποίος επισκέπτεται τις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες, αναφέρει ότι έχουν κινητοποιηθεί πάνω από 13.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας —από τον στρατό του Νεπάλ, την ένοπλη αστυνομία και την εθνική αστυνομία— για να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις αναζήτησης, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιήθηκαν 69 πτήσεις που οδήγησαν στη διάσωση 573 ατόμων.

Έχουν δημιουργηθεί προσωρινά καταλύματα παροχής βοήθειας και παρέχεται δωρεάν ιατρική περίθαλψη στους τραυματίες πολίτες, προσθέτει.

Ο Σαχ δηλώνει ότι η κυβέρνηση επικεντρώνεται στη διάσωση ζωών, στην αναζήτηση των αγνοουμένων και στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια

Οι ξαφνικές πλημμύρες στο Νεπάλ έχουν αφήσει πάνω από 17.000 παιδιά να χρειάζονται επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με την παιδική φιλανθρωπική οργάνωση Unicef.

Η εκπρόσωπός της στο Νεπάλ, Άλις Ακούνγκα, αναφέρει ότι τα παιδιά στις πληγείσες περιοχές «είδαν τις ζωές τους να παρασύρονται κυριολεκτικά», ενώ «πάρα πολλά έχασαν τη ζωή τους και τους αγαπημένους τους».

«Τα παιδιά που επέζησαν από τις πλημμύρες αντιμετωπίζουν πλέον αυξημένους κινδύνους ασθενειών, υποσιτισμού, βίας και εκμετάλλευσης», προσθέτει.

Η Akunga αναφέρει ότι η Unicef προσφέρει υποστήριξη επί τόπου, αλλά χρειάζεται «επειγόντως» περισσότερους πόρους «για να φτάσει σε κάθε παιδί που έχει ανάγκη».

Η οργάνωση ζητά 17,2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (12,6 εκατομμύρια λίρες) για να συνεχίσει την άμεση ανταπόκρισή της «μέχρι να εκτιμηθεί η πλήρης έκταση των αναγκών», προειδοποιώντας ότι οι υπηρεσίες της προς τα παιδιά και τις γυναίκες θα «περιοριστούν σοβαρά» χωρίς χρηματοδότηση.

Λέκκας: Πάνω από ένας οι κίνδυνοι

Μιλώντας στον Alpha ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας ανέφερε:

«Η μορφολογική εικόνα του Νεπάλ είναι τελείως διαφορετική από ό,τι βλέπουμε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικά, είναι βουνοκορφές, οι οποίες ξεπερνούν πολλές φορές τα 5-6.000 μέτρα, φτάνονυ μέχρι τις 9.000 μέτρα. Είναι περιοχή εξαιρετικά άγρια. Έτσι όταν άρχισε αυτή η διαδικασία από τον παγετώνα, δηλαδή από τους πάγους που αποσπάστηκαν έχουνμε καταιισμό αλληλουχίας γεγονότων, μπορεί να έγινε από σεισμό, αλλα΄επειδή στην περιοχή δεν υπάρχει πυκνό δίκτυο σεισμογράφων δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Έχουμε λοιπόν τη θραύση των παγετώνων, και μαζί με τα νερά των ποταμών κατευθύνθηκαν προς το κατάντι (σ.σ. γεωμορφολογικός όρος που σημαίνει προς τα χαμηλότερα σημεία)

Οι κλίσεις στις κοίτες του ποταμού εκεί δεν είναι μικρές σαν τους δικούς μας, αλλά έχουμε κλίσεις 45-60 μοίρες σε κάθε μια κοίτη. Αυτό βοηθάει πολύ στην ανάπτυξη της ταχύτητας. Έχουμε τη διάβρωσή των πρανών που δίνει μεγάλο υλικό σε λάσπη. Έχουμε πολλαπλασιασμό του υλικού και αποκτά τεράστιο όγκο η μετακινούμενη μάζα».

Για πιθανό ντόμινο εξελίξεων είπε:

«Υπάρχει πιθανότητα να εγκλωβιστεί το νερό στα κατάντι. Να δούμε ποια θα είναι η ροή των ποταμών. Είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Δεν ξέρουμε τι κίνδυνοι υπάρχουν από εδώ και μετά, πρέπει να το δούμε από κοντά».

«Είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν οι αγνοούμενοι και έπειτα η μείωση της περαιτέρω διακινδύνευσης, τι μεταβολές υπήρξαν. Είναι πρωτόγνωρα φαινόμενα. Μεγάλη συνθετότητα, δεν είναι ένας ο κίνδυνος»

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Κλασσική περίπτωση «φαινομένου ντόμινο-cascade effect»

Την βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ, που οδήγησε στο θάνατο εκατοντάδες άτομα, σχολίασε νωρίτερα σήμερα ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Αναλυτικά αναφέρει:

Οσα διαβάζουμε, ότι δηλαδή τα τραγικά που έγιναν στο Νεπάλ δεν έχουν ξανασυμβεί ποτέ, και ότι ίσως οφείλονται στην κλιματική κρίση, αποτελούν λόγια που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Στο Νεπάλ είχαμε μια κλασική περίπτωση του «φαινομένου ντόμινο-cascade effect”», όπου μια αρχική φυσική διαδικασία προκαλεί άλλες που δεν θα συνέβαιναν χωρίς την αρχική. Από τα μέχρι τώρα δεδομένα προκύπτει ότι: η κατολίσθηση μιας χιονοστιβάδας, ή τμήματος παγετώνα πιθανώς σε κατάσταση ημιτήξης, κατολίσθησε, έφθασε σε παγετώδη λίμνη ή φράγμα, αυτό έσπασε και προκάλεσε τρομακτική πλημμύρα νερού με μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών και λασπορροών. Το καταστροφικό αποτέλεσμα είναι γνωστό.

Η συμβολή ενός μικρού σεισμού σε αυτή τη διαδικασία δεν φαίνεται πιθανή.

Είναι δικαιολογημήνη η έκπληξη για το φαινόμενο που συνέβη στο Νεπάλ;

Όσοι γνωρίζουμε δεν εκπλαγήκαμε. Τέτοια φαινόμενα είναι από αιώνες γνωστά στον πλανήτη. Π.χ. στο Περού το 1725 μια χιονοστιβάδα κατολίσθησε σε στενή κοιλάδα και έσπασε το φυσικό φράγμα παγετώδους λίμνης.

Τεράστιες ποσότητες νερού, μαζί με φερτά υλικά, έφθασε με τρομερή ορμή στην πόλη Ancash, την πλημμύρισε και σκότωσε περίπου 1500 ανθρώπους. Παρόμοια φαινόμενα συνέβησαν στο Περού το 1941 και το 1962.

Στις 9 Οκτωβρίου 1963, κατά την αρχική πλήρωση του τεχνητού φράγματος Vajont στα βόρεια της Βενετίας (Ιταλία), μια κατολίσθηση προκάλεσε υπερχείλιση του φράγματος, οπότε 50.000.000 κυβικά μέτρα νερού με τη μορφή κύματος ύψους 250 μέτρων, που θύμιζε τσουνάμι, προκάλεσε τεράστιες πλημμύρες και καταστροφές στην κοιλάδα του ποταμού Πιάβε που βρισκόταν χαμηλότερα.

Καταστράφηκαν χωριά και κωμοπόλεις. Ο αριθμός των νεκρών εκτιμάται ότι κυμάνθηκε μεταξύ 1.900 και 2.500. Το φράγμα παρέμεινε σχεδόν άθικτο και τα δύο τρίτα του νερού συγκρατήθηκαν πίσω από αυτό.Ο μεγάλος σεισμός μεγέθους 7.8 στο Ancash του Περού στις 31-5-1970, σε συνδυασμό με την χιονοστιβάδα και τις τρομερές λασπορροές που προκάλεσε στις πλαγιές των Άνδεων, αποτελεί τη σοβαρότερη φυσική καταστροφή στην ιστορία του Περού και του δυτικού ημισφαιρίου. Ο εκτιμώμενος συνολικός αριθμός θυμάτων κυμάνθηκε μεταξύ 66.800 και 70.000.

Διαβάστε επίσης