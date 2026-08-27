Απανθρωπιά στο Νεπάλ: Έκλεβαν κοσμήματα από νεκρούς της φονικής πλημμύρας

Snapshot Άνδρες στο Νεπάλ αφαιρούσαν κοσμήματα από σορό γυναίκας μέσα στις λάσπες μετά από φονική πλημμύρα.

Το βίντεο της πράξης δημοσιεύτηκε στα social media και προκάλεσε έντονη κοινωνική κατακραυγή.

Η αφαίρεση των κοσμημάτων δυσκολεύει την ταυτοποίηση των θυμάτων και επηρεάζει αρνητικά τις οικογένειες.

Η αστυνομία του Νεπάλ εντόπισε και συνέλαβε τους άνδρες που φαίνονται στο βίντεο. Snapshot powered by AI

Έντονο αποτροπιασμό έχει προκαλέσει η εμφάνιση οπτικοακουστικού υλικού στο διαδίκτυο, στο οποίο καταγράφονται άτομα να εκμεταλλεύονται την τραγωδία των πρόσφατων πλημμυρών στο Νεπάλ για να αφαιρέσουν κοσμήματα από το άψυχο σώμα μιας γυναίκας.

Το περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας έπειτα από ανάρτηση βίντεο από έναν χρήστη στην πλατφόρμα Threads. Στα πλάνα αποτυπώνεται ένα σκηνικό απόλυτης καταστροφής, με τόνους λάσπης, σπασμένα ξύλα και συντρίμμια που παρέσυρε η ορμή των χειμάρρων.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, δύο άνδρες διακρίνονται να προσεγγίζουν τη σορό της άτυχης γυναίκας χρησιμοποιώντας ένα καλάμι μπαμπού, προτού ο ένας από αυτούς πιάσει το κεφάλι του θύματος. Αντί για προσπάθεια ανάσυρσης ή παροχής βοήθειας, οι κινήσεις τους επικεντρώθηκαν στην αφαίρεση των χρυσαφικών που φορούσε η νεκρή. «Οι πλημμύρες στο Νεπάλ στοίχισαν πολλές ζωές, κι όμως αυτό που με συγκλόνισε ήταν ότι κάποιοι έψαχναν για χρυσό στα σώματα των θυμάτων. Πού πήγε η ανθρωπιά;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο συντάκτης της αρχικής δημοσίευσης.

Το κύμα οργής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η δημοσιοποίηση του βίντεο πυροδότησε άμεση κατακραυγή, με χιλιάδες χρήστες να καταδικάζουν την πράξη ως απάνθρωπη και απόλυτη ασέβεια προς τους νεκρούς. Άλλος χρήστης υποστήριξε ότι ο εμπλεκόμενος τράβηξε τα μαλλιά του θύματος αποκλειστικά για να αποσπάσει τα σκουλαρίκια της. «Τράβηξε τα μαλλιά της για να πάρει τα κοσμήματα, όχι για να βγάλει τη δύστυχη γυναίκα από το σημείο. Αυτή η εικόνα προκαλεί θλίψη και ανατριχίλα», σχολίασε.

Οι επιπτώσεις στη διαδικασία ταυτοποίησης

Εκτός από την ηθική διάσταση του θέματος, εκφράστηκαν έντονοι προβληματισμοί και για τις πρακτικές συνέπειες τέτοιων ενεργειών. Σύμφωνα με την τοποθέτηση του χρήστη @Estellejournal, τα κοσμήματα και τα προσωπικά αντικείμενα που φέρουν τα θύματα επάνω τους αποτελούν συχνά τα μοναδικά κρίσιμα στοιχεία για την επίσημη ταυτοποίηση, ειδικά όταν οι σοροί έχουν υποστεί αλλοιώσεις από τα φερτά υλικά και τη λάσπη. Η αρπαγή τους όχι μόνο δυσχεραίνει το έργο των αρχών, αλλά στερεί και από τις οικογένειες των πληγέντων τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τους δικούς τους ανθρώπους και να παραλάβουν ό,τι τους ανήκει δικαιωματικά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η αστυνομία του Νεπάλ, εντόπισε τους άνδρες που απεικονίζονται στο βίντεο και τους συνέλαβε.

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