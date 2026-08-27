Συλλυπητήρια Τασούλα για τα θύματα των καταστροφικών πλημμυρών σε Νεπάλ και Κίνα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας εκφράζει την οδύνη του για τις τραγικές συνέπειες των καταστροφικών πλημμυρών που έπληξαν το Νεπάλ και την Κίνα, καθώς και την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τους λαούς των δύο χωρών.

Εκφράζει επίσης τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες καθώς και επιτυχή έκβαση των επιχειρήσεων εντοπισμού και διάσωσης των αγνοουμένων.

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