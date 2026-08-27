Νεπάλ - Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Κλασσική περίπτωση «φαινομένου ντόμινο-cascade effect»

Snapshot Η καταστροφή στο Νεπάλ οφείλεται σε φαινόμενο ντόμινο, με κατολίσθηση παγετώνα που προκάλεσε το σπάσιμο φράγματος και πλημμύρα, όχι σε σεισμό ή κλιματική κρίση.

Παρόμοια φαινόμενα έχουν συμβεί και στο παρελθόν, όπως στην Ιταλία το 1963 και στο Περού το 1725, με σοβαρές ανθρώπινες απώλειες.

Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι μετά τις πλημμύρες και τις λάσπες στο Νεπάλ και την κινεζική περιοχή του Θιβέτ, με τουρίστες πολλών εθνικοτήτων να περιλαμβάνονται στον απολογισμό.

Το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ καταγράφει εκατοντάδες αγνοούμενους από χώρες όπως Ινδία, ΗΠΑ, Μαλαισία, Αυστραλία, Βρετανία και άλλες, ενώ ο αριθμός αναμένεται να μεταβληθεί λόγω της δύσκολης κατάστασης.

Η πληροφόρηση για τους αγνοούμενους παραμένει ασαφής και μεταβαλλόμενη, με ταξιδιωτικά γραφεία να αναφέρουν επιπλέον αγνοούμενους χωρίς επιβεβαιωμένη υπηκοότητα. Snapshot powered by AI

Την βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ, που οδήγησε στο θάνατο εκατοντάδες άτομα, σχολίασε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Αναλυτικά αναφέρει:

Οσα διαβάζουμε, ότι δηλαδή τα τραγικά που έγιναν στο Νεπάλ δεν έχουν ξανασυμβεί ποτέ, και ότι ίσως οφείλονται στην κλιματική κρίση, αποτελούν λόγια που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Στο Νεπάλ είχαμε μια κλασική περίπτωση του «φαινομένου ντόμινο-cascade effect”», όπου μια αρχική φυσική διαδικασία προκαλεί άλλες που δεν θα συνέβαιναν χωρίς την αρχική. Από τα μέχρι τώρα δεδομένα προκύπτει ότι: η κατολίσθηση μιας χιονοστιβάδας, ή τμήματος παγετώνα πιθανώς σε κατάσταση ημιτήξης, κατολίσθησε, έφθασε σε παγετώδη λίμνη ή φράγμα, αυτό έσπασε και προκάλεσε τρομακτική πλημμύρα νερού με μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών και λασπορροών. Το καταστροφικό αποτέλεσμα είναι γνωστό.

Η συμβολή ενός μικρού σεισμού σε αυτή τη διαδικασία δεν φαίνεται πιθανή.

Είναι δικαιολογημήνη η έκπληξη για το φαινόμενο που συνέβη στο Νεπάλ;

Όσοι γνωρίζουμε δεν εκπλαγήκαμε. Τέτοια φαινόμενα είναι από αιώνες γνωστά στον πλανήτη. Π.χ. στο Περού το 1725 μια χιονοστιβάδα κατολίσθησε σε στενή κοιλάδα και έσπασε το φυσικό φράγμα παγετώδους λίμνης.

Τεράστιες ποσότητες νερού, μαζί με φερτά υλικά, έφθασε με τρομερή ορμή στην πόλη Ancash, την πλημμύρισε και σκότωσε περίπου 1500 ανθρώπους. Παρόμοια φαινόμενα συνέβησαν στο Περού το 1941 και το 1962.

Στις 9 Οκτωβρίου 1963, κατά την αρχική πλήρωση του τεχνητού φράγματος Vajont στα βόρεια της Βενετίας (Ιταλία), μια κατολίσθηση προκάλεσε υπερχείλιση του φράγματος, οπότε 50.000.000 κυβικά μέτρα νερού με τη μορφή κύματος ύψους 250 μέτρων, που θύμιζε τσουνάμι, προκάλεσε τεράστιες πλημμύρες και καταστροφές στην κοιλάδα του ποταμού Πιάβε που βρισκόταν χαμηλότερα.

Καταστράφηκαν χωριά και κωμοπόλεις. Ο αριθμός των νεκρών εκτιμάται ότι κυμάνθηκε μεταξύ 1.900 και 2.500. Το φράγμα παρέμεινε σχεδόν άθικτο και τα δύο τρίτα του νερού συγκρατήθηκαν πίσω από αυτό.Ο μεγάλος σεισμός μεγέθους 7.8 στο Ancash του Περού στις 31-5-1970, σε συνδυασμό με την χιονοστιβάδα και τις τρομερές λασπορροές που προκάλεσε στις πλαγιές των Άνδεων, αποτελεί τη σοβαρότερη φυσική καταστροφή στην ιστορία του Περού και του δυτικού ημισφαιρίου. Ο εκτιμώμενος συνολικός αριθμός θυμάτων κυμάνθηκε μεταξύ 66.800 και 70.000.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία από το Νεπάλ

Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι μεταξύ των οποίων εκατοντάδες τουρίστες φέρονται ως αγνοούμενοι σήμερα μετά τους χείμαρρους λάσπης που έπεσαν σε κοιλάδες του Νεπάλ και της κινεζικής περιοχής του Θιβέτ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 359 ανθρώπων σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό.

Στο Νεπάλ, 823 άνθρωποι δεν έχουν ακόμη βρεθεί, 517 από τους οποίους έχουν ξένη υπηκοότητα, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.

Στην Κίνα, 558 άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι, εκ των οποίων 260 ξένοι, η εθνικότητα των οποίων δεν αναφέρεται από τα κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.

Καθώς βρίσκεται στο κέντρο των Ιμαλαΐων, το Νεπάλ είναι δημοφιλής προορισμός πεζοπόρων και αλπινιστών από ολόκληρο τον κόσμο που θέλουν κυρίως να ανέβουν στο όρος Έβερεστ.

Είναι δύσκολο να δοθεί απολογισμός των ατόμων που δεν έχουν εντοπιστεί την επομένη μιας καταστροφής τόσο μεγάλου εύρους, που είναι πιο πιθανό να αυξηθεί παρά να μειωθεί καθώς περνούν οι ώρες. Αυτές οι διακυμάνσεις εξηγούνται επίσης από την παρουσία ανθρώπων με διπλή υπηκοότητα, από την ταυτοποίηση σορών που αντιστοιχούν σε άτομα που έχουν αναφερθεί ως αγνοούμενοι, καθώς και από τη χαοτική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή που επλήγη από την καταστροφή.

Ακολουθούν οι τελευταίες πληροφορίες για αγνοούμενους:

Νεπάλ

Το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ εκτίμησε σήμερα ότι ο αριθμός των αγνοούμενων τουριστών ανέρχεται σε 644, εκ των οποίων 127 είναι Νεπαλέζοι τουρίστες. Έχουν καταγραφεί και άλλες εθνικότητες όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

Οι αρχές δεν διευκρίνισαν πόσοι κάτοικοι των κατεστραμμένων περιοχών αγνοούνται.

Κίνα

Το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι περίπου 100 Κινέζοι φέρονται ως αγνοούμενοι στη νεπαλική πλευρά των συνόρων.

Ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνεται στους 558 αγνοουμένους που η Κίνα έχει ανακοινώσει ήδη ότι αναζητεί στο έδαφός της.

Γαλλία

Το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ καταμέτρησε τέσσερις Γάλλους μεταξύ των αγνοουμένων.

Ινδία

Σύμφωνα με το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ, 178 αγνοούμενοι έχουν ινδική υπηκοότητα.

ΗΠΑ

Εξήντα πέντε Αμερικανοί φέρονται ως αγνοούμενοι, σύμφωνα με το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ.

Ουκρανία

Σύμφωνα με το Κίεβο, οι αρχές του Νεπάλ θεωρούν πως 53 Ουκρανοί υπήκοοι φέρονται ως αγνοούμενοι, αριθμός που έχει επιβεβαιωθεί από το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ.

Μαλαισία

Η πρωθυπουργός της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραήμ δήλωσε σήμερα ότι περισσότεροι από 50 Μαλαίοι υπήκοοι αγνοούνται στο Νεπάλ. Το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ έχει καταμετρήσει 51.

Αυστραλία

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι μίλησε για 34 Αυστραλούς αγνοούμενους, αν και το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ κάνει λόγο για 35 αγνοουμένους.

Βρετανία

Περίπου 33 Βρετανοί περιλαμβάνονται επίσης στον κατάλογο του Γραφείου Τουρισμού του Νεπάλ.

Καναδάς

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 25 Καναδοί φέρονται ως αγνοούμενοι.

Νότια Κορέα

Εννέα Νοτιοκορεάτες που εργάζονταν στην κατασκευή ενός υδροηλεκτρικού σταθμού στην περιοχή Ράσουα δεν έχουν επικοινωνήσει, σύμφωνα με τη Σεούλ.

Σιγκαπούρη

Εννέα υπήκοοι Σιγκαπούρης αναζητούνται, σύμφωνα με το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ.

Γερμανία

Οκτώ Γερμανοί πολίτες είναι αγνοούμενοι, σύμφωνα με το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ.

Ρωσία

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οκτώ Ρώσοι αγνοούνται επίσης.

Άλλες εθνικότητες

Λετονία: έξι αγνοούμενοι (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Νότια Αφρική: Έξι αγνοούμενοι (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Ιαπωνία: Πέντε αγνοούμενοι (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Νέα Ζηλανδία: Πέντε αγνοούμενοι, σύμφωνα με το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ και την κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας

Ισπανία: Τέσσερις αγνοούμενοι, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, όμως το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι καταμέτρησε τρεις

Βέλγιο: τρεις (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Πορτογαλία: δύο (πορτογαλικό υπουργείο Εξωτερικών και Εθνικό Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Ολλανδία: δύο (Εθνικό Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Ιταλία: δύο (ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών και Εθνικό Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Ιρλανδία: δύο (Εθνικό Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Καζακστάν: δύο (Εθνικό Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Ουγγαρία: δύο, σύμφωνα με το ουγγρικό υπουργείο Εξωτερικών, ενώ το Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ δίνει έναν αγνοούμενο

Λευκορωσία: ένας (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Βουλγαρία: ένας (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Φινλανδία: ένας (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Ισραήλ: ένας (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Λιθουανία: ένας (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Φιλιππίνες: ένας (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Σερβία: ένας (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Σουηδία: ένας Σουηδός και "ένας ξένος υπήκοος" (σουηδικό υπουργείο Εξωτερικών)

Ελβετία: ένας (Γραφείο Τουρισμού του Νεπάλ)

Εθνικότητες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί

Χθες, Τετάρτη, ταξιδιωτικά γραφεία που λειτουργούν στο Νεπάλ ανέφεραν την εξαφάνιση ξένων οι υπηκοότητες των οποίων δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Μεταξύ αυτών: 77 άτομα για το γραφείο Trekkers Society, 26 για το Kailash Journey και οκτώ για το Richa Tours & Travels. Δεν είναι γνωστό αν τα νέα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Τουρισμού του Νεπαλ τους περιλαμβάνουν ή όχι.

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