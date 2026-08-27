Explainer: Γιατί ήταν τόσο καταστροφικές οι πλημμύρες στο Νεπάλ

Snapshot Οι πλημμύρες στο Νεπάλ προκλήθηκαν από την κατάρρευση ενός κομματιού παγετώνα σε υψόμετρο 5.000 μέτρων στα Ιμαλάια.

Η χιονοστιβάδα και τα συντρίμμια επιταχύνθηκαν μέσω στενών κοιλοτήτων ποταμών, περιορίζοντας τις πιθανότητες διαφυγής.

Η αρχική πτώση συνέβη σε απομακρυσμένη περιοχή χωρίς συστήματα προειδοποίησης, με τους κατοίκους να έχουν μόλις 2-3 λεπτά για να διαφύγουν.

Η κλιματική αλλαγή συνέβαλε στην τήξη των παγετώνων, κυρίως λόγω της ραγδαίας αύξησης της θερμοκρασίας του αέρα.

Παρόμοια φαινόμενα έχουν συμβεί στο παρελθόν τόσο στα Ιμαλάια της Ινδίας το 2021 όσο και στις Ελβετικές Άλπεις πέρυσι. Snapshot powered by AI

Ώρα με την ώρα η εικόνα γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρη όσον αφορά τα αίτια των καταστροφικών πλημμυρών στο Νεπάλ. Το πρώτο και βασικό ερώτημα είναι τι προκάλεσε αυτές τις πλημμύρες.

Οι πλημμύρες προήλθαν από ένα κομμάτι παγετώνα που βρισκόταν σε υψόμετρο περίπου 5.000 μέτρων στα Ιμαλάια του Νεπάλ, σύμφωνα με τον Σιμόν Κουκ του Πανεπιστημίου του Dundee.

Στη συνέχεια, ο πάγος κατέκλυσε με μεγάλη ταχύτητα την κοιλάδα, με κομμάτια παγετώνα που είχαν διαλυθεί, συντρίμμια και ογκόλιθους, ανέφερε ο Cook.

Γιατί οι επιπτώσεις ήταν τόσο καταστροφικές

Η χιονοστιβάδα επιταχύνθηκε από τις στενές κοιλότητες των ποταμών και δημιούργησαν ένα φαινόμενο διοχέτευσης, όπως εξήγησε ο Κουκ, πράγμα που σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι πιθανότητες διαφυγής ήταν «πολύ μικρές».

Ο Ριτζάν Μπακτά Καγιάστα, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κατμαντού, ανέφερε στο Sky News ότι η αρχική πτώση της χιονοστιβάδας συνέβη σε μια πολύ απομακρυσμένη περιοχή χωρίς συστήματα προειδοποίησης.

Η πλημμύρα έγινε γνωστή στο Νεπάλ μόνο όταν τα νερά έφτασαν στα σύνορα μεταξύ Κίνας και Νεπάλ και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης ειδοποίησαν τους κατοίκους. Ωστόσο, είχαν μόνο δύο έως τρία λεπτά για να διαφύγουν λόγω της ταχύτητας του νερού, είπε ο Μπάκτα Καγιάστα.

Έπαιξε ρόλο η κλιματική αλλαγή;

Σύμφωνα με τον Ριτζάν Μπακτά Καγιάστα, η κλιματική αλλαγή συνέβαλε στην τήξη των παγετώνων και όντως έπαιξε κάποιο ρόλο. Εξήγησε, όμως, ότι η κύρια αιτία ήταν η ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα, η οποία επιτάχυνε την τήξη του πάγου.

Ο συνδυασμός της απότομης κλίσης των εδαφών και της τήξης των παγετώνων στο Νεπάλ σημαίνει ότι, σε ένα κλίμα που θερμαίνεται, υπάρχει «μεγάλη ποσότητα δυναμικής ενέργειας» που μπορεί να μετατραπεί σε πλημμύρα αν ο πάγος πέσει από τις πλαγιές των βουνών, προειδοποίησε ο Σιμόν Κουκ.

Έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν

Ένα παρόμοιο περιστατικό έλαβε χώρα το 2021 στην περιοχή των Ιμαλαΐων που βρίσκεται στην Ινδία, στην κοιλάδα του Τσαμόλι, όταν πάγος και βράχοι έπεσαν από μια ψηλή κορυφή, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων, στην κοιλάδα από κάτω. Σε αυτό το περιστατικό σκοτώθηκαν περίπου 200 άτομα.

Πέρυσι, το χωριό Μπλάτεν στις Ελβετικές Άλπεις επίσης θάφτηκε από έναν παγετώνα που κατέρρευσε.

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