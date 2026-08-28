Νεπάλ: Τι λένε οι επιστήμονες για την καταστροφική πλημμύρα - Δορυφορικές εικόνες

Τουλάχιστον 389 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 1.000 είναι οι αγνοούμενοι

Ελένη Ευστρατίου

Νεπάλ: Τι λένε οι επιστήμονες για την καταστροφική πλημμύρα - Δορυφορικές εικόνες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τουλάχιστον 389 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 1.000 θεωρούνται αγνοούμενοι μετά την πλημμύρα στο Νεπάλ.
  • Η πλημμύρα προκλήθηκε από την αποκόλληση ενός πάγου μήκους περίπου 600 μέτρων από παγετώνα σε υψόμετρο άνω των 5.200 μέτρων, που προκάλεσε σεισμό 5,2 Ρίχτερ.
  • Το κύμα νερού, πάγου και λάσπης έκλεισε τον ποταμό Lhende Khola, προκαλώντας καταστροφές σε χωριά, υποδομές και υδροηλεκτρικά εργοστάσια στην επαρχία Ρασούβα και άλλες περιοχές.
  • Η στάθμη του ποταμού Τρισούλι αυξήθηκε έως και 9 μέτρα μέσα σε 30 λεπτά, επηρεάζοντας περιοχές του Νεπάλ και του Θιβέτ, με τη ροή να φτάνει ταχύτητα 50 μέτρων ανά δευτερόλεπτο.
  • Δορυφορικές εικόνες δείχνουν εκτεταμένες αλλοιώσεις στις κοίτες ποταμών και σοβαρές περιβαλλοντικές ζημιές σε μήκος άνω των 100 χιλιομέτρων κατάντη των Ιμαλαΐων.
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Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έρευνες για την αναζήτηση αγνοουμένων μετά τη βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ.

Μέχρι τώρα οι Αρχές έχουν ανακοινώσει ότι περίπου 389 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί νεκροί, ενώ περισσότεροι από 1.000 θεωρούνται αγνοούμενοι. Την ίδια ώρα, η τεράστια μάζα νερού, πάγου και λάσπης συνεχίζει τη διαδρομή της στον ποταμό που διαπερνά το Νεπάλ και φτάνει έως την Ινδία.

Πώς έγινε η καταστροφή

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η καταστροφική πλημμύρα οφείλεται σε κομμάτι πάγου περίπου 600 μέτρων το οποίο αποκολλήθηκε από παγετώνα σε υψόμετρο άνω των 5.200 μέτρων. Ο όγκος έπεσε κατακόρυφα σχεδόν ένα χιλιόμετρο και συνετρίβη στον πυθμένα της κοιλάδας, με αποτέλεσμα να διαλυθεί σε χιλιάδες κομμάτια.

Η αποκόλληση ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε σεισμό, ο οποίος εκτιμήθηκε σε 5,2 Ρίχτερ, σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ. Σε δευτερόλεπτα, ο πάγος, οι βράχοι και το νερό μετατράπηκαν σε μια θανατηφόρα μάζα που όρμησε προς τα κάτω κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Lhende Khola.

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Αυτή η μάζα έφραξε τον ποταμό. Το νερό συσσωρεύτηκε πίσω από το φράγμα και, όταν αυτό υποχώρησε, η τεράστια μάζα νερού παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του: χωριά, γέφυρες, δρόμους, υδροηλεκτρικά εργοστάσια και οτιδήποτε άλλο συνάντησε στο δρόμο του.

Η καταστροφή έπληξε την ορεινή παραμεθόρια περιοχή μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ, με τις χειρότερες ζημιές να καταγράφονται στην επαρχία Ρασούβα του Νεπάλ, ακριβώς νότια των συνόρων με την Κίνα.

Η στάθμη του ποταμού ανέβηκε 9 μέτρα

Το αρχικό κύμα εισέβαλε στον ποταμό Λχέντε Κχόλα, ο οποίος εκβάλλει στον Μπότε Κόσι και στη συνέχεια στον ποταμό Τρισούλι, μεταφέροντας τα νερά της πλημμύρας προς τα νότια μέσω του Νεπάλ. Σύμφωνα με αναφορές, η στάθμη του νερού στον ποταμό Τρισούλι ανέβηκε έως και 9 μέτρα σε μόλις 30 λεπτά.

Στην επαρχία Ρασούβα, οι οικισμοί Τιμούρε και Σιάπρου Μπέσι ήταν μεταξύ των πληγέντων. Πιο κάτω κατά μήκος του ποταμού, οι πλημμύρες έπληξαν τμήματα των επαρχιών Νουακότ και Νταντίνγκ του Νεπάλ, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια, δρόμους και άλλες υποδομές.

Πέρα από τα σύνορα, στο Θιβέτ, λάσπη και συντρίμμια έπληξαν το λιμάνι Γκιρόνγκ στην περιοχή Σιγκάτσε.

Ο Τρισούλι τελικά ενώνεται με τον ποταμό Ναραγιάνι, ο οποίος διασχίζει την πολιτεία Μπιχάρ της Ινδίας, όπου είναι γνωστός ως ποταμός Γκάντακ.

Ο γεωλόγος της κινεζικής κυβέρνησης Γκουό Ζάοτσενγκ δήλωσε ότι η ροή από τη χιονοστιβάδα που προκάλεσε τη λάσπη κινήθηκε με ταχύτητα περίπου 50 μέτρων ανά δευτερόλεπτο, αφήνοντας ελάχιστο χρόνο στους ανθρώπους να αντιδράσουν, και εκτεινόταν σε μήκος άνω των 20 χλμ.

Οι δορυφορικές εικόνες

Τα νερά της πλημμύρας που δημιουργήθηκαν από την κατάρρευση διέρρευσαν μέσα από κοιλάδες στο Νεπάλ και αλλοίωσαν τις κοίτες των ποταμών σε απόσταση άνω των 100 χλμ. στα κατάντη, κοντά στα σύνορα με την Ινδία, αφού κατέβηκαν από υψόμετρο άνω των 4.500 μέτρων από τα Ιμαλάια.

Δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύθηκαν δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής και την αλλοίωση του περιβάλλοντος από τον όγκο νερού.

Εικόνα από την κοιλάδα Σιραπού Μπεσί πριν και μετά την πλημμύρα.

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