Πέθανε στη φυλακή της Χάγης ο «χασάπης της Βοσνίας» Ράτκο Μλάντιτς σε ηλικία 84 ετών

Snapshot Ο Ράτκο Μλάντιτς, καταδικασμένος εγκληματίας πολέμου και γενοκτονίας, πέθανε σε φυλακή της Χάγης σε ηλικία 84 ετών.

Ήταν ανώτατος διοικητής στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και υπεύθυνος για τις φρικαλεότητες στη Σρεμπρένιτσα και το Σαράγεβο, με χιλιάδες νεκρούς.

Απέφυγε τη σύλληψη για σχεδόν 16 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, μέχρι που εντοπίστηκε το 2011 στη Σερβία και παραδόθηκε στη Χάγη.

Καταδικάστηκε το 2017 σε ισόβια κάθειρξη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονίας.

Ο Μλάντιτς πέρασε λιγότερο από 10 χρόνια στη φυλακή πριν από τον θάνατό του. Snapshot powered by AI

Πέθανε σε ηλικία 84 ετών σε φυλακή της Χάγης ο καταδικασμένος για εγκλήματα πολέμου, Ράτκο Μλάντιτς.

Ο Μλάντιτς ήταν ανώτατος διοικητής στη Βοσνία Ερζεγοβίνη κατά την περίοδο των πολέμων που ακολούθησαν τη διάσπαση της Γιουκοσλαβίας. Ήταν υπεύθυνος για τις φρικαλεότητες που σημειώθηκαν στη Σρεμπρένιτσα και το Σαράγεβο το 1995 και έγινε γνωστός ως ο «χασάπης της Βοσνίας».

Οι δυνάμεις του Μλάντιτς εμπλέκονταν σε μεγάλο αριθμό φρικαλεοτήτων σε ολόκληρη τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Μόνο στη Σρεμπρένιτσα εκτιμάται ότι σκοτώθηκαν περισσότεροι από 8.000 άνδρες και αγόρια, ενώ στο Σαράγεβο, μεταξύ 1992-1996 έχασαν τη ζωή τους περίπου 14.000 άτομα.

Μετά το τέλος του πολέμου το 1995, ο Μλάντιτς απέφυγε τη σύλληψη και παρέμεινε κρυμμένος για σχεδόν 16 χρόνια. Έγινε ένας από τους πιο καταζητούμενους φυγάδες της Ευρώπης, κατηγορούμενος για εγκλήματα πολέμου, με τη διεθνή κοινότητα να θέτει σε προτεραιότητα τη σύλληψή του.

Τον Μάιο του 2011 εντοπίστηκε στο χωριό Λαζάρεβο της Σερβίας, κοντά στο Ζρένιανιν, στο σπίτι ενός συγγενή του. Το Βελιγράδι αντιμετώπισε πολιτικές και οικονομικές πιέσεις από τις δυτικές χώρες να συνεργαστεί με το δικαστήριο και να παραδώσει τον Μλάντιτς στη Χάγη. Μάλιστα, τέθηκε και το ζήτημα της προόδου των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας δεν είναι μέλος.

Λίγες ημέρες αργότερα, μεταφέρθηκε στη Χάγη, όπου ξεκίνησε η δίκη του ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία, η οποία κράτησε σχεδόν 6 χρόνια. Το 2017, το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη, καθώς διαπιστώθηκε η ατομική ποινική ευθύνη του για σειρά εγκλημάτων.

Ο Ράτκο Μλάντιτς πέρασε λιγότερο από 10 χρόνια της ζωής του στη φυλακή.

Διαβάστε επίσης