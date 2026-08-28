Η γυναίκα που έδινε παυσίπονα σε κορυφαίους αθλητές και βρέθηκε στο στόχαστρο της Δίωξης Ναρκωτικών

Snapshot Η Τζοάν Ρούμπινγκερ εξέδωσε παράνομες συνταγές για 260.000 εθιστικά παυσίπονα σε διάστημα τεσσάρων ετών, σύμφωνα με την DEA.

Ανακλήθηκε η άδεια συνταγογράφησής της και κατέβαλε 1,4 εκατομμύρια δολάρια για διακανονισμό αστικής αγωγής χωρίς να παραδεχτεί παραβάσεις.

Η Ρούμπινγκερ παρείχε παράνομες συνταγές σε κορυφαίους αθλητές και μέλη εγκληματικών οργανώσεων, χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένη εφαρμογή για απόκρυψη της δραστηριότητας.

Η DEA κατήγγειλε ότι η Ρούμπινγκερ λειτουργούσε χωρίς ιατρικά αρχεία και χωρίς την εποπτεία γιατρού, παρά το νομοθετικό πλαίσιο σε πολλές πολιτείες.

Η νοσηλεύτρια, που έμεινε παράλυτη μετά από ατύχημα, είχε δημιουργήσει επιφανή καριέρα στην ανακούφιση πόνου, αλλά η δραστηριότητά της οδήγησε σε σοβαρές νομικές συνέπειες. Snapshot powered by AI

Όταν η Τζοάν Ρούμπινγκερ είχε ένα σοβαρό ατύχημα με το ποδήλατο της με αποτέλεσμα να μείνει παράλυτη, αποφάσισε ότι ήθελε να βοηθήσει κι άλλους σαν αυτήν.

Μέσα σε μόλις λίγο καιρό κατάφερε να γίνει μια επιφανής ειδικός στην ανακούφιση του πόνου, βοηθώντας κορυφαίους αθλητές να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο μετά από οξείες και χρόνιες κακώσεις.

Ο ιστότοπός της αναδεικνύει έναν κατάλογο πελατών που περιλαμβάνει 169 παίκτες του NFL, 29 πρωταθλητές του NBA και του WNBA και 15 Ολυμπιονίκες. Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων ασθενών της συγκαταλέγονται ο Κόμπι Μπράιαντ, ο Ντουέιν Γουέιντ, καθώς και ο Φερνάντο Τατίς Τζούνιορ.

Ωστόσο, πίσω από τα παρασκήνια, όπως ισχυρίστηκε η Αμερικανική Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών, γνωστή ως DEA - Drug Enforcement Administration, σε δικαστικά έγγραφα που εξέτασε το Associated Press, η Ρούμπινγκερ εξέδωσε χιλιάδες παράνομες συνταγές για εξαιρετικά εθιστικά παυσίπονα, στο πλαίσιο ενός «μυστικού και ύπουλου» σχεδίου.

Η Ρούμπινγκερ με τον Κόμπι Μπράιαντ

Το «μυστικό και ύπουλο» σχέδιο της

Σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές αρχές, σε διάστημα τεσσάρων ετών, η Ρούμπινγκερ συνταγογράφησε 260.000 χάπια που περιείχαν ελεγχόμενες ουσίες σε ασθενείς σε περισσότερες από 20 πολιτείες.

Επικαλούμενη αυτό που ένας δικαστής χαρακτήρισε ως κατάφωρη συμπεριφορά, η DEA ανακάλεσε τον περασμένο μήνα το δικαίωμα της Ρούμπινγκερ να συνταγογραφεί οπιοειδή.

Η ενέργεια αυτή ανάγκασε την Ρούμπινγκερ τον Μάρτιο να καταβάλει 1,4 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει μια παράλληλη αστική αγωγή του υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία την κατηγορούσε ότι χορήγησε ελεγχόμενες ουσίες όπως οξυκωδόνη, Percocet και Xanax σε εκατοντάδες ασθενείς χωρίς κανένα νόμιμο ιατρικό σκοπό.

Η Ρούμπινγκερ δεν παραδέχτηκε καμία παράβαση στο πλαίσιο αυτού του διακανονισμού και συμφώνησε να μην συνταγογραφήσει ποτέ ξανά ελεγχόμενες ουσίες.

Ενώ οι αρχές ανακοίνωσαν τον διακανονισμό νωρίτερα φέτος, έγγραφα ομοσπονδιακού δικαστηρίου που εξέτασε το Associated Press παρέχουν νέες λεπτομέρειες για μια ιατρό η οποία, σύμφωνα με τη DEA, έβγαζε μεγάλες ποσότητες χρημάτων κρυφά, ενώ παράλληλα έθετε σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών της.

Το σχέδιο, όπως ισχυρίστηκε η DEA σε ένταλμα κατάσχεσης, επεκτάθηκε με την πάροδο των ετών «από επαγγελματίες αθλητές» σε ένα ευρύ φάσμα άλλων πελατών, συμπεριλαμβανομένων μελών μιας συμμορίας με έδρα το Οχάιο, ενός διακινητή ναρκωτικών από το Νιου Τζέρσεϊ και ενός μοντέλου από τη Νέα Υόρκη.

Η Ρούμπινγκερ με τον Τζέιμς Χάρντεν

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των ομοσπονδιακών αρχών, η Ρούμπινγκερ έλαβε μέτρα για να αποτρέψει τις υποψίες της DEA, καθοδηγώντας τους πελάτες μέσω μιας κρυπτογραφημένης εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων σχετικά με τρόπους αποφυγής της επισήμανσης των συνταγών τους από τα φαρμακεία.

Η DEA περιέγραψε πώς δύο πρώην αθλητές έλαβαν παράνομες συνταγές από τη Ρούμπινγκερ, μεταξύ των οποίων ο πρώην αμυντικός των Carolina Panthers και μέλος της All-Pro, Thomas Davis, του οποίου η σύζυγος ειδοποίησε την υπηρεσία για τις δραστηριότητες της Ρούμπινγκερ, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που είδαν το φως και μια συνέντευξη με την πλέον πρώην σύζυγο του παίκτη.

Η Ρούμπινγκερ άρχισε να συνταγογραφεί οπιοειδή στον Davis καθώς αυτός εναλλάσσονταν μεταξύ ομάδων πριν αποσυρθεί μετά τη σεζόν του 2020, σύμφωνα με τη σύζυγό του. Συνολικά, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των αρχών, έλαβε περισσότερα από 13.000 χάπια οξυκωδόνης και Percocet μεταξύ Νοεμβρίου 2019 και Μαρτίου 2024.

Ο Davis αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση.

Η DEA εντόπισε έναν άλλο πρώην αναπληρωματικό γκαρντ του NBA ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του, πλήρωσε την Ρούμπινγκερ περισσότερα από 50.000 δολάρια για παράνομες συνταγές πολύ καιρό μετά την αποχώρησή του από το χώρο του αθλήματος.

Ένα από τα μηνύματα που αντάλλαξε η Ρούμπιγκερ με έναν από τους πελάτες της AP

«Δεν ήταν ποινική υπόθεση, αλλά αστική αγωγή»

Ο εκπρόσωπος της Ρούμπινγκερ, Έρικ Μούλεν, δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τα χάπια που παρείχε η νοσηλεύτρια στον Thomas Davis ή σε οποιονδήποτε άλλο αθλητή, επικαλούμενος τους νόμους περί ιατρικού απορρήτου.

«Η υπόθεση της Joan δεν ήταν ποινική υπόθεση, αλλά αστική αγωγή», έγραψε ο ίδιος σε ένα email προς το Associated Press. «Δεν έγιναν επιδρομές από την DEA, και δεν διακυβευόταν η ελευθερία κανενός».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «δεν είχαν ληφθεί διοικητικά ή πειθαρχικά μέτρα» από τους συλλόγους νοσηλευτών στην Καλιφόρνια και τη Νέα Υόρκη, όπου η Ρούμπινγκερ διαθέτει άδεια άσκησης του επαγγέλματος της.

Ο Μούλεν δεν απάντησε στις ερωτήσεις του Associated Press σχετικά με τους φερόμενους δεσμούς της Ρούμπινγκερ με τη συμμορία «Loyal to Brothers» που εδρεύει στο Οχάιο, αλλά υπαινίχθηκε ότι αυτοί δημιουργήσαν ένα «πραγματικό πρόβλημα» στην πελάτισσά του. «Φανταστείτε για λίγο τι είδους άνθρωποι απείλησαν, εκφόβισαν, παρενοχλούσαν και εξανάγκασαν μια παραπληγική νοσηλεύτρια και ανύπαντρη μητέρα να βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση», έγραψε.

Την ίδια στιγμή, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς αρνήθηκαν να σχολιάσουν το λόγο για τον οποίο δεν άσκησαν ποινικές διώξεις, παρόλο που κατηγόρησαν τη Ρούμπινγκερ για 900 παραβάσεις των ομοσπονδιακών νόμων και κανονισμών περί ναρκωτικών.

Ο Τζέιμς Ραφάλσκι, συνταξιούχος ερευνητής της DEA, δήλωσε στο αμερικανικό μέσο ότι έχει χειριστεί πολλές υποθέσεις που κατέληξαν σε ποινικές διώξεις και αφορούσαν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες χαπιών. Ωστόσο, η συμπεριφορά της Ρούμπινγκερ ξεχώριζε, είπε, προσθέτοντας ότι τον εξέπληξε το γεγονός ότι δεν οδήγησε σε ποινική δίωξη.

Μια νοσηλεύτρια διασημοτήτων

Όπως πολλοί από τους πελάτες της, η 49χρονη Ρούμπινγκερ ήταν κάποτε ελίτ αθλήτρια. Ως παιδί, συμμετείχε σε διεθνείς αγώνες γυμναστικής και χρόνια αργότερα, ασχολήθηκε με την κωπηλασία και το άλμα επί κοντώ στο Πανεπιστήμιο των Συρακουσών στην Νέα Υόρκη.

Μετά την αποφοίτησή της, προπονούσε την γυναικεία ομάδα κωπηλασίας στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα, συνεργάστηκε με κορυφαίους προπονητές του ΝΒΑ και μάλιστα βοήθησε την Ολυμπιακή ομάδα βόλεϊ της Κίνας.

«Το γυμνασμένο σώμα μου και το μαυρισμένο, ηλιόλουστο δέρμα μου ήταν καρποί πολύ σκληρής δουλειάς», είχε γράψει κάποτε σε ένα προσωπικό blog.

Γύρω στο 2010, ίδρυσε την All Pro Sports Medicine, περιγράφοντας την εταιρεία της ως μια «εξειδικευμένη υπηρεσία που πρόσφερε στους αθλητές διακριτική ιατρική φροντίδα όλες τις ώρες της ημέρας». Το 2014, έλαβε άδεια άσκησης επαγγέλματος ως νοσηλεύτρια στην Καλιφόρνια, κάτι που θα της επέτρεπε να συνταγογραφεί φάρμακα.

Δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης χαρακτήρισαν την πρακτική της ως «εξαιρετικά ανορθόδοξη», καθώς συχνά εργαζόταν από δωμάτια ξενοδοχείων, χωρίς να έχει ιατρικά αρχεία ή να την επιβλέπει κάποιος γιατρός.

Η Ρούμπινγκερ γέμισε τον ιστότοπό της και τους λογαριασμούς της στα social media με μαρτυρίες αθλητών που εξυμνούσαν την πρακτική της στην αθλητική ιατρική.

Η Ρούμπινγκερ με τον παίκτη του NFL Odell Beckham Jr.

Μεταξύ αυτών που παρουσίαζε στις αναρτήσεις της ήταν οι Ντρου Μπρις και Σάκον Μπάρκλι του NFL, καθώς και οι Γουέιντ και Μπράιαντ του NBA. Ο Μάνι Ματσάδο της Major League Baseball εξέφρασε επίσης επαίνους. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη στα δικαστικά αρχεία ότι οι συγκεκριμένοι αθλητές διέπραξαν οποιοδήποτε αδίκημα ή ότι γνώριζαν καν τις φερόμενες πρακτικές συνταγογράφησης της Ρούμπινγκερ.

Όλες οι δηλώσεις υποστήριξής τους προηγήθηκαν της καταγγελίας του υπουργείου Δικαιοσύνης. Εκπρόσωποι των αθλητών δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια.

Ο Τάτις, συμπαίκτης του Ματσάδο στους Σαν Ντιέγκο Πάντρες, επιβεβαίωσε ότι ήταν και αυτός πελάτης της Ρούμπινγκερ, αλλά δεν γνώριζε ότι είχε κατηγορηθεί για την έκδοση παράνομων συνταγών.

«Ήμασταν πάντα ξεκάθαροι σχετικά με το τι ήθελα», δήλωσε ο ίδιος στο Associated Press.

Το ατύχημα που της άλλαξε την ζωή

Η ζωή της Ρούμπινγκερ πήρε μια σχεδόν τραγική τροπή το 2015, όταν έπεσε από ύψος 20 ποδιών από έναν γκρεμό ενώ έκανε ποδήλατο βουνού. Από την πτώση, έσπασε περισσότερα από δώδεκα πλευρά, τρυπήθηκαν τα πνευμόνια της και υπέστη τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη, με αποτέλεσμα να καταλήξει σε αναπηρικό αμαξίδιο.

«Δεν ξέρω πια ποια είμαι», είχε γράψει στο blog όπου κατέγραφε την ανάρρωσή της. «Έχω χάσει τον εαυτό. Αυτό με τρομάζει».

Αρχικά δυσκολευόταν να κάνει απλές εργασίες, όπως να βουρτσίζει τα δόντια της. Παρ’ όλα αυτά, επέστρεψε στην εργασία της σε μόλις τρεις μήνες. Μετά την επιστροφή της Ρούμπινγκερ, αρκετοί παίκτες του ΝΒΑ, μεταξύ των οποίων και ο Γουέιντ, φόρεσαν πορτοκαλί βραχιολάκια προς τιμήν της στο γήπεδο.

«Θα κοίταζες τη Τζόαν να κάθεται ήσυχα στην αναπηρική της καρέκλα και δεν θα καταλάβαινες ποτέ ότι είναι το μυστικό όπλο πίσω από τους καλύτερους αθλητές του κόσμου», είχε γράψει ο γκαρντ των Ατλάντα Χοκς, Μπάντι Χιλντ, σε μία από τις πολλές μαρτυρίες που δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο της εταιρείας της.

Η Ρούμπινγκερ κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να αποκρύψει την παράνομη δραστηριότητά της από την DEA

Η DEA ισχυρίστηκε ότι η Ρούμπινγκερ κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να αποκρύψει την παράνομη δραστηριότητά της.

Οι νέοι πελάτες έπρεπε να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα που η Ρούμπινγκερ περιέγραψε σε ένα έγγραφο που ονόμασε «Κανόνες», όπως δείχνουν τα δικαστικά έγγραφα, απειλώντας να διακόψει τη συνεργασία με όποιον έκανε λάθος.

«Θέσπισα αυτούς τους κανόνες για έναν λόγο: για να ελαχιστοποιήσω την προσοχή που προσελκύουμε από τη DEA», είχε πει σε έναν υποψήφιο πελάτη, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η Ρούμπινγκερ εισέπραξε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια μέσω μιας εφαρμογής ψηφιακών μεταφορών χρημάτων για να παρέχει στους πελάτες συνταγές για παυσίπονα. Τους έβαζε να πληρώνουν εκ των προτέρων, ανέφερε η DEA, διανέμοντας έναν τιμοκατάλογο για τα παυσίπονα.

Στις αρχές του 2024, η DEA ανέφερε ότι διενήργησε έλεγχο σε ένα ιατρείο στο Στόκτον της Καλιφόρνιας, όπου η Ρούμπινγκερ εργαζόταν. Το ιατρείο ανήκε σε έναν ορθοπεδικό χειρουργό, με τον οποίο η Ρούμπινγκερ συνεργαζόταν στενά χρόνια νωρίτερα. Ο χειρουργός δήλωσε στις αρχές ότι δεν είχε κανένα ρόλο στην εποπτεία της εργασίας της ούτε γνώριζε τίποτα για την εκτεταμένη δραστηριότητά της στη συνταγογράφηση, σύμφωνα με τη διαταγή της DEA για την ανάκληση της άδειας συνταγογράφησης της.

Πολλές πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της Καλιφόρνιας, απαιτούν από τις ειδικευμένες νοσηλεύτριες, στις περισσότερες περιπτώσεις, να εργάζονται υπό την εποπτεία ιατρού όταν συνταγογραφούν οπιοειδή.

Στην ιστοσελίδα της ισχυρίζεται ότι κατέχει διδακτορικό, ενώ στο προφίλ της στο LinkedIn αναφέρεται ένα ακαθόριστο «διδακτορικό» από το Πανεπιστήμιο του Οχάιο.

Ένας εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δήλωσε ότι δεν υπάρχει κανένα αρχείο που να δείχνει ότι η Ρούμπινγκερ φοίτησε ή εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο. Ο Μούλεν, ο εκπρόσωπός της, δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τις μεταπτυχιακές της σπουδές.

Η Ρούμπινγκερ κατέχει επίσης μεταπτυχιακά στη νοσηλευτική και την κινησιολογία από το Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα και το Πανεπιστήμιο George Washington.