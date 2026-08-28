Ισλανδία: Αποφασίζει το Σάββατο εάν θα αρχίσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις 

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ισλανδία: Αποφασίζει το Σάββατο εάν θα αρχίσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε.
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ισλανδία διεξάγει δημοψήφισμα το Σάββατο για το αν θα αρχίσει ξανά ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Η χώρα είχε υποβάλει υποψηφιότητα για ένταξη το 2009, αλλά την απέσυρε το 2015 μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων.
  • Η γεωπολιτική αναταραχή στην περιοχή, όπως οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, οδήγησε την Ισλανδία να επανεξετάσει την ένταξη στην ΕΕ.
  • Το δημοψήφισμα αφορά την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και όχι την άμεση ένταξη στην ΕΕ, που θα απαιτούσε νέο δημοψήφισμα.
  • Οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν διχογνωμία μεταξύ των πολιτών, με τα ποσοστά υπέρ και κατά να είναι σχεδόν ισοδύναμα.
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Οι κάτοικοι της Ισλανδίας ψηφίζουν αύριο, Σάββατο σε δημοψήφισμα για το εάν θα αρχίσουν και πάλι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε.

Το ερώτημα του δημοψηφίσματος είναι: «Η Ισλανδία πρέπει να αρχίσει και πάλι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση;». Η χώρα των 400.000 κατοίκων έχει ήδη απαντήσει μια φορά στο θέμα αυτό.

Η Ισλανδία είχε υποβάλει την υποψηφιότητά της για ένταξη στην ΕΕ το 2009, μετά τη χρηματοοικονομική κρίση που είχε πλήξει την οικονομία της με την κατάρρευση του τραπεζικού τομέα. Οι Βρυξέλλες και το Ρέικιαβικ διαπραγματεύονταν επί χρόνια, πριν η Ισλανδία βάλει τέλος στην υποψηφιότητά της το 2015 με μια απλή επιστολή.

Και μετά ήρθε η Γροιλανδία. Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να αρπάξει αυτό το γειτονικό αυτόνομο έδαφος της Δανίας, είχαν έναν πολύ ιδιαίτερο αντίκτυπο στην Ισλανδία, την άμυνα της οποίας εξασφαλίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ.

Οι ισλανδικές αρχές επανέφεραν έτσι στο τραπέζι την ένταξη, εκτιμώντας ότι, αν ενταχθούν σ' αυτή την ομάδα των 27 χωρών, αυτό θα είναι ευεργετικό για τη χώρα τους «στο υφιστάμενο γεωπολιτικό πλαίσιο». Έτσι την άνοιξη ανακοινώθηκε ένα μάλλον δειλό σχέδιο δημοψηφίσματος -όχι για να ενταχθεί απ' ευθείας η Ισλανδία στην Ένωση, αλλά για να αρχίσει και πάλι να συζητάει για την ένταξή της.

Το δημοψήφισμα του Σαββάτου δεν αφορά την ένταξη της χώρας στην ΕΕ, καθώς η έγκριση ενδεχόμενης ενταξιακής συνθήκης θα απαιτήσει νέο δημοψήφισμα. Μια δημοσκόπηση, που πραγματοποιήθηκε από την εφημερίδα DV και τα αποτελέσματά της δημοσιοποιήθηκαν στα τέλη Ιουλίου, έφερε πρώτο το στρατόπεδο του «ναι», γύρω στο 53%.

Εντούτοις μια δημοσκόπηση του Gallup αυτό το μήνα βρήκε τους ψηφοφόρους μοιρασμένους: 46% είπαν ότι θα ψηφίσουν «ναι» και 46% «όχι», με 8% αναποφάσιστους. «Πιστεύω πως θέλουν ένα 'success story'» για να δώσουν και πάλι ώθηση στο ευρωπαϊκό σχέδιο, εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή στις Βρυξέλλες που ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Η τελευταία ένταξη στον ευρωπαϊκό συνασπισμό ανάγεται στο 2013 και ήταν αυτή της Κροατίας. Υπήρξαν έκτοτε το Brexit, οι δύσκολες πρόοδοι των υποψήφιων χωρών των δυτικών Βαλκανίων και το άνοιγμα ενός τεράστιου εργοταξίου με την Ουκρανία. Στο πλαίσιο αυτό, για κάποιες πρωτεύουσες η Ισλανδία μοιάζει να είναι ο ιδεώδης υποψήφιος.

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