5.500 χιλιόμετρα χωρίς ούτε μία σταγόνα καυσίμου: Τέλος στα καύσιμα για τα σκάφη;
Πόσο μακριά μπορεί να ταξιδέψει ένα σκάφος χωρίς καύσιμο; Ένα φινλανδικό εγχείρημα έδωσε μια εντυπωσιακή απάντηση, καλύπτοντας περισσότερα από 5.500 χιλιόμετρα αποκλειστικά με ενέργεια από τον ήλιο
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Η ενεργειακή μετάβαση δεν αλλάζει μόνο τα αυτοκίνητα και τα αεροπλάνα. Αρχίζει να κάνει αισθητή την παρουσία της και στις θαλάσσιες μεταφορές, όπως απέδειξε το εντυπωσιακό εγχείρημα του Φινλανδού ναυτικού και εφευρέτη Λούκα Σιόμαν.
Ο ίδιος κατάφερε να διανύσει περισσότερα από 5.500 χιλιόμετρα με το σκάφος «Ήλιος 11», χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ηλιακή ενέργεια και χωρίς να καταναλώσει ούτε μία σταγόνα ορυκτού καυσίμου.
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