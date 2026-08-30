«Περίμενα 20 χρόνια για αυτή τη μέρα» – Πήγε φυλακή για ένα κινητό και τώρα επιστρέφει στην κόρη του

Ύστερα από 36 μεταγωγές και δύο δεκαετίες πίσω από τα κάγκελα, το Συμβούλιο Αποφυλάκισης ενέκρινε τελικά την απελευθέρωση του Λιρόι Ντάγκλας, ο οποίος είχε καταδικαστεί για την κλοπή ενός κινητού τηλεφώνου

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

«Περίμενα 20 χρόνια για αυτή τη μέρα» – Πήγε φυλακή για ένα κινητό και τώρα επιστρέφει στην κόρη του
ΚΟΣΜΟΣ
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Κάτι παραπάνω από χρόνια μετά την ημέρα που ο Λιρόι Ντάγκλας έβαλε στο «στόχαστρο» έναν γνωστό του πίσω από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Κάρντιφ και του έκλεψε το κινητό τηλέφωνο, απέχει πλέον μόλις λίγες εβδομάδες από την ελευθερία του.

Ήταν 24 ετών και είχε ήδη καταδικαστεί αρκετές φορές, συνήθως για κλοπές που διέπραττε προκειμένου να χρηματοδοτεί την εξάρτηση από τα ναρκωτικά, όταν καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης επ’ αόριστον για τη ληστεία. Παρ’ ότι κανείς δεν τραυματίστηκε, πέρασε τις επόμενες δύο δεκαετίες στη φυλακή χωρίς ουσιαστική προοπτική αποφυλάκισης, στο πλαίσιο της απαξιωμένης πλέον ποινής «Φυλάκισης για την Προστασία του Κοινού» (Imprisonment for Public Protection – IPP).

Ύστερα από 36 μεταγωγές σε διαφορετικές φυλακές και χρόνια γεμάτα αγωνία, ο Ντάγκλας έμαθε ότι επιτέλους επιστρέφει στην κοινωνία, καθώς το Συμβούλιο Αποφυλάκισης ενέκρινε την απελευθέρωσή του.

Η απόφαση να του επιστραφεί η ελευθερία ήρθε μερικές εβδομάδες πριν από την ανακοίνωση του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, ότι θα τερματίσει, πριν από το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου, την αδικία που συνδέεται με τις ποινές IPP.

Ήρθε και λίγο πριν από μία ιστορική νομική γνωμοδότηση των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την οποία η κράτηση του Ντάγκλας –όπως και άλλων κρατουμένων που εκτίουν εξοντωτικές ποινές– είναι αυθαίρετη και παράνομη. Αυτήν την εβδομάδα, κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο σημαντική προσφυγή κατά της συνέχισης της κράτησής τους.

«Περίμενα αυτή τη μέρα τα τελευταία 20 χρόνια», τόνισε ο Ντάγκλας στην Independent από τις φυλακές HMP Erlestoke στο Γουίλτσαϊρ, όπου περιμένει να μεταφερθεί σε ξενώνα τον Οκτώβριο.

«Δεν σταμάτησα ποτέ να αγωνίζομαι για την αποφυλάκισή μου. Η ελευθερία μου θα έπρεπε να μου είχε δοθεί εδώ και πολύ καιρό, για να είμαι ειλικρινής, γιατί δεν είμαι επικίνδυνος. Έκλεψα μόνο ένα τηλέφωνο, χωρίς βία, με μοναδική απειλή τη χρήση βίας, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μείνω στη φυλακή 20 χρόνια».

Αν και επισημαίνει ότι μετανιώνει για την πράξη του, υποστηρίζει πως έχει ήδη «πληρώσει περισσότερο από όσο του αναλογούσε», έχοντας περάσει δύο δεκαετίες στη φυλακή. Σε αυτό το διάστημα περιλαμβάνεται και χρόνος προσωρινής κράτησης, στο πλαίσιο ποινής που ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει χαρακτηρίσει ως μορφή «ψυχολογικού βασανισμού».

Ανακοινώνοντας την απόφαση να τερματίσει το συγκεκριμένο καθεστώς ποινών, ο Μπέρναμ υπογράμμισε ότι υιοθέτησε μία «λογική προσέγγιση» απέναντι στις ποινές IPP, για τις οποίες είχε «μακροχρόνιες επιφυλάξεις» , όπως είπε.

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