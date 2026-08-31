Φρίκη στη Νότια Αφρική: 43 νεκροί και δεκάδες ακρωτηριασμένοι μετά από μαζική τελετή περιτομής

Δύο φορές το χρόνο, μία σειρά από τελετές - γνωστές στη χώρα ως «Ulwaluko» – πραγματοποιούνται με σκοπό την προετοιμασία νεαρών ανδρών για την ενηλικίωση. Κατά την άφιξή τους, οι μυημένοι πνίγονται σε λευκό πηλό και απομακρύνονται από τις οικογένειές τους καθώς περνούν τρεις εβδομάδες σε τελετές ενηλικίωσης πριν επιστρέψουν σπίτι.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, τα αγόρια υποβάλλονται σε περιτομή από παραδοσιακούς χειρουργούς με πολυετή εμπειρία, συχνά όμως λαμβάνουν μέρος και ανειδίκευτοι ανθρώποι που εργάζονται σε παράνομες σχολές μύησης και χρησιμοποιούν παλιά δόρατα, ψαλίδια ακόμη και ξυράφια για να εκτελέσουν φρικτές χειρουργικές επεμβάσεις.

Αυτές οι τελετές μπορεί να είναι θανατηφόρες. Το 2024, ο συνολικός αριθμός θανάτων τόσο σε χειμερινές όσο και σε καλοκαιρινές τελετουργίες ήταν 93 με 11 ολικούς ακρωτηριασμούς πέους – με ορισμένους αδέξιους «χειρουργούς» να διαπιστώνεται ότι πραγματοποίησαν την επέμβαση χωρίς αναισθησία.

Μια έκθεση που ανατέθηκε από την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής κατέγραψε 322 θανάτους νεαρών αγοριών μεταξύ 2021 και 2024 και χιλιάδες ακόμη νοσηλείες και ακρωτηριασμούς.

Οι αρχές επέρριψαν ευθύνες σε εγκληματικές συμμορίες που έχουν δημιουργήσει παράνομες σχολές μύησης που χρησιμοποιούν ανεκπαίδευτους «χειρουργούς» και «νοσοκόμους» που παραποιούν τις περιτομές. Η γάγγραινα, η σήψη και η σοβαρή αφυδάτωση είναι οι κύριες αιτίες θανάτου, παρόλο που έχει αναφερθεί ότι αγόρια που δεν ήθελαν να συμμετάσχουν έχουν επίσης μαχαιρωθεί, πνιγεί ή ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου στα σχολεία.

Υπάρχουν εκατοντάδες αναφορές ετησίως για παράνομα σχολεία που απαγάγουν αγόρια ηλικίας μόλις 12 ετών και τα οποία υποβάλλονται στην επέμβαση, με τους επιτήδειους στη συνέχεια να αναγκάζουν τους γονείς να πληρώσουν για να επιστρέψουν οι γιοι τους με ασφάλεια στο σπίτι.

Ο Νόμος περί Εθιμικής Μύησης έχει ψηφιστεί για να καταστήσει παράνομη την ίδρυση μη εγγεγραμμένων σχολών μύησης και να αναγκάσει όλους τους παραδοσιακούς χειρουργούς πλήρως εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από το κράτος.

Η αστυνομία έχει πλέον την εξουσία να κλείσει τα παράνομα σχολεία και να συλλάβει τους διευθυντές. Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής, η οποία καταπολεμά τις μη εγγεγραμμένες σχολές μύησης, έκλεισε 42 από αυτές, προχώρησε σε 40 συλλήψεις και διέσωσε 180 αγόρια.

Ωστόσο, οι τελετές εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά σημαντικές σε όλη τη χώρα, καθώς οι νέοι που δεν έχουν κάνει περιτομή δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν φυλετικές συναντήσεις ή να συμμετέχουν σε πολλές κοινωνικές δραστηριότητες ή να παντρευτούν.

Οι τελετουργίες τελούνται εδώ και αιώνες κρυφά σε ειδικά κατασκευασμένες καλύβες μακριά από χωριά όπου κανείς εκτός από τους πρεσβύτερους της φυλής, έναν «χειρουργό» και τους μυημένους δεν μπορεί να εισέλθει.

Κάθε χρόνο, δεκάδες χιλιάδες αγόρια περνούν από τη μετάβαση στην ανδρική ηλικία μέσω μιας ιερής τελετής που χρονολογείται εκατοντάδες χρόνια πριν, παρά το συγκλονιστικό ετήσιο ποσοστό θνησιμότητας. Η Υπουργός Παραδοσιακών Υποθέσεων της Νότιας Αφρικής, Βελενκοσίνι Χλαμπίσα, δήλωσε μετά τους 43 θανάτους εφήβων: «Αυτά τα στοιχεία μας ανησυχούν βαθιά και στέλνουμε τα συλλυπητήριά μας σε όλες τις οικογένειες».

«Χρησιμεύουν ως μια έντονη υπενθύμιση ότι πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα συλλογικά για την εξάλειψη των θανάτων, των τραυματισμών και των εγκληματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εθιμική μύηση και την αποτροπή τους».

«Καταδικάζω τη συνεχιζόμενη επιχείρηση»παράνομων σχολείων μύησης, τα οποία ευθύνονται για πολλούς από τους θανάτους, τους τραυματισμούς, τις απαγωγές και τις κακοποιήσεις που αναφέρονται κάθε χρόνο. «Τα άτομα που ιδρύουν, διευκολύνουν ή συμμετέχουν σε παράνομες σχολές μύησης πρέπει επίσης να κατανοούν ότι διαπράττουν ποινικά αδικήματα και πρέπει να αντιμετωπίσουν την πλήρη ισχύ του νόμου».

Παρόλο που τα αγόρια έχουν δικαίωμα επιλογής ,υπάρχει τεράστια πίεση από τους συνομηλίκους και όσοι αρνούνται αποκαλούνται Inkwenkwe ή «αγόρι» - μια σκληρή προσβολή. Τα αγόρια κάτω των 16 ετών δεν επιτρέπεται από το νόμο να εισέρχονται στα σχολεία μύησης, αλλά αγόρια ηλικίας μόλις δέκα ετών συχνά χειρουργούνται στα παράνομα σχολεία μύησης.

Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Νέλσον Μαντέλα έγραψε για την πνευματική σημασία της δικής του περιτομής ως έφηβος, προτού γίνει αποδεκτός.ως αγωνιστής της ελευθερίας.

Όσοι έχουν υποβληθεί στο ιερό τελετουργικό ορκίζονται να τηρούν μυστικότητα και θεωρούνται απόκληροι της φυλής και ξυλοκοπούνται άγρια ​​ή θανατώνονται αν πουν σε κάποιον τι συνεπάγεται η διαδικασία. Οι χειρότεροι τραυματισμοί προέρχονται από αποτυχημένες περιτομές που πραγματοποιούνται από «νοσοκόμες» της φυλής, οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σκουριασμένο δόρυ για πολλά αγόρια, γεγονός που προκαλεί μαζική μόλυνση.

Τα τραύματα τυλίγονται σφιχτά με επιδέσμους που διακόπτουν την παροχή αίματος στην περιοχή και μέσα σε λίγες ώρες τα γεννητικά όργανα μπορεί να χρειαστούν ακρωτηριασμό.Πολλοί πεθαίνουν από σοβαρή αφυδάτωση, καθώς μετά από χειρουργική επέμβαση δεν τους επιτρέπεται να πιουν νερό. Πολλοί δεισιδαίμονες μυημένοι δεν αναζητούν ιατρική περίθαλψη όταν είναι σαφώς απαραίτητο, αλλά στη συνέχεια πεθαίνουν από σήψη. Η χειμερινή περίοδος έναρξης διαρκεί από τα μέσα Μαΐου έως τα μέσα Ιουλίου και η θερινή περίοδος από τον Νοέμβριο έως τον Ιανουάριο.