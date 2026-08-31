Πώς μαγειρεύουν οι αστροναύτες στο διάστημα

Snapshot Οι αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μαγειρεύουν φαγητό χρησιμοποιώντας μέθοδο αργού μαγειρέματος σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας.

Το πλήρωμα ενθουσιάζεται όταν λαμβάνει φρέσκα φρούτα και λαχανικά κατά τις αποστολές ανεφοδιασμού.

Το βίντεο που δημοσίευσε ο αστροναύτης Anil Menon δείχνει τη διαδικασία μαγειρέματος στο διάστημα. Snapshot powered by AI

Οι αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού έδειξαν πώς ετοιμάζουν το δείπνο τους σε συνθήκες… μηδενικής βαρύτητας.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο αστροναύτης Anil Menon, η Jessica Meir και ο Jack Hathaway παρουσιάζουν την ασυνήθιστη μέθοδο «αργού μαγειρέματος» που χρησιμοποιούν. Οι αστροναύτες τυλίγουν κρεμμύδια και σκόρδο σε αλουμινόχαρτο και τα τοποθετούν μέσα σε ένα θερμαντήρα φαγητού.

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Στη συνέχεια, αφήνουν το φαγητό να μαγειρευτεί για περίπου 12 έως 24 ώρες. Η Meir είπε ότι το πλήρωμα ενθουσιάζεται ιδιαίτερα όταν φτάνουν φρέσκα φρούτα και λαχανικά κατά τη διάρκεια των αποστολών ανεφοδιασμού. Εξήγησε ότι αφήνοντας τα κρεμμύδια για περισσότερο χρόνο, αυτά ψήνονται καλύτερα και καραμελώνονται.

Αυτή η ασυνήθιστη μέθοδος μας δίνει μια εικόνα για το πώς μοιάζει το μαγείρεμα του δείπνου εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από τη Γη.

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