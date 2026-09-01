Συνάντηση Πούτιν – Ερντογάν σήμερα στο Κιργιστάν – Τι θα συζητήσουν 

Η ατζέντα της συνάντησης των προέδρων της Ρωσίας και της Τουρκίας

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Συνάντηση Πούτιν – Ερντογάν σήμερα στο Κιργιστάν – Τι θα συζητήσουν 
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι πρόεδροι Ερντογάν και Πούτιν συναντώνται σήμερα στο Κιργιστάν για να συζητήσουν κρίσιμα θέματα της ατζέντας τους.
  • Κύριο θέμα της συνάντησης είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα λόγω επιθέσεων με drones.
  • Θα συζητηθούν επίσης η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν, η Συρία και οι κίνδυνοι ασφαλείας στο Αφγανιστάν.
  • Η διμερής συνεργασία σε θέματα τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος και εμπορίου ναρκωτικών αποτελεί μέρος της ατζέντας.
  • Θα εξεταστούν οικονομικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του πυρηνικού εργοστασίου Ακούγιου από τη ρωσική Rosatom.
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Τα βλέμματα στρέφονται στη σημερινή συνάντηση του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κιργιστάν και την ατζέντα που θα τεθεί επί τάπητος.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρίσκεται ήδη στο Κιργιστάν για τη διήμερη στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), συνοδευόμενος από τουρκική αντιπροσωπεία και την σύζυγό του, Εμινέ Ερντογάν.

Στο περιθώριο θα συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν προκειμένου να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και την έκρυθμη κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα μετά την αύξηση επιθέσεων ουκρανικών και ρωσικών drones κατά τάνκερ και εμπορικών πλοίων.

Στις αρχές Αυγούστου η Τουρκία είχε περιορίσει την κίνηση εμπορικών πλοίων που ταξίδευαν στη Μαύρη Θάλασσα μέσω του Βοσπόρου μετά από αυξανόμενες ανησυχίες για τους κινδύνους ασφάλειας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Ερντογάν-Πούτιν

Φωτ. Αρχείου - Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο του συνεδρίου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, στις 3 Ιουλίου 2024.

Sergey Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo μέσω AP

Ο σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ ανέφερε: «Υπάρχουν πολλά θέματα προς συζήτηση. Φυσικά, μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα και το ζήτημα της Ουκρανίας γενικότερα».

Επιπλέον στην ατζέντα βρίσκονται ο πόλεμος στο Ιράν, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η Συρία, οι κίνδυνοι ασφαλείας που συνδέονται με το Αφγανιστάν, η διμερής συνεργασία σε θέματα τρομοκρατίας και καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και του εμπορίου ναρκωτικών.

Παράλληλα θα συζητηθούν θέματα οικονομικής συνεργασίας, το διμερές εμπόριο και μεγάλα ενεργειακά σχέδια, όπως η κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου στο Ακούγιου της Τουρκίας από την ρωσική εταιρεία Rosatom.

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