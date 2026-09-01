Μήνυμα Πεζεσκιάν στις ΗΠΑ και επαφές με Πούτιν και Σι στη σύνοδο της Σαγκάης

Snapshot Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν πρότεινε την επιστροφή στη συμφωνία του Ιουνίου με τις ΗΠΑ για τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι η επιστροφή των ΗΠΑ σε πολιτικές πιέσεων θα εκτροχιάσει τη διπλωματία.

Στις συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ιρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τη Ρωσία για τη στήριξή της απέναντι στον πόλεμο και τις κυρώσεις.

Ο Πεζεσκιάν είχε επίσης επαφή με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου της Σαγκάης χωρίς να δοθούν λεπτομέρειες.

Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης προβάλλεται από Ρωσία και Κίνα ως γεωπολιτικό αντίβαρο στη δυτική επιρροή. Snapshot powered by AI

Άνοιγμα προς την Ουάσιγκτον επιχείρησε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, λίγο πριν από τις συνομιλίες του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στο Μπισκέκ του Κιργιστάν.

Μιλώντας στις εργασίες της συνόδου, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα προβεί αμέσως σε ανάλογες κινήσεις εάν οι ΗΠΑ επιστρέψουν στους όρους του μνημονίου συνεννόησης του περασμένου Ιουνίου, το οποίο είχε συναφθεί για να τερματιστούν οι πολύμηνες εχθροπραξίες ανάμεσα στις δύο χώρες. Εκείνη η συμφωνία είχε οδηγήσει σε εκεχειρία ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για τελικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, όμως η διαδικασία ναυάγησε όταν οι δύο πλευρές αντάλλαξαν κατηγορίες για παραβιάσεις των όρων. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της ιρανικής προεδρίας, ο Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι μια επάνοδος της Ουάσιγκτον στην πολιτική των πιέσεων και των απειλών κινδυνεύει να εκτροχιάσει οριστικά τη διπλωματία.

Το μέτωπο με Μόσχα και Πεκίνο

Κατά την διάρκεια του τετ α τετ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ιρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τη ρωσική ηγεσία για τη στάση της Μόσχας απέναντι στον πόλεμο στο Ιράν και τις διεθνείς κυρώσεις. Όπως ανέφερε, οι δύο χώρες μπορούν να αντισταθούν από κοινού στη «μονομερή πρακτική» της Ουάσιγκτον.

Στο περιθώριο των εργασιών, ο Πεζεσκιάν είχε επίσης ολιγόλεπτη επαφή με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, χωρίς το ιρανικό πρακτορείο IRNA να δώσει στοιχεία για το περιεχόμενο της συνομιλίας. Μόσχα και Πεκίνο προβάλλουν τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης - όπου μετέχουν ακόμη η Ινδία και το Πακιστάν - ως βασικό γεωπολιτικό αντίβαρο απέναντι στη δυτική επιρροή.

Διαβάστε επίσης