Ολλανδία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών σε χωριό

Snapshot Στην Οβεράσελτ της Ολλανδίας σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών που προκάλεσε έναν νεκρό και δύο τραυματίες αστυνομικούς.

Η αστυνομία συνέλαβε 34 άτομα από την Ολλανδία, τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Αλγερία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Το περιστατικό συνδέεται πιθανώς με τον βαρόνο ναρκωτικών Γιος Λάιντεκερς, που καταζητείται διεθνώς και βρίσκεται στη Σιέρα Λεόνε.

Ο νεκρός ήταν φύλακας ασφαλείας του σπιτιού όπου έγινε το επεισόδιο, το οποίο είχε υποστεί παρόμοια επίθεση πριν από έναν χρόνο.

Η τοπική και η εθνική αστυνομία χαρακτήρισαν το γεγονός ως ακραία βία και πρωτοφανές περιστατικό για την περιοχή. Snapshot powered by AI

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε ένα μικρό χωριό της Ολλανδίας, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας άνθρωπος, ενώ δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, η οποία προχώρησε στην σύλληψη 34 υπόπτων σε μια υπόθεση που πιστεύεται ότι συνδέεται με έναν διαβόητο βαρόνο ναρκωτικών.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στο χωριό Οβεράσελτ, στην ανατολική Ολλανδία, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας που δημοσιοποίηθηκαν από την εφημερίδα De Telegraaf δείχνουν δεκάδες μασκοφόρους άνδρες, ορισμένοι από αυτούς να φέρουν βαρύ οπλισμό, να κινούνται σε μια γειτονιά, πριν τραπούν σε φυγή μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών.

Δείτε το βίντεο:

Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει συλλάβει 34 άτομα, μεταξύ των οποίων υπήκοοι της Ολλανδίας, της Γαλλίας, του Βελγίου και της Αλγερίας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Ο δήμαρχος του Οβεράσελτ, Τζόεριε Μίνσες, δήλωσε ότι το χωριό «έπεσε θύμα μιας ακραίας μορφής βίας που είναι εντελώς απαράδεκτη». Από την πλευρά της, η επικεφαλής της αστυνομίας της χώρας, Τζάννυ Κνολ, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «άνευ προηγουμένου».

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι η κατάσταση των τραυματισμένων αστυνομικών δεν είναι κρίσιμη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα De Gelderlander, ο νεκρός είναι ένας φύλακας ασφαλείας του σπιτιού όπου έγινε η ανταλλαγή πυρών. Στο ίδιο σπίτι είχε σημειωθεί ένα παρόμοιο επεισόδιο πριν από έναν χρόνο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η υπόθεση πιθανότατα σχετίζεται με τον έμπορο ναρκωτικών Γιος Λάιντεκερς, ο οποίος είναι ένας από τους πλέον καταζητούμενους εγκληματίες στην Ολλανδία και έχει ήδη καταδικαστεί για διεθνές εμπόριο κοκαΐνης. Ο Λάιντεκερς αυτήν την στιγμή βρίσκεται στη Σιέρα Λεόνε.