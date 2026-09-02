Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έδεσε στην Ταϊλάνδη μετά από εννέα μήνες στη θάλασσα

Περίπου 5.000 ναύτες και πεζοναύτες αποβιβάζονται στην Πατάγια για ξεκούραση ύστερα από 286 ημέρες εν πλω, εν μέσω αναφορών για σοβαρές ελλείψεις και έντονη ψυχολογική κόπωση.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έδεσε στην Ταϊλάνδη μετά από εννέα μήνες στη θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έπειτα από 286 ημέρες συνεχούς παρουσίας στη θάλασσα και μια αποστολή που δοκίμασε τα ανθρώπινα όρια στη Μέση Ανατολή, το αμερικάνικο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έφτασε στην Ταϊλάνδη την Τετάρτη ρίχνοντας άγκυρα στο λιμάνι Λαέμ Τσαμπάνγκ.

Περίπου 5.000 ναύτες και πεζοναύτες ετοιμάζονται να μεταβούν με λεωφορεία στο γειτονικό παραθαλάσσιο θέρετρο της Πατάγια. Πρόκειται για την πρώτη πλήρη στάση του σκάφους σε λιμάνι από την έναρξη της επιχείρησης, προσφέροντας στο πλήρωμα μια ανάσα αναψυχής.

Thailand US Carrier

Αμερικανοί στρατιωτικοί της ομάδας κρούσης του USS Abraham Lincoln φτάνουν σε ένα ξενοδοχείο στην Πατάγια της Ταϊλάνδης, την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026

AP

Η πολύμηνη επιχείρηση του πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου, το οποίο είχε αποπλεύσει από το Σαν Ντιέγκο τον Νοέμβριο του 2025, συνδέθηκε άμεσα με τις αμερικανικές πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Το πλοίο παρέμεινε περισσότερες από 250 διαδοχικές ημέρες εν πλω χωρίς καμία προσέγγιση σε λιμάνι, καταγράφοντας ρεκόρ συνεχούς επιχειρησιακής δράσης στη σύγχρονη εποχή. H παρατεταμένη παραμονή στο θέατρο των συγκρούσεων επέφερε ορατή φθορά στο πολεμικό σκάφος, του οποίου το κύτος φέρει πλέον έντονα σημάδια σκουριάς, αλλά κυρίως στους ίδιους τους ανθρώπους που κλήθηκαν να το επανδρώσουν.

Ελλείψεις προμηθειών, βλάβες στα υδραυλικά και ψυχική εξάντληση

Σύμφωνα με αναφορές που έφτασαν μέχρι το αμερικανικό Κογκρέσο, οι συνθήκες διαβίωσης στο εσωτερικό του πλοίου επιδεινώθηκαν σταδιακά. Το προσωπικό βρέθηκε αντιμέτωπο με ελλείψεις φρέσκων τροφίμων και προϊόντων ατομικής υγιεινής, συνεχή προβλήματα στα υδραυλικά δίκτυα και επαναλαμβανόμενες υπερχειλίσεις λυμάτων. Η αβεβαιότητα γύρω από την ημερομηνία λήξης της αποστολής επέτεινε τον εκνευρισμό και την κόπωση.

Thailand US Carrier

Οι καταγγελίες για περιστατικά ψυχολογικής κατάρρευσης και απόπειρες αυτοκτονίας μεταξύ των μελών του πληρώματος προκάλεσαν έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην Ουάσιγκτον. Δημοκρατικοί κοινοβουλευτικοί, με επικεφαλής τον γερουσιαστή Ρίτσαρντ Μπλούμενθαλ, ζήτησαν επίσημη διερεύνηση των συνθηκών που επικράτησαν στο αεροπλανοφόρο. Η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία επιχείρησε να υποβαθμίσει τις αιτιάσεις. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις επικρίσεις δηλώνοντας ότι η διάρκεια της αποστολής «δεν ήταν καν αρκετά μεγάλη», ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Ναυτικού Χουνγκ Τσάο κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης για διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επιθεώρησε το σκάφος λίγο πριν αποχωρήσει από την περιοχή ευθύνης του, εξαίροντας το ηθικό των ναυτών, αναγνώρισε ωστόσο ότι οι αποστολές τέτοιας κλίμακας είναι εξαιρετικά σκληρές.

https://www.instagram.com/washingtonpost/p/DcyfrIsETLK/

Απαγορεύσεις και αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην Πατάγια

Η άφιξη στην Ταϊλάνδη αντιμετωπίζεται από τη στρατιωτική διοίκηση ως μια απαραίτητη ανάπαυλα. «Η άφιξή μας στο Λαέμ Τσαμπάνγκ παρέχει μια καλά κερδισμένη ευκαιρία στους ναύτες και τους πεζοναύτες μας να ξεκουραστούν και να γεμίσουν τις μπαταρίες τους», δήλωσε ο υποναύαρχος Ρόμπερτ Λόγκραν.

Κι όμως, η παραμονή των χιλιάδων στρατιωτικών στο τουριστικό θέρετρο συνοδεύεται από αυστηρούς κανόνες συμπεριφοράς. Οι ταϊλανδικές αρχές και η διοίκηση του αμερικανικού στόλου απαγόρευσαν ρητά την είσοδο του στρατιωτικού προσωπικού στην κακόφημη οδό Soi 6, όπου συγκεντρώνονται πολλοί οίκοι ανοχής. Αντίθετα, επιτρέπεται η πρόσβαση στην κεντρική οδό Walking Street, όπου τα μέτρα επιτήρησης είναι ενισχυμένα. Οι ναύτες έλαβαν σαφή εντολή να μην προβούν σε αγορά κάνναβης, η οποία παρότι τυπικά επιτρέπεται στην Ταϊλάνδη μόνο για ιατρικούς σκοπούς, παραμένει ευρέως διαθέσιμη στην πράξη. Απαγορεύτηκαν επίσης τα θαλάσσια σπορ, όπως τα τζετ σκι, για λόγους προσωπικής ασφάλειας.

Thailand Pattaya Portrait

Πελάτες ενός εστιατορίου κάθονται κάτω από ένα πανό στην Πατάγια της Ταϊλάνδης, την 1η Σεπτεμβρίου 2026

AP

Στην πόλη, η τοπική κοινωνία αναμένει οικονομική τόνωση τόσο από τους αποβιβασθέντες ναύτες όσο και από τους συγγενείς τους που σπεύδουν στην περιοχή για να τους δουν.. Ο δήμαρχος της Πατάγια, Ποραμέτ Νγκαμπιτσέτ, υποδέχθηκε τον διοικητή του πλοίου, πλοίαρχο Νταν Κίλερ, σε ειδική τελετή υποδοχής στο ξενοδοχείο Hard Rock Hotel. Εστιατόρια και καταστήματα στην κεντρική παραλιακή λεωφόρο στολίστηκαν με αμερικανικές σημαίες, ενώ η αστυνομία της Ταϊλάνδης ενίσχυσε τις περιπολίες για την προστασία των επισκεπτών και την αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας. Ο δήμαρχος εκτίμησε πως κάθε ένστολος επισκέπτης αναμένεται να δαπανά από 1.000 έως 3.000 μπατ την ημέρα κατά τη διάρκεια της τετραήμερης παραμονής.

https://www.instagram.com/nytimes/reel/DcyYMxSk0Qg/

Η συνοδεία της ομάδας κρούσης και ο δρόμος της επιστροφής

Μαζί με το αεροπλανοφόρο κατέπλευσαν στην Ταϊλάνδη και άλλα πλοία της ομάδας κρούσης. Το αντιτορπιλικό USS Frank E. Petersen Jr. έδεσε στο κοντινό λιμάνι Σριράτσα, ενώ το καταδρομικό κατευθυνόμενων βλημάτων USS Robert Smalls αγκυροβόλησε στο Μαπ Τα Φουτ της γειτονικής επαρχίας Ραγιόνγκ. Την επιχειρησιακή αποστολή του Lincoln στη Μέση Ανατολή ανέλαβε στα τέλη Αυγούστου το αεροπλανοφόρο USS George Washington, το οποίο με τη σειρά του θα αντικατασταθεί σύντομα από το USS Theodore Roosevelt.

Όπως ανακοινώθηκε από την αμερικανική πρεσβεία στην Μπανγκόκ, ο συγκεκριμένος κατάπλους αποτελεί απόδειξη της στενής συνεργασίας των δύο χωρών. Κληθείς να σχολιάσει την εξωτερική κατάσταση του πλοίου και τη φθορά που παρουσιάζει, ο πλοίαρχος Νταν Κίλερ ανέφερε ότι αποτελεί αναμενόμενη εικόνα για μια αποστολή τέτοιου μεγέθους. Το ταξίδι επιστροφής προς τον ναύσταθμο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες και θα διαρκέσει περίπου τρεις εβδομάδες, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο απαιτητικές αποστολές του αμερικανικού ναυτικού τα τελευταία χρόνια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:45ΕΛΛΑΔΑ

Καλύτερη η εικόνα των πυρκαγιών σε Κάρυστο και Μύτικα Θήβας

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Πώς η υπογεννητικότητα σχετίζεται με τα smartphones

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό τροχαίο στην Κύπρο μπροστά στα μάτια του εγγονού του: 76χρονος παρασύρθηκε από μικρό λεωφορείο όταν κατέβηκε να μετακινήσει ψυγείο που έπεσε από το όχημά του

20:37LIFESTYLE

Βανδαλίστηκε το αστέρι της Ντόλι Πάρτον στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με καύσωνα έκανε «πρεμιέρα» ο Σεπτέμβριος - Σε ποιες περιοχές άγγιξε ο υδράργυρος τους 40 °C

20:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρκό - Κηφισιά 2-2: Έσωσε τον βαθμό με buzzer-beater του Αλεξόπουλου η ομάδα των Μεσογείων (videos)

20:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Παναθηναϊκός επιβεβαιώνει το «μπαμ»: Έρχεται στην Αθήνα και υπογράφει ο Ουναΐ

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανίδα δασκάλα ασέλγησε σε 16χρονο μαθητή της - Του ζητούσε να την αποκαλεί «δεσποινίς»

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έδεσε στην Ταϊλάνδη μετά από εννέα μήνες στη θάλασσα - Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στους ναύτες

19:50ΕΛΛΑΔΑ

«Έλα να μας γνωρίσεις»: Το εντυπωσιακό βίντεο των Ενόπλων Δυνάμεων για τη συμμετοχή τους στη ΔΕΘ

19:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - O Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ

19:42LIFESTYLE

«Ήταν μία από τις πιο όμορφες εμπειρίες της ζωής μου»: Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησε η Ariana Grande τους θαυμαστές της στην τελευταία της συναυλία - Βίντεο

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Συνολικά 23 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

19:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Σε ποιες περιοχές αναμένονται καταιγίδες

19:11ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ για την Εθνική στο βόλεϊ: Τραυματίστηκε η Αγγελοπούλου κόντρα στη Σερβία - Σπαρακτικά πλάνα

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΑΣ για το μπλακ άουτ στα φανάρια: Αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις σε κομβικά σημεία

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 47χρονος για το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Δενδροπόταμο

19:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέστος Χρυσούπολης - ΑΕΚ 0-2: Άνετο πέρασμα με Ζίνι και Γκεοργκίεφ

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στη Φλώρινα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Γιαν Μάζαρικ: Μυστήριο με τον θάνατο του πρώην ΥΠΕΞ της Τσεχοσλοβακίας το 1948 - Ξεκίνησε η εκταφή των λειψάνων του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Σε ποιες περιοχές αναμένονται καταιγίδες

16:34ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αφρική σπάει στα δύο: Ένας γιγάντιος πίδακας μάγματος διαλύει αργά την ήπειρο

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026: Πότε θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

11:35TRAVEL

Όλοι θέλουν να ζουν εκεί – Η καλύτερη πόλη στον κόσμο είναι ευρωπαϊκή

18:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ηλεκτρικό ρεύμα: Η ΔΕΗ ανακοίνωσε σταθερό τιμολόγιο 0,115 €/kWh - Κρατάμε τις τιμές χαμηλά

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Από τα 38αρια στην αστάθεια: Έρχεται αλλαγή του καιρού με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Ιμπραήμ Καλίν: Ο αρχηγός της τουρκικής MIT επισκέφθηκε μυστικά την Αθήνα την περασμένη εβδομάδα - Με ποιους συναντήθηκε, τι συζήτησε

10:17ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Μαρουσάκη: Απότομη μεταβολή του καιρού από το απόγευμα με ισχυρές μπόρες και καταιγίδες – Πότε έρχονται θυελλώδεις άνεμοι

19:11ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ για την Εθνική στο βόλεϊ: Τραυματίστηκε η Αγγελοπούλου κόντρα στη Σερβία - Σπαρακτικά πλάνα

14:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θάβουν χιλιάδες ελαστικά κάτω από δρόμους για να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο πρόβλημα του χειμώνα

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Από την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου: Η Ναΐμα Γερασοπούλου μάγεψε το Μπουένος Άιρες και έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια τάνγκο

17:31ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Το σχέδιο για το Λύκειο της επόμενης ημέρας - Τι αλλάζει για τους μαθητές

19:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - O Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κυψέλη: Κατέληξε ο 15χρονος που είχε τραυματιστεί σε ατύχημα με πατίνι

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στη Φλώρινα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

18:11ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με πήρε βιντεοκλήση» - Γυναίκα στην Πάτρα έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μάρλον Μπράντο αγόρασε ένα νησί το 1966 στην Πολυνησία: Σήμερα είναι καταφύγιο για 15.614 πράσινες χελώνες

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα - Στο νοσοκομείο προληπτικά ηλικιωμένη

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έλενα Ακρίτα: Καταψηφίστηκε η υποψηφιότητά της για αντιπρόεδρος της Βουλής

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Έβαλα το νεκρό βρέφος στη βαλίτσα γιατί φοβηθήκαμε ότι θα μας πάρει η Πρόνοια τα υπόλοιπα παιδιά και θα διαλυθεί η οικογένεια» λέει ο 43χρονος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ