Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έδεσε στην Ταϊλάνδη μετά από εννέα μήνες στη θάλασσα

Έπειτα από 286 ημέρες συνεχούς παρουσίας στη θάλασσα και μια αποστολή που δοκίμασε τα ανθρώπινα όρια στη Μέση Ανατολή, το αμερικάνικο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έφτασε στην Ταϊλάνδη την Τετάρτη ρίχνοντας άγκυρα στο λιμάνι Λαέμ Τσαμπάνγκ.

Περίπου 5.000 ναύτες και πεζοναύτες ετοιμάζονται να μεταβούν με λεωφορεία στο γειτονικό παραθαλάσσιο θέρετρο της Πατάγια. Πρόκειται για την πρώτη πλήρη στάση του σκάφους σε λιμάνι από την έναρξη της επιχείρησης, προσφέροντας στο πλήρωμα μια ανάσα αναψυχής.

Αμερικανοί στρατιωτικοί της ομάδας κρούσης του USS Abraham Lincoln φτάνουν σε ένα ξενοδοχείο στην Πατάγια της Ταϊλάνδης, την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026 AP

Η πολύμηνη επιχείρηση του πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου, το οποίο είχε αποπλεύσει από το Σαν Ντιέγκο τον Νοέμβριο του 2025, συνδέθηκε άμεσα με τις αμερικανικές πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Το πλοίο παρέμεινε περισσότερες από 250 διαδοχικές ημέρες εν πλω χωρίς καμία προσέγγιση σε λιμάνι, καταγράφοντας ρεκόρ συνεχούς επιχειρησιακής δράσης στη σύγχρονη εποχή. H παρατεταμένη παραμονή στο θέατρο των συγκρούσεων επέφερε ορατή φθορά στο πολεμικό σκάφος, του οποίου το κύτος φέρει πλέον έντονα σημάδια σκουριάς, αλλά κυρίως στους ίδιους τους ανθρώπους που κλήθηκαν να το επανδρώσουν.

Ελλείψεις προμηθειών, βλάβες στα υδραυλικά και ψυχική εξάντληση

Σύμφωνα με αναφορές που έφτασαν μέχρι το αμερικανικό Κογκρέσο, οι συνθήκες διαβίωσης στο εσωτερικό του πλοίου επιδεινώθηκαν σταδιακά. Το προσωπικό βρέθηκε αντιμέτωπο με ελλείψεις φρέσκων τροφίμων και προϊόντων ατομικής υγιεινής, συνεχή προβλήματα στα υδραυλικά δίκτυα και επαναλαμβανόμενες υπερχειλίσεις λυμάτων. Η αβεβαιότητα γύρω από την ημερομηνία λήξης της αποστολής επέτεινε τον εκνευρισμό και την κόπωση.

Οι καταγγελίες για περιστατικά ψυχολογικής κατάρρευσης και απόπειρες αυτοκτονίας μεταξύ των μελών του πληρώματος προκάλεσαν έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην Ουάσιγκτον. Δημοκρατικοί κοινοβουλευτικοί, με επικεφαλής τον γερουσιαστή Ρίτσαρντ Μπλούμενθαλ, ζήτησαν επίσημη διερεύνηση των συνθηκών που επικράτησαν στο αεροπλανοφόρο. Η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία επιχείρησε να υποβαθμίσει τις αιτιάσεις. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις επικρίσεις δηλώνοντας ότι η διάρκεια της αποστολής «δεν ήταν καν αρκετά μεγάλη», ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Ναυτικού Χουνγκ Τσάο κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης για διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επιθεώρησε το σκάφος λίγο πριν αποχωρήσει από την περιοχή ευθύνης του, εξαίροντας το ηθικό των ναυτών, αναγνώρισε ωστόσο ότι οι αποστολές τέτοιας κλίμακας είναι εξαιρετικά σκληρές.

https://www.instagram.com/washingtonpost/p/DcyfrIsETLK/

Απαγορεύσεις και αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην Πατάγια

Η άφιξη στην Ταϊλάνδη αντιμετωπίζεται από τη στρατιωτική διοίκηση ως μια απαραίτητη ανάπαυλα. «Η άφιξή μας στο Λαέμ Τσαμπάνγκ παρέχει μια καλά κερδισμένη ευκαιρία στους ναύτες και τους πεζοναύτες μας να ξεκουραστούν και να γεμίσουν τις μπαταρίες τους», δήλωσε ο υποναύαρχος Ρόμπερτ Λόγκραν.

Κι όμως, η παραμονή των χιλιάδων στρατιωτικών στο τουριστικό θέρετρο συνοδεύεται από αυστηρούς κανόνες συμπεριφοράς. Οι ταϊλανδικές αρχές και η διοίκηση του αμερικανικού στόλου απαγόρευσαν ρητά την είσοδο του στρατιωτικού προσωπικού στην κακόφημη οδό Soi 6, όπου συγκεντρώνονται πολλοί οίκοι ανοχής. Αντίθετα, επιτρέπεται η πρόσβαση στην κεντρική οδό Walking Street, όπου τα μέτρα επιτήρησης είναι ενισχυμένα. Οι ναύτες έλαβαν σαφή εντολή να μην προβούν σε αγορά κάνναβης, η οποία παρότι τυπικά επιτρέπεται στην Ταϊλάνδη μόνο για ιατρικούς σκοπούς, παραμένει ευρέως διαθέσιμη στην πράξη. Απαγορεύτηκαν επίσης τα θαλάσσια σπορ, όπως τα τζετ σκι, για λόγους προσωπικής ασφάλειας.

Πελάτες ενός εστιατορίου κάθονται κάτω από ένα πανό στην Πατάγια της Ταϊλάνδης, την 1η Σεπτεμβρίου 2026 AP

Στην πόλη, η τοπική κοινωνία αναμένει οικονομική τόνωση τόσο από τους αποβιβασθέντες ναύτες όσο και από τους συγγενείς τους που σπεύδουν στην περιοχή για να τους δουν.. Ο δήμαρχος της Πατάγια, Ποραμέτ Νγκαμπιτσέτ, υποδέχθηκε τον διοικητή του πλοίου, πλοίαρχο Νταν Κίλερ, σε ειδική τελετή υποδοχής στο ξενοδοχείο Hard Rock Hotel. Εστιατόρια και καταστήματα στην κεντρική παραλιακή λεωφόρο στολίστηκαν με αμερικανικές σημαίες, ενώ η αστυνομία της Ταϊλάνδης ενίσχυσε τις περιπολίες για την προστασία των επισκεπτών και την αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας. Ο δήμαρχος εκτίμησε πως κάθε ένστολος επισκέπτης αναμένεται να δαπανά από 1.000 έως 3.000 μπατ την ημέρα κατά τη διάρκεια της τετραήμερης παραμονής.

https://www.instagram.com/nytimes/reel/DcyYMxSk0Qg/

Η συνοδεία της ομάδας κρούσης και ο δρόμος της επιστροφής

Μαζί με το αεροπλανοφόρο κατέπλευσαν στην Ταϊλάνδη και άλλα πλοία της ομάδας κρούσης. Το αντιτορπιλικό USS Frank E. Petersen Jr. έδεσε στο κοντινό λιμάνι Σριράτσα, ενώ το καταδρομικό κατευθυνόμενων βλημάτων USS Robert Smalls αγκυροβόλησε στο Μαπ Τα Φουτ της γειτονικής επαρχίας Ραγιόνγκ. Την επιχειρησιακή αποστολή του Lincoln στη Μέση Ανατολή ανέλαβε στα τέλη Αυγούστου το αεροπλανοφόρο USS George Washington, το οποίο με τη σειρά του θα αντικατασταθεί σύντομα από το USS Theodore Roosevelt.

Όπως ανακοινώθηκε από την αμερικανική πρεσβεία στην Μπανγκόκ, ο συγκεκριμένος κατάπλους αποτελεί απόδειξη της στενής συνεργασίας των δύο χωρών. Κληθείς να σχολιάσει την εξωτερική κατάσταση του πλοίου και τη φθορά που παρουσιάζει, ο πλοίαρχος Νταν Κίλερ ανέφερε ότι αποτελεί αναμενόμενη εικόνα για μια αποστολή τέτοιου μεγέθους. Το ταξίδι επιστροφής προς τον ναύσταθμο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες και θα διαρκέσει περίπου τρεις εβδομάδες, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο απαιτητικές αποστολές του αμερικανικού ναυτικού τα τελευταία χρόνια.

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