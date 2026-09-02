Βρετανίδα δασκάλα ασέλγησε σε 16χρονο μαθητή της - Του ζητούσε να την αποκαλεί «δεσποινίς»

Snapshot Η 30χρονη Μπρόνγουεν Τζέιμς, καθηγήτρια φυσικής αγωγής, κατηγορείται για σεξουαλική επαφή με 16χρονο μαθητή της στο σπίτι της ενώ παρακολουθούσαν το Γούιμπλεντον.

Οι συναντήσεις ορίζονταν μέσω Snapchat και περιλάμβαναν φιλιά και σεξουαλική επαφή, την οποία η ίδια η κατηγορούμενη αρνείται.

Ο μαθητής κατέθεσε ότι παρασύρθηκε από την Τζέιμς, ενώ εκείνη φέρεται να του είχε εκφράσει αγάπη και πρόθεση να φύγουν μαζί.

Το σχολείο ενημερώθηκε από άλλον μαθητή που έδειξε μηνύματα με σεξουαλικό περιεχόμενο μεταξύ της Τζέιμς και του 16χρονου.

Η δίκη συνεχίζεται, με την Τζέιμς να αρνείται τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική δραστηριότητα με ανήλικο υπό την επίβλεψή της. Snapshot powered by AI

Μια 30χρονη γυμνάστρια στην Βρετανία κατηγορείται ότι ασέλγησε σε βάρος 16χρονου μαθητή της στο σπίτι της, ενώ παρακολουθούσαν το Γούιμπλεντον.

Η 30χρονη Μπρόνγουεν Τζέιμς δικάζεται στο βασιλικό δικαστήριο του Ουίντσεστερ για τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική επαφή με τον έφηβο, τις οποίες αρνείται. Ισχυρίζεται ότι ο νεαρός «υποκινήθηκε» από έναν άλλο μαθητή να προβεί στις κατηγορίες εναντίον της.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Τζέιμς οργάνωνε τις συναντήσεις με τον μαθητή του σχολείο Bitterne Park του Σαουθάμπτον μέσω Snapchat και τον έπαιρνε με το αυτοκίνητό της, ώστε να φιλιούνται μέσα στο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο, η 30χρονη «αγαπούσε» τον έφηβο και «ήθελε να φύγει μακριά» μαζί του. Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι η Τζέιμς είχε αποθηκεύσει σαν επαφή τον 16χρονο ως «Νούμερο 8», υπονοώντας ότι ήταν «ο όγδοος άνδρας ή νεαρός με τον οποίο είχε κοιμηθεί».

Ο 16χρονος είπε ενώπιον του δικαστηρίου ότι «παρασύρθηκε» από την Τζέιμς, αλλά εκείνη την εποχή το θεωρούσε «υπέροχο». Στην αστυνομία είχε καταθέσει πως «πάντα φλέρταραν στα μαθήματα» πριν συναντηθούν στο αυτοκίνητο της δασκάλας. Μάλιστα, τον είχε πλησιάσει στην τάξη και τον ρώτησε με «πού ήσουν χθες το βράδυ;»

Η 30χρονη Μπρόνγουεν Τζέιμς

Την περίοδο στην οποία αναφέρονται οι καταγγελίες, ο μαθητής ήταν 16 ετών και φοιτούσε στην 11η τάξη του Bitterne Park School στο Σαουθάμπτον.

«Η James ήταν καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής του, έχοντας ενταχθεί στο προσωπικό του σχολείου τον Σεπτέμβριο του 2019. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο μαθητής, η καθηγήτρια επέτρεπε στους μαθητές να χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Εκείνος επιχείρησε να την προσθέσει στο Snapchat.

Αρχικά, εκείνη απέρριψε τα αιτήματά του, ωστόσο στη συνέχεια αποφάσισε να τον αποδεχθεί. Οι δυο τους άρχισαν να ανταλλάσσουν μηνύματα, τα οποία σταδιακά απέκτησαν φλερτ χαρακτήρα. Στη συνέχεια συναντήθηκαν και πήγαν στο Weston Shore, όπου, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, φιλήθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο.

Αργότερα, σύμφωνα πάντα με την εισαγγελία, η James παρέλαβε τον 16χρονο και τον μετέφερε στο σπίτι της. Εκείνη την ώρα μεταδιδόταν το Wimbledon.

Άρχισαν να παρακολουθούν τηλεόραση, προτού υπάρξει μεταξύ τους ερωτική επαφή», ανέφερε στο δικαστήριο ο κ. Culver.

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, η James και ο μαθητής είχαν στη συνέχεια σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις. «Ο 16χρονος μαθητής αισθανόταν εκείνη τη στιγμή έντονη συναισθηματική φόρτιση και ενθουσιασμό», ανέφερε ο εισαγγελέας.

«Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είχαν σεξουαλική επαφή τρεις έως τέσσερις φορές στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού της. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα περιλαμβάνεται και σε ξεχωριστή κατηγορία που αφορά σεξουαλική επαφή», συνέχισε.

Η 30χρονη Μπρόνγουεν Τζέιμς

Οι δύο τους φέρεται να αντάλλασσαν καθημερινά μηνύματα, με την James να του λέει ότι νοιαζόταν για εκείνον. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, είχαν φτάσει ακόμη και στο σημείο να συζητούν το ενδεχόμενο να μείνουν μαζί, ενώ εκείνη φέρεται να του είχε πει ότι τον αγαπούσε και ότι ήθελε να φύγουν μαζί.

Το σχολείο φέρεται να ενημερώθηκε για την υπόθεση όταν ένας μαθητής έδειξε σε εκπαιδευτικό ορισμένα μηνύματα, τα οποία, σύμφωνα με την εισαγγελία, είχαν ανταλλάξει η James και ο 16χρονος.

«Τα μηνύματα παρέπεμπαν σε μια σχέση με έντονο σεξουαλικό χαρακτήρα. Ο μαθητής εμφανιζόταν στις συνομιλίες με την ονομασία “Number 8”, ως κωδικό όνομα, ενώ στη συσκευή φαινόταν και η φωτογραφία της James», ανέφερε ο εισαγγελέας.

Η James κλήθηκε αργότερα από την αστυνομία για να δώσει εξηγήσεις.

«Ως αποτέλεσμα, η James ανακρίθηκε από την αστυνομία σχετικά με τις συγκεκριμένες καταγγελίες, αν και αυτό συνέβη αρκετό διάστημα αργότερα», είπε ο κ. Culver.

Το δικαστήριο άκουσε ότι κατά την αστυνομική της κατάθεση η James συνοδευόταν από δικηγόρο. Η ίδια δεν απάντησε στις ερωτήσεις των αστυνομικών, αλλά παρέδωσε γραπτή, προετοιμασμένη δήλωση.

Η James υποστήριξε ότι ο μαθητής δεν είχε βρεθεί ποτέ στο σπίτι της και ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλική σχέση μαζί του.

Η 30χρονη Μπρόνγουεν Τζέιμς

Ανέφερε ότι είχε δεχθεί επικοινωνία από άγνωστο αριθμό, ο οποίος στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι ανήκε στον 16χρονο, ενώ ισχυρίστηκε ότι ενδεχομένως κάποιος άλλος μαθητής τον είχε παρακινήσει να προχωρήσει στις συγκεκριμένες καταγγελίες.

Η ίδια δήλωσε ότι «σοκαρίστηκε» από τη συνομιλία και ότι στη συνέχεια μπλόκαρε τον αριθμό του.

Ωστόσο, ο εισαγγελέας ανέφερε ότι υπάρχουν φωτογραφίες του εφήβου μαζί με τον σκύλο της James στη διεύθυνση κατοικίας της.

Η 30χρονη Μπρόνγουεν Τζέιμς

Συνεχίζοντας την αγόρευσή του, είπε: «Ίσως θελήσετε να αναλογιστείτε πώς μπορεί να αισθάνεται ένας έφηβος όταν μιλά μέσω βιντεοσύνδεσης σε έναν αστυνομικό για το ότι είχε σεξουαλική επαφή με την καθηγήτριά του. Το βασικό ζήτημα στην υπόθεση είναι απλώς αν όσα υποστηρίζεται ότι συνέβησαν πράγματι έλαβαν χώρα ή όχι. Η κατηγορούσα αρχή υποστηρίζει ότι, όποιοι κι αν ήταν οι λόγοι ή τα κίνητρα που την οδήγησαν να συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο, η James δεν ενήργησε μόνο αντιεπαγγελματικά και με υπερβολική οικειότητα, αλλά απέτυχε να τηρήσει τα απαραίτητα όρια, εκμεταλλευόμενη τη θέση της προκειμένου να εμπλακεί σε σεξουαλική δραστηριότητα με έναν από τους ανήλικους μαθητές της».

Η James αρνείται τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική δραστηριότητα με ανήλικο από πρόσωπο που κατείχε θέση εμπιστοσύνης και ευθύνης απέναντί του.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει επτά ημέρες και συνεχίζεται.

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