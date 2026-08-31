Φρίκη για 13χρονη στην Ινδία: Απήχθη και έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού

Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και ένας 18χρονος

Ανθή Κουρεντζή

Φρίκη για 13χρονη στην Ινδία: Απήχθη και έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μία 13χρονη στην πόλη Γκαζιαμπάντ της Ινδίας έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από δύο ανήλικους και έναν 18χρονο γνωστούς της.
  • Οι δράστες απήγαγαν το κορίτσι ενώ έφευγε να αγοράσει φαγητό και τη μετέφεραν σε απομονωμένο δωμάτιο σε σπίτι συγγενούς ενός από τους υπόπτους.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε τον βιασμό της ανήλικης μετά από καταγγελία της μητέρας της στην αστυνομία.
  • Η αστυνομία σχημάτισε δικογραφία για απαγωγή και ομαδικό βιασμό βάσει του Ινδικού Ποινικού Κώδικα και του νόμου POCSO για την προστασία των παιδιών.
  • Οι δύο ανήλικοι και ο 18χρονος συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση από την αστυνομία.
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Τον απόλυτο εφιάλτη βίωσε μία 13χρονη στην πόλη Γκαζιαμπάντ της Ινδίας την Τετάρτη 26 Αυγούστου. Καθώς έφευγε από το σπίτι της για να αγοράσει noodles από ένα κοντινό κατάστημα τροφίμων, φέρεται να έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από δύο ανήλικους και έναν 18χρονο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο ανήλικοι είναι ηλικίας 15 και 17 ετών και έχουν τεθεί υπό κράτηση, ενώ ο 18χρονος συνελήφθη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ύποπτοι ήταν γνωστοί του θύματος.

Όταν έφυγε από το σπίτι της, φέρεται να απήχθη και να μεταφέρθηκε στο σπίτι συγγενικού προσώπου ενός από τους υπόπτους, όπου υπέστη σεξουαλική κακοποίηση σε απομονωμένο δωμάτιο.

Όπως μεταδίδει η Hindustan Times, αστυνομικός που συμμετέχει στην έρευνα δήλωσε: «Σύμφωνα με την καταγγελία, το κορίτσι έφυγε μόνο του από το σπίτι το απόγευμα της Τετάρτης για να φάει κινέζικο φαγητό από ένα τοπικό κατάστημα. Από εκεί, οι τρεις φέρονται να την απήγαγαν και να την οδήγησαν στο σπίτι συγγενή ενός από τους ανήλικους υπόπτους. Καταγγέλλεται ότι το περιστατικό συνέβη εκεί, σε ένα απομονωμένο δωμάτιο έξω από το σπίτι. Περίπου μία ώρα αργότερα, επέτρεψαν στο κορίτσι να φύγει και εκείνη επέστρεψε με τα πόδια στο σπίτι της, καθώς βρισκόταν σε κοντινή απόσταση».

Η μητέρα της 13χρονης υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία όταν η κόρη της αποκάλυψε τι είχε συμβεί, ενώ, σύμφωνα με την Express, η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε ότι το κορίτσι είχε πέσει θύμα βιασμού.

Η Priyashri Pal, βοηθός επίτροπος της Αστυνομίας στη Wave City, δήλωσε επίσης: «Με βάση την καταγγελία, η αστυνομία σχημάτισε δικογραφία βάσει των άρθρων 137(2), περί απαγωγής, και 70(2), περί ομαδικού βιασμού, του Bharatiya Nyaya Sanhita, καθώς και βάσει των διατάξεων του νόμου για την Προστασία των Παιδιών από Σεξουαλικά Αδικήματα (POCSO), στο αστυνομικό τμήμα της Wave City».

Την Πέμπτη, οι δύο ανήλικοι τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ ο 18χρονος συνελήφθη.

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