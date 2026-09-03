Αλγερία: Φυλακή υψίστης ασφαλείας για βαρόνους ναρκωτικών στη «γη της δίψας»

Snapshot Η Αλγερία θα μετατρέψει στρατώνα στην έρημο Τανεζρούφτ σε φυλακή υψίστης ασφαλείας για βαρόνους και διακινητές ναρκωτικών.

Η απόφαση ελήφθη από το Ανώτατο Συμβούλιο Ασφαλείας υπό τον πρόεδρο Αμπντελματζίντ Ταμπούν.

Θα δημιουργηθεί ειδική υπηρεσία καταπολέμησης ναρκωτικών, παρόμοια με την αμερικανική DEA.

Το 2024, πάνω από τρία εκατομμύρια Αλγερινοί ήταν χρήστες ναρκωτικών, ενώ οι κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών αυξάνονται.

Η Τανεζρούφτ, περιοχή με ακραίες θερμοκρασίες και απομόνωση, επιλέχθηκε λόγω της αφιλόξενης φύσης της. Snapshot powered by AI

Η Αλγερία σχεδιάζει να μετατρέψει στρατώνα στην έρημο Τανεζρούφτ, μία από τις πιο αφιλόξενες περιοχές της Σαχάρας, σε φυλακή υψίστης ασφαλείας για μεγαλεμπόρους και διακινητές ναρκωτικών.

Την απόφαση έλαβε το Ανώτατο Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας, σε συνεδρίαση υπό τον πρόεδρο Αμπντελματζίντ Ταμπούν.

Σύμφωνα με την προεδρία, στη νέα φυλακή θα οδηγούνται «βαρόνοι των ναρκωτικών και διακινητές». Περισσότερες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της εγκατάστασης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η δημιουργία ειδικής υπηρεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, στα πρότυπα αντίστοιχων οργανισμών άλλων χωρών, όπως η αμερικανική DEA.

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αλγερινές αρχές προειδοποιούν όλο και συχνότερα για την έκταση που έχει λάβει η διακίνηση ναρκωτικών. Η χώρα, με πληθυσμό περίπου 46 εκατομμυρίων κατοίκων, διαθέτει χερσαία σύνορα συνολικού μήκους περίπου 6.400 χιλιομέτρων, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά τον έλεγχο των διαδρομών διακίνησης.

Σύμφωνα με στοιχεία που αποδίδονται στην Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας, το 2024 περισσότεροι από τρία εκατομμύρια άνθρωποι στην Αλγερία ήταν χρήστες ναρκωτικών ουσιών.

Οι κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων έχουν γίνει πλέον συχνό φαινόμενο. Στις 21 Αυγούστου, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν περισσότερες από 10 εκατομμύρια κάψουλες πρεγαβαλίνης, καθώς και πάνω από 33 κιλά κοκαΐνης. Και στις δύο περιπτώσεις, οι ποσότητες χαρακτηρίστηκαν ρεκόρ.

Στη μέση μιας από τις πιο αφιλόξενες ερήμους

Η Τανεζρούφτ βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Αλγερίας, κοντά στα σύνορα με το Μαλί, και είναι σχεδόν ακατοίκητη.

Το καλοκαίρι οι θερμοκρασίες μπορούν να ξεπεράσουν τους 50 βαθμούς Κελσίου, ενώ η περιοχή θεωρείται μία από τις πιο απομονωμένες και δύσκολες για ανθρώπινη διαβίωση στη Σαχάρα.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Τανεζρούφτ αποκαλείται και «τόπος της δίψας», λόγω των ακραίων συνθηκών που επικρατούν εκεί.