Νορβηγία: Κατασχέθηκε ρωσικό πλοίο στο Σβάλμπαρντ μετά από αίτημα της ουκρανικής Naftogaz

Snapshot Η Νορβηγία κατέσχεσε το ρωσικό πλοίο Professor Molchanov στο Σβάλμπαρντ κατόπιν αιτήματος της ουκρανικής Naftogaz.

Η κατάσχεση σχετίζεται με διαιτητική απόφαση που επιδικάζει αποζημίωση 4,22 δισ. δολαρίων στη Naftogaz για περιουσιακά στοιχεία που χάθηκαν μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014.

Η νορβηγική δικαστική απόφαση της 31ης Αυγούστου 2026 καλύπτει το βασικό ποσό, τους τόκους και τα έξοδα της οφειλής.

Το πλοίο βρίσκεται αγκυροβολημένο στη Μπάρεντσμπουργκ του Σβάλμπαρντ και η τοπική αστυνομία εκτέλεσε τη δικαστική εντολή.

Η Naftogaz θα συνεχίσει να αναζητά ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό για την είσπραξη της αποζημίωσης. Snapshot powered by AI

Στην κατάσχεση του ρωσικού επιβατικού πλοίου Professor Molchanov προχώρησαν οι νορβηγικές αρχές στο Σβάλμπαρντ, έπειτα από αίτημα της ουκρανικής κρατικής ενεργειακής εταιρείας Naftogaz.

Η κίνηση εντάσσεται στην προσπάθεια της ουκρανικής πλευράς να εξασφαλίσει την εκτέλεση διαιτητικής απόφασης που υποχρεώνει τη Ρωσία να καταβάλει 4,22 δισ. δολάρια για περιουσιακά στοιχεία της Naftogaz που κατασχέθηκαν μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014.

Η κατάσχεση διατάχθηκε από νορβηγικό δικαστήριο στις 31 Αυγούστου 2026 και αφορά τόσο το βασικό ποσό της οφειλής όσο και τους τόκους και τα σχετικά έξοδα.

Το πλοίο βρίσκεται αγκυροβολημένο στην Μπάρεντσμπουργκ, οικισμό εξόρυξης στο Σβάλμπαρντ. Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι εκτέλεσε τη δικαστική εντολή και προχώρησε στη συντηρητική κατάσχεση του Professor Molchanov.

Ο προσωρινός διευθύνων σύμβουλος της Naftogaz, Σερχίι Φεντορένκο, χαρακτήρισε την εξέλιξη «σημαντικό βήμα» για την εφαρμογή της απόφασης και ξεκαθάρισε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να αναζητά ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό μέχρι να καταβληθεί ολόκληρη η αποζημίωση.

Η Naftogaz έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει αντίστοιχες νομικές ενέργειες και σε άλλες χώρες, στο πλαίσιο της προσπάθειας να εισπράξει τα ποσά που της έχουν επιδικαστεί.